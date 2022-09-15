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Новини Політика України
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міськрада (461) Чернігів (583) Атрошенко (88) НАЗК (1159)

На початку війни ці "воїни" служили в "батальйоні Монако", а тепер тиснуть на Атрошенка, - міськрада Чернігова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

атрошенко

Силовики у Чернігові знову стали інструментом політичного тиску на місцеве самоврядування. Ситуація з врученням адмінпротоколу меру Владиславу Атрошенку під вигаданим приводом не залишає сумнівів, що силовики виконують політичне замовлення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві, яку розміщено на сайті міської ради Чернігова.

"Сьогодні представники НАЗК завітали до міської ради та вручили Владиславу Атрошенко протокол. Суть претензії - водій міського голови на автівці родини Владислава Атрошенка під час війни, маючи офіційний дозвіл, перетнув державний кордон і повернувся. В цьому правоохоронці вбачають конфлікт інтересів, про який мав би повідомити міський голова. Ця ситуація не залишає жодних сумнівів у тому, що силовики виконують політичне замовлення: копати і знайти будь-що і будь-якою ціною проти мера Чернігова", - йдеться у повідомленні.

Читайте: НАЗК склало щодо мера Чернігова Атрошенка два протоколи

У заяві відзначають, що дехто з виконавців політичного замовлення у найбільш драматичні для міста часи самі переховувалися у Європі.

"Сьогодні силовики виявили спритність та хоробрість у взятті будівлі міськради, щоб вручити адмінпротокол. Така спритність і хоробрість згодилася б силовикам у лютому-березні, коли російські війська проривалися в Чернігів. Але, на жаль, ті, хто сьогодні займається тиском на мера, на початку війни служили в "батальйоні Монако". І лише коли ворога вибили з Києва та Чернігівської області, ці "воїни" повернулися із європейських "котлів". І сьогодні, замість того, щоб займатися реальними порушеннями, боротися з колаборантами та розкраданням гуманітарної допомоги на обласному рівні, силовики знову виконують політичні замовлення", - йдеться у заяві.

Дивіться: Прошу вас втрутитися і зупинити політичну атаку на Чернігів, - Атрошенко звернувся до Зеленського. ВIДЕО

У міськраді нагадують, що у 2021-му та на початку 2022 року у структурних підрозділах Чернігівської міської влади відбулося "сотні обшуків". І, попри війну, тиск на Владислава Атрошенка продовжується.

"Спочатку очільника Чернігова не випустили за кордон і позбавили можливості місто отримати від іноземних урядів та донорів кошти на відновлення. Далі - більше. Зрежисоване співробітниками силових структур транслювання російської пропагандистки Скабєєвої в одному із фітнес-залів міста, щоб дискредитувати особисто міського голову, постійні погрози тощо. А тепер представники НАБУ з’ясовують, чому, коли Владислава Атрошенка прикордонники не випустили на конференцію в Лугано, з офіційним дозволом зміг виїхати його водій", - наголошують у заяві Чернігівської міськради.

Також читайте: Старі політичні суперечності в Україні відроджуються. Уряд Зеленського, схоже, намагається відсунути мерів на другий план, - The Washington Post

Вранці 15 вересня представники НАЗК вручили меру Чернігова Владиславу Атрошенку адмінпротокол. Претензії до нього полягають у тому, що водій міського голови Чернігова на автівці родини Владислава Атрошенка перетинав український кордон та повернувся. При цьому офіційні структури не заперечують, що водій Атрошенка мав усі дозволи на тимчасовий виїзд з України і законів не порушував.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+39
очередное отвлечение внимание зермаковщиной от скандала с гуманитаркой.....
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15.09.2022 16:13
+20
Суки зеленые, когда вас уберут?
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15.09.2022 16:30
+20
Копають тому що не здав кацапам Чернігів! Це цинічний почерк мстивого боневтіка! Багато зелена влада ще проблем створить.
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15.09.2022 16:35
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очередное отвлечение внимание зермаковщиной от скандала с гуманитаркой.....
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15.09.2022 16:13 Відповісти
"Журналісти та підприємці стверджують: через халатність представників Чернігівської ОВА на складах в обласному центрі пропадають тонни гуманітарної допомоги".
https://www.youtube.com/watch?v=gQpqh-rg_pg&feature=emb_imp_woyt
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15.09.2022 16:18 Відповісти
Черниговской ОВА Чаус керует, причем тут Атрошенко?
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15.09.2022 16:25 Відповісти
без участі Чауса це протокол НАЗК не обійшовся.
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15.09.2022 16:47 Відповісти
Ви відео дивились? Чи нє чітал, но асуждаю?
Там саме про Чауса і кажуть, але мочать мера.
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15.09.2022 16:55 Відповісти
Так і я про теж, я вам нічого поганого не казав.
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15.09.2022 17:00 Відповісти
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15.09.2022 16:28 Відповісти
Так в Чернігові- те саме! Чаус підгріб під себе міські холодильники (фактично реквізував) - "для потреб міста - для зберігання гуманітарної допомоги....." Тримали там продукти - але людям не роздавали (мабуть, теж тримали для продажу) Коли в зв"язку з проблемами з електроживленням холодильники повідключалися, продукти стали псуваться Власниця "підняла "хай!" - холодильники запаскудили і продукти забирать не хочуть Так на неї СБУ з прокуратурою накинулись - щоб "рот закрила"!
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15.09.2022 16:28 Відповісти
ну так я ж за Чернигов и говорю! гогда гром грянул в Запорожье - придумали Кривоноса, а сейчас придумывают Атрошенко..... типичная ГБ-шная практика.....
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15.09.2022 16:43 Відповісти
Трохи з вами не погоджуюсь. ГБ-шна практика була все робити по-тихому і без свідків. А це практика квартальних зечмонь- заквари,обдристання і перебити один зашквар іншим. А піпл це поки хаває.
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15.09.2022 19:07 Відповісти
ну эти только учатся! ))
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15.09.2022 19:15 Відповісти
" З нами Бог! З нами правда!" казала ця цинічна шкура.
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15.09.2022 17:17 Відповісти
Суки зеленые, когда вас уберут?
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15.09.2022 16:30 Відповісти
рано, или поздно, но когда-то это случится.....
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15.09.2022 16:37 Відповісти
Ліпше раніше
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15.09.2022 16:50 Відповісти
ага! посмотрите, сколько у гундосого подписчиков в Твиттере..., пусть больше половины из них не из Украины....., умножьте это на 7-10 тех украинцев, у кого нет тви и результаты вас нихрена не порадуют.....
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15.09.2022 16:56 Відповісти
а що владі за те що здали пів України під розбій грабунок росіянам без бою. а авто міськради ціле на дружинумера не потрібно було виділять під час боїв охорону .
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15.09.2022 18:19 Відповісти
Батальйон Монако повернувся і одразу в бій. Тримайтеся ті хто не здав міста рашні...
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15.09.2022 16:20 Відповісти
Тиск посилиться ,бо зекоператив побував в Ізюмі ,відповідно буде довідка про участь в бойових діях.
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15.09.2022 16:20 Відповісти
Батальон Монако поиздержался понимаете ли! Надо войти в положение
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15.09.2022 16:24 Відповісти
Копати під Атрошенка багато не треба...тим більше, під його водія...там все на поверхні...
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15.09.2022 16:28 Відповісти
Що саме вам видно на поверхні з Ізраїлю?
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15.09.2022 16:31 Відповісти
А ви ближче... Поїдьте до Чернігова і там розпитайте...
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15.09.2022 18:05 Відповісти
Навіщо? Якщо ви вже все роздивились на поверхні і можете повідомити.
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15.09.2022 18:23 Відповісти
Чернигов по факту защитил Киев...подробности когда нибудь расскажу...
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15.09.2022 16:28 Відповісти
Мені особливо цікаво
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15.09.2022 16:30 Відповісти
Моцковия родилась в 1272...от Хана Менгу Тимура...внука Хана Батыя... окурок не парься...😛
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15.09.2022 16:39 Відповісти
Сенатор! Ти не забувай закушувать! "Знавець" оборони Чернігова! Якщо ти ще й про це будеш писать з такою ж "достовірністю", як про історичні події минулих віків, то тобі тут очі заплюють! Я з початку війни і по сьогодні живу безвиїздно в Чернігові - так що ти "бреши обережніше"!!!
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15.09.2022 16:46 Відповісти
по факту ти ********, якщо так елементарно розмірковуєш, чинників багато і всі вони заслуговують на повагу
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15.09.2022 17:59 Відповісти
Копають тому що не здав кацапам Чернігів! Це цинічний почерк мстивого боневтіка! Багато зелена влада ще проблем створить.
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15.09.2022 16:35 Відповісти
Зевлада прибирає конкурентів по великому крадівництву.
В цій боротьбі жаби і гадюки, одне створіння все ж буде краще бо воно не ховалось на банковій і не здавало міста оркам як це робили Слуги з Купянськом, Ізюмом і Бердянськом, а керувало оточеним містом, і це багато про що говорить
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15.09.2022 16:42 Відповісти
Коментувати справді нічого. Без мату. Бо коментарем буде суцільний мат. Без слів.
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15.09.2022 16:46 Відповісти
Черговий наїзд зелених Падлюк з жОПИ Президента очевидно під керівництвом Кирила Тимошенка продовжується!! Щоб ви всі здохли зелені гниди!!
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15.09.2022 16:49 Відповісти
Зелька встановлює диктатуру. Сраколизам нагороди, хто каже правду- провадження, підозри, кримінальні справи.
Атрошенко проявив ініціативність у відбудові Чернігова, ЗЕкоМанда небажає щоб бібло від "великого крадіаництва відбудівництва" йшло мимо їх..... от й результат.
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15.09.2022 16:49 Відповісти
Ти там з "Сенатором" обережніше "Фантазер" ще той! Особливо як напідпитку до компа сідає!
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15.09.2022 16:57 Відповісти
Ян Холодний ти про що?
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15.09.2022 19:45 Відповісти
Про "Сенатора"! Він - як на пробку наступить, то таку херню молоть починає! Я вже махнув на нього рукою (особливо з історичних питань) Однак, коли він заявив, що розкаже про "Захист Києва Черніговом" - мене "зачепило" Сидить бог зна де і щемиться комусь "відкрить "тайни Мадрідського двору" А я всю блокаду в Чернігові просидів! (Відкрий тему "Ватра": десь з 84-ї сторінки я щоденник блокадний викладав) А ти цьому "п"яндизі" з цього приводу "лайк" ставиш!
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15.09.2022 20:01 Відповісти
А что там с гуманитаркой в Запорожье?Неначасі?
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15.09.2022 16:52 Відповісти
А 300 лярдов в предвоенный асфальт НАЗК не заинтересовали?
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15.09.2022 16:58 Відповісти
Для цієї влади вже і українці, які хочуть мати свою церкву, а не церкву окупанта, злочинці.

"СБУ вбачає у переходах громад від УПЦ до ПЦУ "загрози для національної безпеки"

У Службі безпеки запросили статутні документи однієї з громад, що заявила про бажання перейти до ПЦУ.

Головне управління Служби безпеки України у Київській області просить представників місцевого самоврядування провести роз'яснювальну роботу серед громадськості щодо недопущення участі у зборах релігійних громад для переходу від УПЦ до ПЦУ керівників територіальних громад чи представників місцевої влади.
Це, на думку СБУ, "створює передумови для дестабілізації суспільно-політичної ситуації у Києві та регіоні", йдеться у листі заступника начальника Головного управління СБУ у м. Києві і Київської області Юрія Палагнюка від 7 вересня на адресу Дарницької райдержадміністрації, що є у розпорядженні LB.ua.
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15.09.2022 16:58 Відповісти
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15.09.2022 17:00 Відповісти
в Україні сепарок Українська церква а не російська такі як ти вбивали людям в мізки що і Крим іДонбас російський і ось результат підігруваня путіну війна.
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15.09.2022 18:26 Відповісти
Секта Гундяєва-Онуфрія, яка відмовляється відспівувати загиблих українських воїнів, українська?
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15.09.2022 18:33 Відповісти
Попи-верхівка цієї секти у ВР відмовилась вшанувати загиблих за Україну.
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15.09.2022 18:35 Відповісти
Я так розумію, що до портнова, який зєбався з країни, у зебілів немає претензій. Так само немає претензій до виродків типу суркіса
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15.09.2022 17:05 Відповісти
Дело рук Деьмака и Татарова.Этих скотов надо вперёд ногами с Банковой выносить
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15.09.2022 17:10 Відповісти
Цього мало-дермака i татарова до стiнки!!
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15.09.2022 17:14 Відповісти
Це просто якийсь абсурд...Чаус-п#дарас ховае гуманiТарка,а ЗЕшмоньки на чолi з ермаком кошмарять людей...дуже вiрю що коли хлопцi повернуться з вiйни пiд цими мерзотниками буде горiть земля
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15.09.2022 17:11 Відповісти
А на якому авто повернувся водій? На томуж чи на службовому яким жінка мера виїхала раніше? У статті про це аж нічого. Це схоже на упередженість.
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15.09.2022 17:23 Відповісти
Гнилой, паохатый чаус копает под Атроху с родачи Оманского Осла!!!
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15.09.2022 17:24 Відповісти
Мстиве зелене лайно...
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15.09.2022 17:38 Відповісти
Ця війна не закінчиться ніколи...
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15.09.2022 18:20 Відповісти
ой, ну нарешті цього бандюка взяли за дупу
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15.09.2022 20:18 Відповісти
Зараз, знову все як і раніше - вся ***** відбувається під єгодою ЗЕчмоні та його прокацапських кураторів
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15.09.2022 21:39 Відповісти
 
 