87% українців не готові на жодні територіальні поступки у війні, - КМІС

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, яке було проведено на початку вересня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на КМІС.

"Для 87% респондентів жодні територіальні поступки не є припустимим (і цей показник зріс порівняно з липнем на 3 процентних пункти). Лише 8% вважають, що для досягнення миру і збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій (і частка таких людей знизилася порівняно з липнем на 2 процентних пункти)", - йдеться в повідомленні інституту.

При чому проти територіальних поступок у війни виступає абсолютна більшість мешканців України. Навіть серед жителів Сходу, де нині тривають інтенсивні бої, 85% проти поступок (готові на поступки лише 10%). Серед жителів Півдня 83% проти поступок (готові лише 10%).

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"Доцільно звернути увагу, що в період з травня до липня на Сході з 68% до 77% стало більше тих, хто проти будь-яких поступок, а у вересні цей показник зріс ще до 85%. Зараз фактично немає різниця між поглядами жителів різних регіонів", - зазначають соціологи.

Лише 2% респондентів, які до 24 лютого проживали на території, які після 24 лютого була окупована, виступають за територіальні поступки. Натомість 92% вважають, що жодних територіальних поступок не має бути. Серед загалом внутрішньо переміщених осіб 6% підтримують поступки проти 90%, які виступають проти них.

Телефоне опитування було проведено 7-13 вересня 2022 року. В ньому взяло участь 2000 респондентів.

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