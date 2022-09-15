У Києві зростає захворюваність на COVID-19, зокрема збільшилася кількість тяжких випадків

За останній місяць у Києві в декілька разів зросла захворюваність на коронавірусну інфекцію, зокрема більше людей госпіталізують.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург.

За її словами, місяць тому за тиждень із 8 до 14 серпня фіксували 316 випадків COVID-19 у Києві. А за минулий тиждень у вересні фіксують уже 2 278 випадків.

"Якщо ж порівнювати між собою два останні тижні, то рівень захворюваності виріс удвічі. Вважаю, що таке зростання із повним правом можна називати стрімким", - сказала Гінзбург.

Також збільшується кількість тяжких випадків, коли необхідна госпіталізація. За словами директорки департаменту, наразі в лікарнях столиці дорослих із COVID-19 перебуває вдвічі більше, ніж на початку вересня, а дітей — учетверо.

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Лікарі зауважують зміни в основних симптомах захворювання. Наразі при легкій формі можуть проявлятися розлади кишково-шлункового тракту, а при складній — проблеми з серцево-судинною чи судинно-мозковою системами, навіть можливі інсульт або інфаркт, каже Гінзбург.

"Усе це можливо на тлі нормальної температури тіла. Через таку підступність COVID-19 дуже важливо прислухатися до свого організму, залишатися вдома та негайно звертатися до лікаря при найменших проявах нездоров’я", - додала вона.

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