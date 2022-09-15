87% українців не готові на жодні територіальні поступки у війні, - КМІС
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Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, яке було проведено на початку вересня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на КМІС.
"Для 87% респондентів жодні територіальні поступки не є припустимим (і цей показник зріс порівняно з липнем на 3 процентних пункти). Лише 8% вважають, що для досягнення миру і збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій (і частка таких людей знизилася порівняно з липнем на 2 процентних пункти)", - йдеться в повідомленні інституту.
При чому проти територіальних поступок у війни виступає абсолютна більшість мешканців України. Навіть серед жителів Сходу, де нині тривають інтенсивні бої, 85% проти поступок (готові на поступки лише 10%). Серед жителів Півдня 83% проти поступок (готові лише 10%).
"Доцільно звернути увагу, що в період з травня до липня на Сході з 68% до 77% стало більше тих, хто проти будь-яких поступок, а у вересні цей показник зріс ще до 85%. Зараз фактично немає різниця між поглядами жителів різних регіонів", - зазначають соціологи.
Лише 2% респондентів, які до 24 лютого проживали на території, які після 24 лютого була окупована, виступають за територіальні поступки. Натомість 92% вважають, що жодних територіальних поступок не має бути. Серед загалом внутрішньо переміщених осіб 6% підтримують поступки проти 90%, які виступають проти них.
Телефоне опитування було проведено 7-13 вересня 2022 року. В ньому взяло участь 2000 респондентів.
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то ті - яким хоч каміння з неба і путінг прийди, ми повернулись у рідну гавань
кончені пОцієнти психлікарень
Курськ, Білгород, Кубань... вся.
Інша справа, що від популізму (штибу за слуг уродів, за новітніх ригів штибу "довіра майбаху") та навіть за матьківщину лохторату ліків ще не давали...
ОДРАЗУ ПІСЛЯ 24 ЛЮТОГО КУДИСЬ ЗВАЛИЛА.
Кемску волостьРязань, Калугу и Кострому. Пусть забирают, не жалко! А то совсем как-то не по-человечески получится.
Якщо такий позитив - то чому так багато - "чому"?
Вы бы отказались от вступления Украины в НАТО в обмен на Крым + ОРДЛО?
Я - нет.
I як би ти не мрiяв, але у влади немае плану "Б", на той випадок, коли щось змiниться. Якщо ж воно не дай Боже змiниться, то оцi 87% не те що територiею поступляться, а взагалi столицю перенесуть в Московiю, и це буде рефлекторно - не по iх прямому бажанню, а за обставинами, i от щоб таких обставин не було - розробляти запасний варiант треба вже зараз, до наступу холодiв, а не як ми в Миколаевi мля: черпали прiсну воду з однiсенького мiсця, сподiвались що омине, а коли туди прилетiло - спочатку тиждень жили взагалi без води, а зараз в кранi морська солона вода.
Тому якщо спитати в iдеалi, то я б хотiв щоб Рашка перестала iснувати. Але я не хочу щоб украiнське населення та населенi пункти були фiзично знищенi заради вступу в НАТО або повернення Криму.
А ти мабуть згоден ризикувати ЧУЖИМ життям, так ?
и де твоя українська мова отвалилась, набутылочник?
- Зеля, сними-ка вечерний видосик, текст я вот написал, возьми со стола, в руки брезгую давать.
До речi в силу спецiальностi, до мене часто звертаються вiйсковi по допомогу. Так ось цi хлопцi воюють, цi хлопцi гинуть, але у цих хлопцiв нема якогось манiакального бажання щось там робити iз Росiею, Путiним, когось ненавидiти, чи взагалi якось емоцювати на цю тему, все сiро та просто: отам ворог, дати пязди, селище взяти, додому повернутись. Нiколи вiд них не чув чогось такого на кшталт "та я, та ми, та всiх нагонимо догонимо загонимо". Я навiть здивований: зазвичай у совку-постсовку вiйсковi були ... дещо специфiчнi, але зараз вони найадекватнiшi, я б сказал цвiт нацii.
А об`являти Рашцi вiйну на винищення може хiба що йолоп з якихось iбенiв, котрий бойовi дii та прильоти бачив хiба що в iнетику.
об'ясні своїм дурнуватим "хлопцям", що якшо нічого не робити з
РосієюКозломордією і Путіним****** - то ніякого життя в них не буде, від слова "вобщє"!
Скажи просто що ти ховаешся на заходi у мамки пiд спiдницею =)