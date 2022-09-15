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США стануть стороною конфлікту, якщо поставлять Україні ракети великої дальності, - МЗС РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

захарова

Росія вважатиме Сполучені Штати учасником війни, якщо вони поставлять Україні ракети великої дальності.

Про це заявила офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Якщо США приймуть рішення про постачання Україні ракет більшої дальності, вони перейдуть червону межу й стануть безпосерденьою стороною конфлікту", - сказала вона.

В такому разі, за словами Захарової, Росія залишає за собою "право на адекватну відповідь".

Також читайте: Білий дім анонсував новий оборонний пакет для України найближчими днями

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+124
И шо? И что вы им сделаете?
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15.09.2022 14:23
+75
В смысле станут?! Вы же, свинота немытая, визжите, что уже воюете против США и НАТО.
Чем дольше война, тем жалобней скулеж кацапни. Уже даже не заикаются про жесткие ответы, удары по "центрам принятия решений" и тд.
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15.09.2022 14:27
+67
Маня накатит бояры и станцует...
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15.09.2022 14:28
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То коли вже? Україна все вигрібає, а сенатори далі очком на свірелі грають. Бюрократи....
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15.09.2022 20:34 Відповісти
Или дают и ( по версии кремля) становятся " стороной конфликта" . Или не дают и по факту могут стать стороной конфликта! В первом случае ВСУ задушат эту гадину без прямого участия США, во втором Штатам прийдется делать это непосредственно , но уже самим ( не дай Бог конечно)
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15.09.2022 20:38 Відповісти
Ура! США с нами!
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15.09.2022 22:25 Відповісти
Сша може не поставляти.
Сша може нам дати 10 млрд доларів, і ми купимо за них собі ракети по всьому світу.
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15.09.2022 22:37 Відповісти
Очень хочется спросить эту ************, - и шо?
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16.09.2022 00:03 Відповісти
Ракет не хотят давать. Блинкен прилетал в Киев испуганный наступлением ЗСУ требовал согласится на переговоры с рашкой. Вы хотели Демократов у власти вы их получили. .
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16.09.2022 00:17 Відповісти
Україна отримала щось біля 15 мільярдів у вгляді допомоги, у більшості - зброї, що підписана президентом США.
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16.09.2022 03:25 Відповісти
цифра по оружию явно завышена . в реале 4 миллиарда. если бы 15 вы бы уже освободили Украину.
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29.09.2022 16:32 Відповісти
Де я написав про 15 мільярдів зброїї? Це ви "в рєалє" фейки розповсюджуєте.
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30.09.2022 04:58 Відповісти
НЕ *****, ГНИДА
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16.09.2022 21:31 Відповісти
"право на адекватну відповідь..."

мы это уже слышали на вступление финов и шведов в НАТО...и где?

И интересен теперь ответ США..Кого они боятся?!
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16.09.2022 01:29 Відповісти
А что тогда делать солдатам НАТО? Ведь они уже захватили Воронеж.
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16.09.2022 01:41 Відповісти
Не понимаю шеф кокиновий наркобарига а ти мариа с димоном на техническом этиле сидите.что не отпускает старый , или этим русскую идентичность почоркиваете.
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16.09.2022 04:51 Відповісти
Эту ********* надо первой привязать к такой ракете
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16.09.2022 08:34 Відповісти
дурной поп и дурная его молитва.какой хозяин такие и его собаки.
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16.09.2022 08:39 Відповісти
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