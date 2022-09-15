У Києві зростає захворюваність на COVID-19, зокрема збільшилася кількість тяжких випадків
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
За останній місяць у Києві в декілька разів зросла захворюваність на коронавірусну інфекцію, зокрема більше людей госпіталізують.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург.
За її словами, місяць тому за тиждень із 8 до 14 серпня фіксували 316 випадків COVID-19 у Києві. А за минулий тиждень у вересні фіксують уже 2 278 випадків.
"Якщо ж порівнювати між собою два останні тижні, то рівень захворюваності виріс удвічі. Вважаю, що таке зростання із повним правом можна називати стрімким", - сказала Гінзбург.
Також збільшується кількість тяжких випадків, коли необхідна госпіталізація. За словами директорки департаменту, наразі в лікарнях столиці дорослих із COVID-19 перебуває вдвічі більше, ніж на початку вересня, а дітей — учетверо.
Лікарі зауважують зміни в основних симптомах захворювання. Наразі при легкій формі можуть проявлятися розлади кишково-шлункового тракту, а при складній — проблеми з серцево-судинною чи судинно-мозковою системами, навіть можливі інсульт або інфаркт, каже Гінзбург.
"Усе це можливо на тлі нормальної температури тіла. Через таку підступність COVID-19 дуже важливо прислухатися до свого організму, залишатися вдома та негайно звертатися до лікаря при найменших проявах нездоров’я", - додала вона.
Будь ласка, зачекайте...
Вакцинація вельми бажана.
Надо как можно быстрее вакцинироваться, понимая, что вакцина подействует далеко не сразу, вакцина никак не защитит от вероятности заражения, лишь снизит и значительно тяжесть заболевания, вакцина должна быть свежей без нарушений условий хранения, а также что вакцинированный может заразить других людей, притом у них будет тяжелая форма, а у него нет. То есть даже вакцинированному, который думает о других, иногда стоит ходить в маске. Если не заставил привиться всех близких и коллег по работе, а это просто надо сделать.
Ось вам в тему,тільки по іншій країні.
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"Директорка Департаменту охорони здоров'я Валентина Гінзбург знову зробила інформаційний вкид щодо вірусу Ковід, спеціально перебільшуючи проблему, щоб залякати людей, ввести карантин та отримувати гроші з бюджету наче на боротьбу з хворобою, а насправді розкрадати гроші і складати на власні офшори."
От як широкомасштабне російське вторгнення почалося, ковидла пропала - бо перестали через ЗМ1 "накачувати" - хоч скупчені були геть усі, і всі без "намордників". Аж тут - "раптом".
Ще й тишком-нишком скандальний законопроект 4142 ухвалили в Раді в 2-у читанні - якраз 6 вересня, коли почалася операція ЗСУ зі звільнення Харківщини - це так, "по-хитрому", щоби "не привертати уваги", ага.
Ще й обізвали це "законом задля "эвроінтеграціі" - и притягнули в нього "норму" про "заборону асбестоцементного шиферу" - типу Эвропа "вимагаэ".
- Це не дивлячись на теэ, що в Украіні й асбест використовувався інший, не такий шкідливий, не дивлячись на те, що той асбест в тому ж таки шифері міцно зв`язаний з цементом і шкода від нього може бути хіба що в тому разі, коли ви напильником натрете з його пил, і будете його замість "аргетинськоі муки" вдихати - бо сам собою він не "газуэ" зовсім.
Але ж, сенс не в тому - сенс в тому, аби тишком-нишком протягнути антинародний, антиконституційний законопроект в якості "закону" - наче ніхто не помітить, ага? - згідно якого, можна буде побудувати в Украіні чергову, навіть не Росію, але Північну Корею, архіпелаг-ГУЛАГ якщо не гірше - так же ж? - Бо зелебобу і його кураторам надто вже хочеться влади - і бути самому = як Ху"ло. Ну і плюс - отримати своі відкати від фарм-кампаній, що наварили на к0відлі міліарди.
А ще - позад"ачувати украінців, а бажано - й взагалі знищити.
- і все це під соусом "турботи" про наше здоров`я, та під "соусом", начебто "эвроінтеграціі".
- Зацініть ступінь ницості та цинізму.
Щодо законопроекту 4142, який був ухвалений Радою в другому читанні 06.09.2022, нагадаємо, що він є грубим порушенням наших конституційних прав та свобод та має ознаки узурпації влади, і згідно якого зе-шобло мародерів та зрадників хоче:
обов'язкова вакцинація, вакцинація дітей без згоди батьків, відсторонення невакцинованих від роботи та навчання, посягання на приватну власність, порушення права на медичну таємницю, узаконення чинних неконституційних постанов уряду та будь-яких нових постанов та рішень влади щодо обмежень прав і свобод громадян.
От так от. Робіть висновки.
Ну, це не кажучи, про таку дрібницю, як "заборона" використання асбесту і відповідно асбестоцементного шиферу - дешевого, екологічно безпечного та довговічного матеріалу - у воюючій краіні, де сотні тисяч людей втратили дах над головою у буквальному сенсі цього слова. - Дякую, бл"дь, дуже дякую.
Але нам вчергове щось тут цинічно розповідають. "Статистика" по "повідлі" "росте".
А хочете, розкажу - як вона "росте"? Оце на днях в центрі Киэва, на одному тільки бульварі Шевченка - в обидва боки машини "невідкладноі допомоги" - туди-сюди - одна за одною - ганяють. Я десь з годину там був, дивився, підходив на світофорах, в тянучках, заглядав - одні й ті самі машини гоняють. В середині порожні. Тільки екіпаж веселий. і все. Отака картинка. А нам кажуть - "статистика" - бу як страшно.