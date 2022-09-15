СБУ на деокупованій Харківщині затримала 16 зрадників та виявила списки усіх "посадовців" окупаційних адміністрацій
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Служба безпеки продовжує масштабні стабілізаційні заходи у прифронтових районах сходу України. Тільки за останні дні після деокупації Харківської області встановлено місцезнаходження і затримано 16 місцевих колаборантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграмі Служба безпеки України
"Тринадцятьом з них вже повідомлено про підозри у вчиненні злочинів та одинадцятьом обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою", - ідеться в повідомленні.
У відомстві зазначають, що загалом у звільнених населених пунктах Харківщини співробітники СБУ провели поглиблену перевірку близько 7 тис. осіб.
Також у ході оперативних дій на звільнених територіях співробітники СБУ отримали повні списки з установчими даними представників колишньої окупаційної адміністрації та осіб, які співпрацювали з ними.
Крім того, виявлено реєстри "податкової служби" загарбників, до яких вносили всі комерційні структури, які фінансували збройну агресію через сплату так званих "податків" до бюджету РФ.
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