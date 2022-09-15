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Наслідки обстрілів рашистами Запоріжжя та області: руйнації підприємства та житлових будинків. Є загиблі та поранені. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Під ворожим вогнем окупаційних військ опинились промислове підприємство обласного центру, а також об’єкти цивільної та житлової інфраструктури у Пологівському та Василівському районах. Отримано інформацію про поранених і загиблих громадян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.

Наслідки обстрілів рашистами Запоріжжя та області: руйнації підприємства та житлових будинків. Є загиблі та поранені 01

Вчора, 14 вересня, до органів поліції надійшло 37 повідомлень про пошкодження та руйнування інфраструктури міста та області.

"Встановлено, що ворог обстріляв промислову зону обласного центру. По Оріхову, Новоандріївці, Новоданилівці, Гуляйполю, Успенівці, Залізничному, Степногірську, Приморському та Кам’янському окупанти застосували РСЗВ та артилерію.

У результаті нічної збройної атаки по Запоріжжю пошкоджено територію промпідприємства. Ударною хвилею від розірваних снарядів зруйновано адмінбудівлю та декілька одиниць транспортних засобів", - йдеться у повідомленні.

Також впродовж минулої доби ворог не припиняв обстрілювати мирне населення Пологівського району. Загалом правоохоронці зафіксували понад три десятки зруйнованої житлової інфраструктури Гуляйпільщини та Оріхівщини. Це оселі місцевих жителів, дитячий дошкільний заклад і будівля комунальної установи.

Окрім цього, на василівському напрямку росіяни поцілили по трьох населених пунктах. Жителі смт. Степногірськ, Приморського та Кам’янського повідомили про руйнування домівок та прилеглих територій. Внаслідок збройних злочинів є загиблий. Поранених громадян доставлено до лікарні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти вдарили по Запоріжжю. "Приліт" поруч із інфраструктурним підприємством


Наслідки обстрілів рашистами Запоріжжя та області: руйнації підприємства та житлових будинків. Є загиблі та поранені 02
Наслідки обстрілів рашистами Запоріжжя та області: руйнації підприємства та житлових будинків. Є загиблі та поранені 03
Наслідки обстрілів рашистами Запоріжжя та області: руйнації підприємства та житлових будинків. Є загиблі та поранені 04
Наслідки обстрілів рашистами Запоріжжя та області: руйнації підприємства та житлових будинків. Є загиблі та поранені 05
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ватные кацапы к стенке ставить
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15.09.2022 16:19 Відповісти
щоб ви повиздихали.
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15.09.2022 17:59 Відповісти
Варвари кацапські заслуговують на повне і безжалісне знищення , де би вони не були 😠
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15.09.2022 18:24 Відповісти
 
 