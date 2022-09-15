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Новини Економіка
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Коломойський (1420) тендер (263) Укрзалізниця (2038)

У тендері на 154 млн грн, який провела "Укрзалізниця", виграв дилер Коломойського, що не мав ані досвіду, ані грошей

Новини Цензор.НЕТ Економіка

коломойський

"Укрзалізниця" на вимогу єдиного учасника - майбутнього переможця, зняла суттєві умови та виявилася готовою заплатити у півтора раза більше, ніж на попередньому аналогічному тендері.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть "Наші гроші".

"Укрзалізниця" вирішила побудувати кількасот вантажних вагонів, оголосивши тендер за 154 мільйони на купівлю запчастин для їх збірки, і в процесі тендерної процедури раптом зняла вимоги до єдиного учасника тендера. У результаті - перемогла фірма, що була зареєстрована лише рік тому, мала у своєму багажі єдиний контракт на експедицію дизелю з "труби Медведчука" та, як з'ясували ЗМІ, виявилася пов'язаною зі структурами Ігоря Коломойського, 

Переможець - ТОВ "Українська Спеціалізована Логістика", виявився єдиним учасником тендеру, попри привабливі умови, після того, як "Укрзалізниця" зняла вимоги мати необхідний досвід у вказаній сфері, та річний дохід 30% від вартості цього тендеру. Причому, ці умови були зняті саме на вимогу "Української спецлогістики". Остання заявила, що вважає такі вимоги дискримінацією. І "Укрзалізниця" пішла назустріч.

Фактично, у процесі торгів єдиний учасник заявив – у нас немає ні відповідного досвіду, ні відповідних грошей для такого контракту. Але ми його дуже хочемо.

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"Наші гроші" також звертають увагу, що після зняття всіх цих вимог до Укрзалізниці ніхто окрім "Укрспецлогістики" на такі "відкриті для всіх" торги чомусь так ніхто і не прийшов. А пропозиція "Української спецлогістики" до копієчки відповідала очікуваній вартості.

Причому, "Укрзалізниця" виявилася готовою заплатити у півтора раза більше, ніж на попередньому аналогічному тендері, який проводився перед війною.

Що до "Української Спеціалізованої Логістики", то вона отримала свій єдиний підряд у квітні 2022 року. АТ "Укртранснафта" без торгів за "воєнною процедурою" замовило їй комплекс транспортно-експедиторських послуг для об’єктів МНПП "Самара-Західний напрямок" за 2,24 млн грн. Мова про відвантаження нафтопродуктів "Укртранснафти" із ЛВДС "Новоград-Волинський" у цистерни "Укрзалізниці" та подальший експедиційний супровід туди, куди скаже "Укртранснафта". Ці послуги коштували 80 грн./т. Закупівлю провели на підставі договору, за яким АРМА в червні 2021 року передала в управління "Укртранснафти" так звану "трубу Медведчука" – українську частину трубопроводу "Самара-Західний напрямок". Для управління нею "Укртранснафта" створила окремий департамент, підзвітний тодішньому гендиректору "Укртранснафти" Миколі Гавриленку.

"Українська Спеціалізована Логістика" зареєстрована в Києві в липні 2021 року під назвою "Піксара". Тоді її засновником і директором був Олександр Черната, який керує реєстраційним ТОВ "Фірм.ЮА". Однак уже через місяць, у серпні 2021 року "Піксара" змінила назву на нинішню "Українська Спеціалізована Логістика", а також основний вид діяльності з "Неспеціалізованої оптової торгівлі" на "Іншу допоміжну діяльність у сфері транспорту". При цьому одним із засновників компанії став Олег Зименков. Однак уже в жовтні 2021 року Зименков вийшов зі складу засновників.

Олег Зименков володіє ТОВ "Укргеоенергоальянс", яке займається добуванням газу та нафти. Ще він є директором ТОВ "Експрес Маркет" Святослава Лавриненка та Олексія Яроша (останній як засновник вказаний громадянином України, а як кінцевий бенефіціар – Росії).

До 2012 року цією фірмою керував Андрій Пасішник, який після Майдану певний час виконував обов’язки заступника голови правління АТ "НАК "Нафтогаз України", а в 2016 році став першим заступником гендиректора "Укртранснафти" Миколи Гавриленка.

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Також Зименков у 2011 році був засновником і директором ТОВ "Торгівельна компанія "Славнафтопостач", яким зараз володіє та керує Ігор Яснолобов. До Зименкова фірмою в 2010 році володіло ЗАТ "Вік Оіл". Нагадаємо, гендиректор "Укртранснафти" (2015 рік – травень 2022 року) Микола Гавриленко раніше був директором мережі АЗС "Вік Ойл".

Імовірно, Зименков Олег Володимирович є також родичем донецького бізнесмена Зименкова Вячеслава Володимировича, який у 2000-их роках також був менеджером "Вік Оіл".

"Укртранснафта" є оператором нафтотранспортної системи України та на 100% належить "Нафтогазу". Проте, в 2009-2015 роках управлялася менеджментом на чолі з Олександром Лазорком, який є наближеним до Ігоря Коломойського.

У травні 2015 року Лазорка відсторонили від посади, а в серпні 2015 року звільнили через закінчення дії контракту. Основною причиною його відсторонення послужили маніпуляції з викачування технологічної нафти і її розміщення на зберігання на заводах групи "Приват".

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Коломойський в інтерв'ю LB.ua розповідав, що він навіть намагався вибити для Лазорка державну нагороду "за порятунок української нафти, яка перебувала в трубах на тимчасово окупованій території".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+39
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15.09.2022 13:09
+34
І до чого тут Сірожа Лещ?
А! Зрозумів - чекаємо на позитивну статтю на УП
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15.09.2022 12:58
+34
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15.09.2022 13:11
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І до чого тут Сірожа Лещ?
А! Зрозумів - чекаємо на позитивну статтю на УП
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15.09.2022 12:58 Відповісти
А прі чьом здєсь зєлєнский?
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15.09.2022 13:02 Відповісти
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15.09.2022 13:13 Відповісти
Як при чому? 😮 При баблі, звісно!
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15.09.2022 15:36 Відповісти
УП - це помийка , яку читати нормальним людям не можна , заради збереження здоров'я !
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15.09.2022 13:10 Відповісти
СУЧЬЯ ВЛАСТЬ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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15.09.2022 14:36 Відповісти
фото каломойши подобрана на - 5 баллов
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15.09.2022 16:15 Відповісти
Нікагда такова нє біло і вот апять.)
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15.09.2022 12:59 Відповісти
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15.09.2022 13:01 Відповісти
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15.09.2022 13:16 Відповісти
Чекайте, це ще Зелена прихватизація не почалась
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15.09.2022 13:00 Відповісти
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15.09.2022 13:10 Відповісти
Це переведення економіки на військові рейки.
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15.09.2022 13:01 Відповісти
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15.09.2022 13:02 Відповісти
Вова , здай Беню , бо біда буде 😡
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15.09.2022 13:07 Відповісти
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15.09.2022 13:36 Відповісти
да каломойский туповатый жид - но наглый ****
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15.09.2022 16:16 Відповісти
Кінець епохи бідності, *****!
Зебіли все схавають!
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15.09.2022 13:01 Відповісти
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15.09.2022 13:11 Відповісти
Б... Та шо ж це за п...ць
-то коїться??!!!
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15.09.2022 13:02 Відповісти
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15.09.2022 13:09 Відповісти
Хто замайнувся на світе?Хто надумав тут критикувати Беню і його партнерів? Ти диви, які бандити. Беня має тут володіти всім, має пряме входження до казни, на любе державне підприємство країни. Це пока суди не прийняли якесь рішення на виплату йому декілька мільярдів в цоьму місяці, він розважається на участі у виконанні якихось робіт.
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15.09.2022 13:02 Відповісти
НАБУ САП і ше 10 --- ау.
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15.09.2022 13:03 Відповісти
Працює наша влада, поспішає....
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15.09.2022 13:04 Відповісти
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15.09.2022 13:17 Відповісти
👍🏼👍🏼👍🏼🤣🤣🤣
саме так
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15.09.2022 13:27 Відповісти
ЗеБеня - це для України золотий скарб , просто ви , украінці , нічого не розумієте
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15.09.2022 13:06 Відповісти
Ну ось, це є класичний, можна сказати - еталонний приклад мародерства, про яке так любили згадувати зебіли стосовно Порошенка. Так ось, для зебілів - постачання ЗСУ автомобілями, бронежилетами, іншими корисними речами за свій рахунок - це волонтерство. А мародеств - це ось воно.
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15.09.2022 13:24 Відповісти
Казав, кажу і буду повторювати: зброю після перемоги не здаємо, ще знадобиться...
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15.09.2022 13:07 Відповісти
В Німеччині?
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15.09.2022 13:16 Відповісти
Данілаф сказав шо алігархів в нас нема. Справу закрито.
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15.09.2022 13:08 Відповісти
Данілов сказав інше - що олігархи у нас зараз не мають впливу на владу. Якщо врахувати, що - https://hromadske.ua/posts/ya-ne-oligarh-10-tez-kolomojskogo-z-intervyu-bihusinfo , то це дійсно так
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15.09.2022 13:24 Відповісти
Дякую за відбірну брехню. Поблював. 🤮
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15.09.2022 13:48 Відповісти
Це очищення організму.
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15.09.2022 16:50 Відповісти
«Ми не контролюємо частину нашої території, тому складно оцінити статки деяких людей. Але, на мою думку, антиолігархічний закон уже запрацював. Ми бачимо, що олігархи роблять кроки, щоб не потрапити в реєстр» - Данілов https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/danilov-vidpoviv-chi-mayut-oligarhi-vpliv-na-ukrajinsku-politiku-novini-ukrajini-50269973.html
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15.09.2022 13:08 Відповісти
круто боремся з корупцією,
одноденний фоп виграє любий тендер

йдемо в єс і робимо «реформи»
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15.09.2022 13:09 Відповісти
І хто б сумнівався! Ще до початку торгів в ОП, мабуть вирішили куди направити ці гроші, і як відкат з цього пирога ділити!
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15.09.2022 13:09 Відповісти
Беня - суперпроффффесіонал в тому , як ділити бабло і в які оффшори іх
направити 😡
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15.09.2022 13:13 Відповісти
А, что, Вовчик в этом не профи?
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15.09.2022 13:15 Відповісти
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15.09.2022 13:18 Відповісти
Ленуся , ми все розуміємо , не переживай
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15.09.2022 13:20 Відповісти
ЯКА НЕСПОДІВАНКА!!!!!!
Виборці Zеленського, як ви прокоментуєте цей факт? Чи я не розумію і ето другое?
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15.09.2022 13:13 Відповісти
Виборці Зе , давно накивали п'ятами із краіни , щоби не дай Боже іх не призвали до арміі , а решта сидять тихо і не відсвічують 😃
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15.09.2022 13:17 Відповісти
А хто ж тоді в інтернеті сере?
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15.09.2022 13:46 Відповісти
кацапские боты кто же еще..
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15.09.2022 16:17 Відповісти
Ні,вони є, і їх не мало. Але там де опа заплатить. Можливо і тут скоро з'являться.
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15.09.2022 15:27 Відповісти
Вони таке не читають, бо ні слова а ні про Мальдіви, а ні про Ліпецьк. Не цікаво!
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15.09.2022 13:19 Відповісти
ДБР и НАБУ и СБУ АУУУУУУУУУУ!!!!!!!!
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15.09.2022 13:14 Відповісти
ДБР , СБУ І НАБУ - вже давно позеленіли і втратили залишки совісті !
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15.09.2022 13:19 Відповісти
Не кажіть про це Данілову, бо він вважає, що олігархі вже не мають ніякого впливу на житття у країні
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15.09.2022 13:20 Відповісти
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15.09.2022 13:22 Відповісти
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15.09.2022 13:22 Відповісти
я би здивувався
як би було інакше..
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15.09.2022 13:24 Відповісти
🤣
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15.09.2022 13:25 Відповісти
Зато в друзьях он имеет бубачку!!!!!! Вот и весь секрет!
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15.09.2022 13:26 Відповісти
Клоун, через Беню, продовжує прибарахлятися. Ненажерлива істота...
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15.09.2022 13:29 Відповісти
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15.09.2022 13:32 Відповісти
Беня дуже здивувався.
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15.09.2022 13:33 Відповісти
Продолжается плотное сотрудничество Зеленского и коломойского, какое было у них до войны!! Вот вам и не влияние олигарха на решения государства!!Всё это мыльные пузири зеленского, для одурманивания украинского народа..... Как воровали так и продолжает воровать на пару!!!... А высказывания Данилова насчёт олигархов это пустышка и , очень смахивает на высказывания Пескова про Путина!!! Слуги лижут сапоги хозяев и всегда оправдывают их!!!
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15.09.2022 13:37 Відповісти
лохи воюют и умирают, чтобы умные косили деньги. кому война, а кому работа и работа.
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15.09.2022 13:37 Відповісти
Наші герої вже на небі а ви кацапська гидота будете у пеклі шкварчати
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15.09.2022 13:50 Відповісти
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15.09.2022 13:42 Відповісти
та що нового? як крали, так і крадуть, тепер вже в країні, яка понівечена війною..., це теж вороги і їх треба нищити...
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15.09.2022 13:44 Відповісти
Хто в країні хазяїн? Каломойша та його Слуги(якогось народу).
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15.09.2022 13:44 Відповісти
Євйєского народа.
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15.09.2022 14:20 Відповісти
і як же так могло статися?
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15.09.2022 13:48 Відповісти
аяяй - лєнка зе-лупина шукає пенси, які загубилися у кишенях англійців, а тут поряд, на сусідній вулиці - суцільний клондайк і "празнік жизні"...
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15.09.2022 13:49 Відповісти
я вас умоляю. шо значит, нет опыта и денег? это же беня, тут нет бедных и дурных, зато есть и опыт и деньги.
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15.09.2022 13:54 Відповісти
Це нормальний метод роботи Коломойського - отримати гроші, кинути їх в офшори, фірма банкрот! Справу зроблено! Сирожа Лещ пише звіт про красиві вагони для укрзалізниці та купляє нову квартиру на гроші, отримані від бомжа як матеріальна допомога! Яка корупція, нічого не чули!
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15.09.2022 14:07 Відповісти
Зе це не Коломойша, нє.
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15.09.2022 14:19 Відповісти
Если Украина в ближайшее время не избавиться от малоПИД...роского, бениного, Нарко-Дегенерата и его кодлы, он сдаст всю Страну как сдал юг, Азовцев и т.д
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15.09.2022 14:40 Відповісти
насмешили, посмотрите на оп , там вообще все далекие от политики и государственности , и ничего ,
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15.09.2022 14:40 Відповісти
Это друхое.
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15.09.2022 14:42 Відповісти
Згадайте недавнє твердження Данилова щодо перемоги над олігархами. Виявляється, це перемога Бені над конкурентами. Недаремно Беня вклав у криворізького гундоса стільки бабла. Війна, війною, а кошерна братія про свій зиск.
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15.09.2022 14:49 Відповісти
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15.09.2022 14:52 Відповісти
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15.09.2022 14:53 Відповісти
То війна, а то хлопці заробляють
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15.09.2022 15:10 Відповісти
Зацініть красу гри зебанди під назвою "боротьба з олягархами"
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15.09.2022 15:21 Відповісти
Клятий Порошенко, що ти робиш?!
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15.09.2022 15:40 Відповісти
Заарештуйте вже цього чорта не ганбітся на виборах він вже вам не допоможе,ось така "боротьба" з олігархами.
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15.09.2022 15:46 Відповісти
Прикончить Коломойского - это как предоставить Украине 10 атомных бомб.
Союзники могут заняться этой арифметикой.
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15.09.2022 15:49 Відповісти
А як же: "Олигархические кланы потеряли влияние на украинскую политику" - Данилов.
https://censor.net/ru/news/3367058/oligarhicheskie_klany_poteryali_vliyanie_na_ukrainskuyu_politiku_danilov
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15.09.2022 16:25 Відповісти
Зеломойский не успокоится : показе ,, спилят,,все деньги Украины - им война родная мать Спайка работает безотказно. Они намылились на репарации- вот там они рванут - пахнёт миллиардами.
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15.09.2022 17:38 Відповісти
Много букв написано. Когда дошел до описания где афтор удивлен тому что стоимость в полтора раза больше чем до войны- понял что афтор обделён работающими мозговыми клетками. . я так понимаю все остальное нет смысла читать . Наверняка все так же в этом стиле. Конечно плевать что стоимость метала выросла больше чем в полтора раза да и остальное чуть ли не в 2 раза. Но все должно быть по довоенным ценам. Что касается того кто выиграл. Ну если один только желающий а это нужно делать то какой выбор? Тут нужно не выяснять кто стоит за этой фирмой а выяснять почему желающих нет больше. Наверняка все хотят в разы больше чем до войны но и это афтора не устраивает. Замкнутый круг. Носить грузы будет афтор руками. Недорого.по довоенным ценам.
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15.09.2022 19:27 Відповісти
 
 