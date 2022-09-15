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87% українців не готові на жодні територіальні поступки у війні, - КМІС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

україна

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, яке було проведено на початку вересня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на КМІС

"Для 87% респондентів жодні територіальні поступки не є припустимим (і цей показник зріс порівняно з липнем на 3 процентних пункти). Лише 8% вважають, що для досягнення миру і збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій (і частка таких людей знизилася порівняно з липнем на 2 процентних пункти)", - йдеться в повідомленні інституту. 

При чому проти територіальних поступок у війни виступає абсолютна більшість мешканців України. Навіть серед жителів Сходу, де нині тривають інтенсивні бої, 85% проти поступок (готові на поступки лише 10%). Серед жителів Півдня 83% проти поступок (готові лише 10%).

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"Доцільно звернути увагу, що в період з травня до липня на Сході з 68% до 77% стало більше тих, хто проти будь-яких поступок, а у вересні цей показник зріс ще до 85%. Зараз фактично немає різниця між поглядами жителів різних регіонів", - зазначають соціологи.

Лише 2% респондентів, які до 24 лютого проживали на території, які після 24 лютого була окупована, виступають за територіальні поступки. Натомість 92% вважають, що жодних територіальних поступок не має бути. Серед загалом внутрішньо переміщених осіб 6% підтримують поступки проти 90%, які виступають проти них.

Телефоне опитування було проведено 7-13 вересня 2022 року. В ньому взяло участь 2000 респондентів. 

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+12
домбасня и прочие сепары, которые убежали от руцкого мира но и дальше продолжают мечтать о нем.
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15.09.2022 13:22
+12
13% -це боти ОПУ.
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15.09.2022 13:22
+12
13% - оп, вся шобла ворующая гуманитарку и обливающая помоями волонтеров
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15.09.2022 13:23
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13%
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15.09.2022 13:18 Відповісти
Менше -по Ураїні 8%, в 13% входить і ті хто згоден, і ті хто не визначився, та інші.
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15.09.2022 13:25 Відповісти
13%

то ті - яким хоч каміння з неба і путінг прийди, ми повернулись у рідну гавань

кончені пОцієнти психлікарень
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15.09.2022 13:21 Відповісти
Ви статтю читали? Там 8% в середньому, а судячи по статті відсоток готових на поступки на підконтрольній територій навіть ненабагато, але більший
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15.09.2022 13:27 Відповісти
ні. не читала. не вмію ні читати, ні писати.
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15.09.2022 13:30 Відповісти
не треба писати, - 87% українців, а пиши жителів України, бо думка заїжджої шушери народ хвилювати не повинно.
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15.09.2022 13:20 Відповісти
Так, це мабуть виключно ті, чиїх дідів завезли в пусті села і міста замість виморених голодом українців. Це ті, що виходили на антимайдани і якось так вийшло, що вони сьогодні працюють в офісі Президента.
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15.09.2022 13:23 Відповісти
хто ці ******** 13%?
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15.09.2022 13:20 Відповісти
домбасня и прочие сепары, которые убежали от руцкого мира но и дальше продолжают мечтать о нем.
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15.09.2022 13:22 Відповісти
І люди, які просто не вірять у повернення Криму і мільйонних агломерацій Донецька і Луганська військовим шляхом. Особливо Криму.
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15.09.2022 13:27 Відповісти
Та **** их там возвращать военным путем? Ермака с Гундоском только повесить на каштанах, вместе со всей зеленой шоблой - и дело пойдет!
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15.09.2022 21:20 Відповісти
Другехрюске, которые приехали учить Украину, как надо правильно жить.
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15.09.2022 13:35 Відповісти
а я ЗА територіальні поступки!
Курськ, Білгород, Кубань... вся.

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15.09.2022 13:41 Відповісти
13% -це боти ОПУ.
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15.09.2022 13:22 Відповісти
13% - оп, вся шобла ворующая гуманитарку и обливающая помоями волонтеров
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15.09.2022 13:23 Відповісти
Оті 13% позбавити громадянства, і копняками нафіг з України!!!
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15.09.2022 13:25 Відповісти
Очень странно и подозрительно, что такие опросы вообще проводят! Зачем?
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15.09.2022 13:27 Відповісти
ну свиноцабаки от этого ссуцься...!
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15.09.2022 13:32 Відповісти
что молчим...?\как вы свинорылы предсказуемы...)\
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15.09.2022 13:56 Відповісти
Я готов. Кетайцам - Хабару, японцам - Сахалин, и далее по списку
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15.09.2022 13:35 Відповісти
13% - стійка цифра ще з опитувань 2014-го. Тоді 13% вважали що московський ізик має бути другим державним.
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15.09.2022 13:36 Відповісти
вважай, від рашизму виліковно приблизно 90% зебільноно лохторату. Тепер і такі партєйки, як новітні опезеже/шарікові набиратимуть по всій Україні не більше 3% разом, навіть якщо у виборах братиме участь весь деокупований український Донбас (включно з ОРДЛО).

Інша справа, що від популізму (штибу за слуг уродів, за новітніх ригів штибу "довіра майбаху") та навіть за матьківщину лохторату ліків ще не давали...
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15.09.2022 13:36 Відповісти
вот эти 13 % нужно лишить права голосовать и избираться
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15.09.2022 13:52 Відповісти
Якщо хтось згоден віддати щось насильно своє, то це вже не українець.
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15.09.2022 13:53 Відповісти
Посади свинью за стол -- она и ноги на стол: это про расею.
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15.09.2022 13:53 Відповісти
а потом вопросы, кто наводит ракеты, кто записывается чуть что в коллаборанты... вот они ребятки, все тут... 10 процентов это 4 миллиона, а тут цельные 13...
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15.09.2022 13:58 Відповісти
Интересно а кто эти 13%. Враги..коллаборанты и люди готовые предать Украину.
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15.09.2022 14:22 Відповісти
ОТ ТОМУ Зе КЛОУН І СТАВ БОНЕВТІКОМ, НАВІТЬ КОЛИ ЙОГО КУРАТОР - СЕКРЕТАРКА
ОДРАЗУ ПІСЛЯ 24 ЛЮТОГО КУДИСЬ ЗВАЛИЛА.
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15.09.2022 14:35 Відповісти
А к чему вообще опросы? Украина единая и неделимая, любые антиконституционные действия по нарушению ее целостности и суниверитета - тяжкое государственое и уголовное преступление!
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15.09.2022 14:42 Відповісти
можно конечно вести дискуссию по внутригосударственному делению и разграничению полномоций между местными и центральными органами власти и самоуправления, но результатом должен быть закон (а не капитуляция)!
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15.09.2022 14:46 Відповісти
А я вот готов хоть сегодня на территориальные уступки. Согласен уступить росии Кемску волость Рязань, Калугу и Кострому. Пусть забирают, не жалко! А то совсем как-то не по-человечески получится.
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15.09.2022 15:07 Відповісти
Слава Україні! Слава Нації! #StandWithUkraine 💛💙
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15.09.2022 15:10 Відповісти
Вгадайте з одного разу, як мовою розмовляють ці 13-відсоткові вилупки.
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15.09.2022 15:14 Відповісти
Це дослідження не варте паперу на якому написане!
Якщо такий позитив - то чому так багато - "чому"?
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15.09.2022 15:23 Відповісти
Як кажуть у Одесі,відсотками ситий не будеш...73% вже були...тот роки тому...мудрий нарід зна що робе...😛
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15.09.2022 15:42 Відповісти
Не говорите ерунды!
Вы бы отказались от вступления Украины в НАТО в обмен на Крым + ОРДЛО?
Я - нет.
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15.09.2022 16:00 Відповісти
Ми і так будемо в НАТО з Кримом і з повністю деокупованим Донбасом. А там дивись і від розвалу федерації нам щось "урветься". Наприклад, "кубанський коридор" до Казахстану...
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15.09.2022 16:11 Відповісти
Бравада доречна при 120%-ковому матерiально-технiчному забезпеченнi, включаючи тилове, але цього нажаль немае. Давай щоб не виникало питань: росiяни ******** та путiн хйуло, але той факт що ти досi сидиш зi свiтлом та iнтернетом - каже про те, що орки поки що ведуть обережну тактику, мабуть тому що сподiваються вiдновити свiй сраний СРСР.

I як би ти не мрiяв, але у влади немае плану "Б", на той випадок, коли щось змiниться. Якщо ж воно не дай Боже змiниться, то оцi 87% не те що територiею поступляться, а взагалi столицю перенесуть в Московiю, и це буде рефлекторно - не по iх прямому бажанню, а за обставинами, i от щоб таких обставин не було - розробляти запасний варiант треба вже зараз, до наступу холодiв, а не як ми в Миколаевi мля: черпали прiсну воду з однiсенького мiсця, сподiвались що омине, а коли туди прилетiло - спочатку тиждень жили взагалi без води, а зараз в кранi морська солона вода.

Тому якщо спитати в iдеалi, то я б хотiв щоб Рашка перестала iснувати. Але я не хочу щоб украiнське населення та населенi пункти були фiзично знищенi заради вступу в НАТО або повернення Криму.

А ти мабуть згоден ризикувати ЧУЖИМ життям, так ?
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15.09.2022 20:14 Відповісти
"той факт що ти досi сидиш зi свiтлом та iнтернетом - каже про те" - шо ти сидиш на бутилкє, чмо лішнєхромосомноє україномовноє
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15.09.2022 21:27 Відповісти
Проблеми імперських амбіцій ********** українців не їбуть! Їх потрібно вигнати з України, знекровити економічно та повбивати якомога більше окупантів. Лише за цих умов вони не будуть знову лізти на нашу землю. Їм майже залишили Крим, Донецьк і Луганськ. Що? Допомогло зупинити війну? Очухались після донецького аеропорту (втрати 1 ЗСУ до 14,6 кацапів) і полізли знову... Тому повна деокупація і примушення до виплати репарацій. Інакше не дійде. Кацапи дикуни і адепти культу смерті (почитай Ільїна, якого весь час цитує *****, та некрофіла Дугіна). Ізоляція.
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15.09.2022 21:53 Відповісти
При чём тут твои мечты? Или вступление в НАТО, или вечная угроза войны.
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16.09.2022 11:31 Відповісти
Ну, с такими как ты - война еще долго будет продолжаться.
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16.09.2022 11:43 Відповісти
До 2024. Раніше ніяк. Коли вже навчитесь 2+2 додавати. Це ж елементарно!
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16.09.2022 17:53 Відповісти
до полного уничтожения Козломордии, сколько война не продолжалась

и де твоя українська мова отвалилась, набутылочник?
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17.09.2022 21:48 Відповісти
Єдиний адекватний коментар. Дякую.
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16.09.2022 07:55 Відповісти
вы в паре работаете, набутылочники лишнехромосомные украиномовные?
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17.09.2022 21:49 Відповісти
А что скажет Ермак?😁
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15.09.2022 16:14 Відповісти
Шо он скажет ?
- Зеля, сними-ка вечерний видосик, текст я вот написал, возьми со стола, в руки брезгую давать.
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15.09.2022 20:15 Відповісти
і хто з цих 87 піде на фронт?
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15.09.2022 20:32 Відповісти
Звичайно нiхто.
До речi в силу спецiальностi, до мене часто звертаються вiйсковi по допомогу. Так ось цi хлопцi воюють, цi хлопцi гинуть, але у цих хлопцiв нема якогось манiакального бажання щось там робити iз Росiею, Путiним, когось ненавидiти, чи взагалi якось емоцювати на цю тему, все сiро та просто: отам ворог, дати пязди, селище взяти, додому повернутись. Нiколи вiд них не чув чогось такого на кшталт "та я, та ми, та всiх нагонимо догонимо загонимо". Я навiть здивований: зазвичай у совку-постсовку вiйсковi були ... дещо специфiчнi, але зараз вони найадекватнiшi, я б сказал цвiт нацii.

А об`являти Рашцi вiйну на винищення може хiба що йолоп з якихось iбенiв, котрий бойовi дii та прильоти бачив хiба що в iнетику.
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15.09.2022 21:05 Відповісти
"у цих хлопцiв нема якогось манiакального бажання щось там робити iз Росiею, Путiним, когось ненавидiти" - от тіки не *****, чмо лішнєхромосмноє україномовноє!
об'ясні своїм дурнуватим "хлопцям", що якшо нічого не робити з Росією Козломордією і Путіним ****** - то ніякого життя в них не буде, від слова "вобщє"!
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15.09.2022 21:31 Відповісти
Кацапи не люди. Це питання в військах вже давно закрито і лишній раз про це не говорять. Просто вбивають пацюків. Це робота неприємна, але необхідна. Ваші намагання видати свинособак, гвалтівників, садистів, катів, вбивць, підарасів, шрвіністів та расистів, спадкових генетичних алкоголіків та дебілів за людей свідчить про те що у вас або з головою щось не в порядку, або що ви заслане гівно. Схиляюсь до останньої тези. Тому, кацап, іди *****!
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15.09.2022 22:00 Відповісти
Тобто ти бажаеш, щоб я перестав допомогати вiйськовим, i оскiльки зараз немае спецiалiстiв вiдповiдного профiлю - щоб це призвело до сотен або навiть тисяч смертей ? Ти у своему розумi, ватний провокатор ?

Скажи просто що ти ховаешся на заходi у мамки пiд спiдницею =)
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16.09.2022 11:46 Відповісти
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16.09.2022 17:50 Відповісти
Допоможи військовим - убей себя об стену, чмо лишнехромосомное гуглтранслейтовое
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17.09.2022 21:52 Відповісти
А скільки із цих 87% готові стати на захист цілісності країни?
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16.09.2022 00:41 Відповісти
Абсолютно верно мы убьем каждого кто пришел на нашу землю !!! Всех до единого !!! И готовы двигаться дальше перенести боевые действия на землю кровожалных свинособак ЗСУ
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16.09.2022 04:04 Відповісти
 
 