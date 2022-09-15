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Вілкул Олександр (303) війна (56107) Кривий Ріг (809) обстріл (20932) ракети (2767)

Рашисти завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Поцілили у промпідприємство, серйозні руйнування (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета

Окупанти знову завдали ракетного удару по Кривому Рогу.

Про це повідомив у телеграм-каналі очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ

"Кривий Ріг - ракетний удар. Залишайтесь у укриттях. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі", - зазначив він. 

Пізніше Вілкул повідомив, що ворожа ракета влучила у промислове підприємство

"Знов крилата ракета. Влучання в промислове підприємство. Руйнування серйозні, детальні наслідки уточнюються. Попередньо - без втрат", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОП про ліквідацію наслідків ракетного обстрілу гідротехнічних споруд Кривого Рогу: Ситуація контрольована, найближчим часом проблему буде усунено. ФОТОрепортаж

Нагадуємо, президент Володимир Зеленський заявив, що окупанти 14 вересня спробували затопити Кривий Ріг. В Офісі Президента повідомляли про удар 8 крилатими ракетами по гідротехнічним спорудам міста.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+41
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15.09.2022 13:31
+39
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15.09.2022 13:45
+38
Претензії до Зеленського будуть продовжуватись поки він не попросить вибачення за таку "чудову" підготовку до війни.
На колінах...

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15.09.2022 13:23
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Треба просити озброєння для сімметричного обстрілу у відповідь! Треба збивати літаки над Каспієм, та нищити флот з калибрами у Чорному морі, навіть у бухтах Новоросійська. Доки не буде адекватної відповіді, все це буде продовжуватись...
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15.09.2022 14:47 Відповісти
Взагалі не треба ніяких "обстрілів". Потрібні ураження цілей - ми їх маємо. Слава ЗСУ!
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15.09.2022 23:31 Відповісти
Так они всю Украину разбомбят.Надо так..Они завод,вы завод.Они тэц,вы тэц.Следующий раз подумают.
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15.09.2022 17:52 Відповісти
ну подумают они и прийдут к выводу, что у нас раньше заводы и тэц закончатся. офигенный у тебя план, надежный, как швейцарские часы. Всирать десятки миллионов баксов просто, чтоб враг "подумал".
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15.09.2022 23:27 Відповісти
Абсолютно безглузде порівняння
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15.09.2022 23:37 Відповісти
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