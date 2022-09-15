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Рашисти завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Поцілили у промпідприємство, серйозні руйнування (оновлено)
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Окупанти знову завдали ракетного удару по Кривому Рогу.
Про це повідомив у телеграм-каналі очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ
"Кривий Ріг - ракетний удар. Залишайтесь у укриттях. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі", - зазначив він.
Пізніше Вілкул повідомив, що ворожа ракета влучила у промислове підприємство
"Знов крилата ракета. Влучання в промислове підприємство. Руйнування серйозні, детальні наслідки уточнюються. Попередньо - без втрат", - додав він.
Нагадуємо, президент Володимир Зеленський заявив, що окупанти 14 вересня спробували затопити Кривий Ріг. В Офісі Президента повідомляли про удар 8 крилатими ракетами по гідротехнічним спорудам міста.
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George Kozlovsky
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Vlad Poltorak
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