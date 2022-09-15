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США стануть стороною конфлікту, якщо поставлять Україні ракети великої дальності, - МЗС РФ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Росія вважатиме Сполучені Штати учасником війни, якщо вони поставлять Україні ракети великої дальності.
Про це заявила офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Якщо США приймуть рішення про постачання Україні ракет більшої дальності, вони перейдуть червону межу й стануть безпосерденьою стороною конфлікту", - сказала вона.
В такому разі, за словами Захарової, Росія залишає за собою "право на адекватну відповідь".
Топ коментарі
+124 Tierre
показати весь коментар15.09.2022 14:23
+75 Мобильный крематорий
показати весь коментар15.09.2022 14:27
+67 ПП Уксусов
показати весь коментар15.09.2022 14:28
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Будь ласка, зачекайте...
Сша може нам дати 10 млрд доларів, і ми купимо за них собі ракети по всьому світу.
мы это уже слышали на вступление финов и шведов в НАТО...и где?
И интересен теперь ответ США..Кого они боятся?!