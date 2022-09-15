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СБУ (10002) Харківщина (4253) колабораціонізм (938)

СБУ на деокупованій Харківщині затримала 16 зрадників та виявила списки усіх "посадовців" окупаційних адміністрацій

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

сбу

Служба безпеки продовжує масштабні стабілізаційні заходи у прифронтових районах сходу України. Тільки за останні дні після деокупації Харківської області встановлено місцезнаходження і затримано 16 місцевих колаборантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграмі Служба безпеки України

"Тринадцятьом з них вже повідомлено про підозри у вчиненні злочинів та одинадцятьом обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою", - ідеться в повідомленні.

У відомстві зазначають, що загалом у звільнених населених пунктах Харківщини співробітники СБУ провели поглиблену перевірку близько 7 тис. осіб.

Також у ході оперативних дій на звільнених територіях співробітники СБУ отримали повні списки з установчими даними представників колишньої окупаційної адміністрації та осіб, які співпрацювали з ними.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мешканців деокупованих територій закликають повідомляти СБУ дані про воєнні злочини військ РФ

Крім того, виявлено реєстри "податкової служби" загарбників, до яких вносили всі комерційні структури, які фінансували збройну агресію через сплату так званих "податків" до бюджету РФ.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
В єдиному марафоні, в прямому ефірі дає інтерв'ю депутат забороненої прорашистські партії пєтушарія. Поясніть, як це можна назвати?!! Диверсія, колабораціонізм чи патріотизм. Я вже заплутавався.
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15.09.2022 14:12
+8
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15.09.2022 14:08
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Затримала? Не знайшлося 16 гілляк?
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15.09.2022 13:49 Відповісти
Їм було какая разніца?(Україна чи кацапія) а на таких треба мільйон дєрєвьєв.
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15.09.2022 14:32 Відповісти
Розстріляти через одного- не помилитеся!
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15.09.2022 13:59 Відповісти
Може після цієї війни хоч трохи поменшає зрадників і любителів "руського мира". Але думаю, що ще і немало залишиться, на жаль. Україні вже давно пора закінчувати з толерантністю саме у цьому питанні. Від цього і вся ця війна в Україні. Якщо не зробимо правильних висновків, то все може повторитися знову.
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15.09.2022 14:07 Відповісти
Пройшло 200 днів війни, а кількість зашкварених пасажирів у оп на банковій так і не зменшується
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15.09.2022 14:13 Відповісти
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15.09.2022 14:08 Відповісти
В єдиному марафоні, в прямому ефірі дає інтерв'ю депутат забороненої прорашистські партії пєтушарія. Поясніть, як це можна назвати?!! Диверсія, колабораціонізм чи патріотизм. Я вже заплутавався.
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15.09.2022 14:12 Відповісти
дебілізм..
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15.09.2022 14:17 Відповісти
Тепер слід очікувати інтерв'ю з рабіновичем чи шуфричем звідки ми дізнаємось што в етой вайне нє фсьо так адназначно.
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15.09.2022 14:35 Відповісти
Комерсанти, які платили податки до РФ конфіскувати бізнес.
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15.09.2022 15:12 Відповісти
Готують на вступ до слуг народу?
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15.09.2022 15:45 Відповісти
 
 