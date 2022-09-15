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Невдача Росії в Україні може зіпсувати плани Сі Цзіньпіна та Путіна про новий світопорядок, - CNN

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

путін,сі

Китай і Росія так і не наблизилися до формування світового порядку на свою користь, а розв’язана Росією війна проти України спричинила тільки зміцнення рішучості Заходу.

Про це йдеться в матеріалі CNN, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Цього тижня лідер КНР вперше за більш ніж два роки виїхав з Китаю. Спершу він відвідав Казахстан, потім – саміт Шанхайської організації співробітництва в Узбекистані.

Там же відбудеться зустріч китайського лідера і російського диктатора – перша з початку лютого. Під час останньої зустрічі дві країни тріумфально оголосили про настання "нової ери" в міжнародних відносинах, "трансформацію архітектури глобального управління і світового порядку" і "важливі зміни, які переживає світ". Вони випустили спільну заяву з 5000 слів про "безмежну дружбу".

Через кілька тижнів Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну і все ще далека від перемоги в цій війні. А обидві авторитарні держави так і не наблизилися до формування світового порядку на свою користь, зауважують експерти.

Легка перемога Путіна ще більше зміцнила б переконаність Сі в тому, що Захід знаходиться в занепаді, і послужила б шаблоном для нападу на Тайвань. Але легкої перемоги не було, Україна продовжує чинити опір, а вторгнення пожвавило НАТО, зміцнило трансатлантичні зв'язки і об'єднало Захід.

Невдача Росії в Україні вже починає викликати серйозну політичну реакцію в Москві, а повна поразка потенційно може викликати політичну нестабільність в Кремлі. Якщо війна в Україні виявиться головним переломним моментом в ослабленні Росії, це може перешкодити планам Сі.

"Насправді, у Китаю (на відміну від США) немає інших великих впливових партнерів, на яких вони можуть покластися – в Європі та Індо-Тихоокеанському регіоні. Таким чином, Росія, безумовно, є наймогутнішою державою, яка тісно пов'язана з Китаєм. Я думаю, що Пекін турбує, що Росія перенапружується, і це може підірвати їхні колективні зусилля з формування світового порядку", – заявив Брайан Харт, науковий співробітник China Power Project в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень.

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Китай ризикує потрапити під західні санкції у разі, якщо почне активно допомагати Росії в цій війні, і Сі не зацікавлений в цьому напередодні 20-го з'їзду партії, на якому він має намір переобратися на третій термін, що порушує норми. Досі Пекін ретельно уникав дій, які могли б спричинити західні санкції (як надання прямої військової допомоги Москві).

"Китай готовий надати Росії деяку мовчазну підтримку в політичному, дипломатичному і певною мірі економічному плані, але суть в тому, що він не збирається робити це щосили і підривати інші свої стратегічні цілі заради підтримки Росії", – зазначає Харт.

За словами експерта, продаж зброї – та сфера, за якою варто стежити з особливою увагою, оскільки Китай довгий час був одним з найбільших покупців зброї в Росії. Тепер РФ може почати купувати зброю у Китаю. За його словами, навіть у цьому випадку Китай, швидше за все, спробує відправити запчастини або предмети, не включені в санкційний список, або відправити це заплутаними маршрутами, які важко відстежити.

"Я думаю, що Китай буде продовжувати зміцнювати відносини з Росією тільки тією мірою, якою це дійсно відповідає їхнім спільним інтересам", – каже Харт.

Експерти вважають, що поїздка Сі в Середню Азію спрямована не тільки на демонстрацію підтримки Путіна, але і на те, щоб показати як своїй країні, так і всьому світу, що, попри дипломатичну ізоляцію з боку Заходу, у Китаю все ще є друзі і партнери, і він готовий взяти на себе більше лідерства на світовій арені.

Нива Яу, старша наукова співробітниця Академії ОБСЄ, аналітичного центру із зовнішньої політики в Киргизстані, зазначила, що відмова Китаю засудити Росію викликала занепокоєння серед країн Центральної Азії.

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"Китай не в ладах з країнами регіону, тому що він все ще дивиться на війну Росії в Україні з цієї антизахідної точки зору – як ніби він ось-ось повалить гегемонію Заходу", – сказала вона. За словами Яу, це може перешкодити зусиллям Китаю щодо зміцнення зв'язків зі своїми центральноазіатськими сусідами, в які країна вклала значні кошти протягом останніх двох десятиліть.

Під час своєї першої закордонної поїздки майже за 1000 днів китайський лідер спробував розвіяти ці побоювання. Під час візиту Сі заявив, що Китай "завжди буде підтримувати Казахстан у збереженні національної незалежності, суверенітету і територіальної цілісності".

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+10
Западный мир должен сделать все для того, чтобы отправить всех подобных, древних диктаторов на свалку.
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15.09.2022 16:54
+10
Новый Мировой Порядок. Будет определять Бандера Степан Андреевич. Ну или его слова.
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15.09.2022 16:56
+9
ta jaki tam "svitoporjadok" ? vsemirny gulag ? tfu mlja
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15.09.2022 16:50
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ta jaki tam "svitoporjadok" ? vsemirny gulag ? tfu mlja
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15.09.2022 16:50 Відповісти
Саме так: в драконі впроваджують тотальний контроль, відслідковування куди пішов,, що написав, кому відвіз піцу... Корупціонерів відстрілюють саме із-за цього... але коли почали ловитися "боги" (тобто ті що найвищі") в систему внесли "правки": "найвищіх не відслідковувати"... Чим це відрізняться богемії США/РФ... ЗЛО монополярне і те що ми маємо зараз - це татольне домінування та квазіігрища з популусом задля нав'язування видимості "деймоскратії"

А по геополітиці:
потрібно починати
- з "1984" та кріпосного права (5тиконечні фортеці) які не захищали слов'ян, а поневолювали, саме тому "крепостние" - поневолювані окуповані.... Саме тому вони зараз ЗОМБІ, яких шлють "через ОЗЕРО" роблячи ЗЛО Землі... Ми, як нація, могли Пу прибрати спецоперацією, тому що він загрожував нам. Але "маємо те що маємо"...
...

До розуміння чому американськи топ компанії співпрацюють та виробляють продукцію в Дрконі. Чому трампа суд проігнорував із скаргами на підробку результатів виборів, коли він "лапнув" - повернути виробництво...
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15.09.2022 17:39 Відповісти
Кому що, а вшивому - баня. Яке відношення має реіндустріалізація, що йде повним ходом, до виборів трампа?
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16.09.2022 03:53 Відповісти
Скажите это Китаю и Индии которые за 10 лет прибавили 30/47% выплавки стали.
Мб ви очень скудно мыслите? Тогда советую не лезть в брод не зная вод.
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16.09.2022 14:01 Відповісти
Куди мені, обмеженому сільським україномовним мисленням, до гігантів касапського духу російськомовних до самих кісток "інтелігентів". Які міркують з розмахом, як вчили в совітах, і тримають досі свою найвищу силу в плавках.
В Китаї та Індії загалом більше мільярда незаможних людей, що не мають не лише пральної машини (уявіть, потребують більше пів мільярда пралок), але й звичайної сантехніки. Хоча, про що це я? Вам, мабуть, добре відомо, що ваші мовні брати й самі охочі до українських пральних машин та унітазів. Поза тим, Китай і Індія мають забезпечувати своє величезне населення продуктами індустрії, які хоча б віддалено нагадують про цивілізацію. Тоді як в Штатах відбувається зростання виробництва *********** мікроелектроніки, на яку Китай замахнутися неспроможний. Про Індію взагалі промовчимо. В Штатах найбільша, і найбільш стрімко зростаюча космічна галузь, яка в найближчі 20 років становитиме до 20 трильйонів, що може досягати до 20% світового ВВП. США виробляє і експортує найбільше в світі високотехнологічної зброї, а разом з ЄС,- домінує у літакобудуванні, через що вони разом контролюють транспортну галузь планети. Колосальні за об'ємом фінансові послуги, які надають США в певному сенсі теж є продуктом індустрії. Лише не звичної для вашого масштабного мислення, а ********, інформаційної. Поза тим, США і не була лідером з виробництва сталі. З повоєнного відновлення, це місце займала Європа, яку швидко наздоганяла Японія. Поза тим, що Китай доганяє США за загальним ВВП, високотехнологічний рівень Америки йому в найближчі 50 років не світить.
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17.09.2022 02:45 Відповісти
Добра позиція... Але для розуміння чому американські компанії виробляють продукцію виключно в Китаї потрібно розуміти також яка нація володіє ФРС, нквд в минулому та ******** компартії Китаю... Для посмішки можно навіть роман 1984 згадати... Також знати не завадить чому зі слов'янством ця нація воює із самого свого створення... Це все виходить за межи інформації яка в доступі звичайної людини. Кожен світосприйняття малює так як дозволяє його фундамент закладеній від народження...

Мир нашим дітям!
Бережіть їх від ЗЛА.
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17.09.2022 04:15 Відповісти
ага, так все ж таки коронавірус був навмисне запущений
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15.09.2022 16:53 Відповісти
ХУ_СИ оба поца две страны котоыре надо испепелить не дожидаясь от них нападения и еще есть КНДР Иран И Афганистан с их Талибаном тот еще геморой средневековый дикарский фашизм с элементами религиозного фанатизма и база производства и поставки НАРКОТЫ...что впрочем и определнно относится к Ирану также... КНДР повернут на типа коммунизме хотя там чистая ОХЛАКРАТИЯ КЛАНА ВЛАСТИ И НАЖИВЫ НА КОНТРАБАНДЕ СИГАРЕТ наркоты исчисляемой в миллиардах подделка лекарств подделка оружия и прочее.. вот сразу бы по ним не будь трусливые в НАТО ****** в одно время чтобы не успели понять откуда и что прилетело...
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15.09.2022 17:05 Відповісти
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15.09.2022 17:13 Відповісти
для одаренных Китай имеет претензии с Японией также имеет претензии в Южной Корее и России...Афганистан имеет натянутые отношения с Пакистаном с Турцией в вопросе курдов Афганистан Талибан свои планы озвучил вплоть до Казахстана..... т.е. вся Средняя Азия бывшего СССР и это нет претензий да вы батенька или по приколу или в натуре тип дурачливый..
КНДР посрался со всеми кто вокруг него и дальше принятая на днях Доктрина о безусловном применении КНДР по любому поводу ядерного оружия как то не расслабляет плюс мечта оттяпать кое что у России и Китая также помимо Южной Кореии как впрочем КНДР имеет воруженные претензии и к Японии по поводу пару островов.. там они солидарны с Китаем...
Иран спонсор терроризма Алькаида ИГИЛ да и Талибан получают с Ирана кучу бабла враг № 1 у Ирана--- Израиль который Иран мечтает разбомбить ядерным оружием... кидая бабки в Хазболу также Паллестины..
И ВЫ ГОВОРИТЕ МОЛ ОНИ МЯГКИЕ И ПУШИСТЫЕ...
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15.09.2022 17:45 Відповісти
ага. при чому запустили його саме кацапи із своєї біолабораторії Вектор, що в Новосибірську. і запустили його з метою насолити китайцям за те, що китайці їм на якісь економічні уступки не пішли. )
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15.09.2022 19:05 Відповісти
Западный мир должен сделать все для того, чтобы отправить всех подобных, древних диктаторов на свалку.
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15.09.2022 16:54 Відповісти
К сожалению, не получится.
Такие, "ломом подпоясанные диктаторы", будут выскакивать снова и снова, как прыщи на грязной коже.
И с ними надо поступать как с теми же прыщами - давить.
Сегодня в мире существуют четыре страны-диктатуры, с имперским замашками, с претензиями к своим соседям и ко всему миру - Россия, Турция, Иран и Китай.
Первой с поводка сорвалась россия.
А все три прочие с большим интересом на нее смотрят. Если у нее получится, то и они начнут. И мир полетит в пропасть.
А если россию придавят, то и эта тройка будет сидеть тихою.
Поле боя Украины - судьба Мира.
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15.09.2022 17:02 Відповісти
Вспомнил игру "*******" в начале 90-х. Там тоже всё началось с законченными войнами на Земле на многие годы. Пока не появился новый диктатор. Делали ту игру кстати венгры.
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15.09.2022 17:22 Відповісти
Ваня, отвали.
Тебе здесь не нальют.
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15.09.2022 18:17 Відповісти
Куди пiшов?Три ж,кацапчику,зi своiм вiдвертим пi*дежем, там безвилазно сидиш...бiля вашого корта "мацква"...
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15.09.2022 19:28 Відповісти
Нє, я все розумію: Зайва хромосома не додала клепки ще нікому, і ти, ваня, точно не став першим. Одного не втямлю, навіщо ти далі тупиш? Тобі ж сказали: вали звідси. І так: водкі нєт, іді дамой.
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16.09.2022 00:47 Відповісти
Диктатури потребують джерела для існування. За виключенням Турції, перелічені країни мають на що гуляти. Але таких не багато. Тож справжні диктатури навряд чи будуть дуже поширеним явищем.
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16.09.2022 04:00 Відповісти
Новый Мировой Порядок. Будет определять Бандера Степан Андреевич. Ну или его слова.
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15.09.2022 16:56 Відповісти
я думаю, что Украине давно послать вонючий китвй найух... китай, как чемодан без ручки... производят одно говно... пользы - ноль... так что только НАЙУХ...

Friends indeed: Putin thanks China for 'balanced position' on Ukraine war as he meets Xi

Действительно друзья: Путин поблагодарил Китай за «сбалансированную позицию» по войне на Украине во время встречи с Си

а вот с Тайванем надо срочно установить дипотношения...
а мнение китая оно ничего не значит... скоро китай вернется на свое место - нищей и голодной страны...
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15.09.2022 16:56 Відповісти
А зебіли хотіли брати приклад з Китаю та саджати всіх хто виступає проти іх царя ЗЕ
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15.09.2022 17:00 Відповісти
не царя, а Председатєля ЗЕ

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15.09.2022 17:16 Відповісти
Ты идиот. Китай производит не говно а качественный продукт. Пора бы уже понять.
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15.09.2022 17:27 Відповісти
юра, хоть ты и гросарчук, и может быть был в китае и увидел массу подделок, но я тебе, ушлепку скажу так - тебе нравится китайское дерьмо - покупай... а я предпочитаю итальянские, немецкие, английские и т.п. качественные товары... а ты покупай говно по дешевке и радуйся - купил много и по дешевке... но вонючего китайского говна...
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15.09.2022 20:28 Відповісти
створять собі клуб диктаторів і будуть зустрічатися по пятницям,
вихвалятися хто більший диктатор у себе в країні
і як перемогти проклятущий захід,
який платить їм гроші
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15.09.2022 16:57 Відповісти
вже добряче зіпсувала і зірвала план Китаю на світу гегемонію

Путін похерив проект "Один пояс і один путь" -предложение выдвинуто Си Цзиньпином. Строительство «Одного пояса и одного пути» было включено в список важных задач, поставленных перед новым правительством Китая. Министр иностранных дел Китая Ван И подчеркнул, что осуществление этой инициативы станет «фокусом» внешнеполитической деятельности КНР в 2015 году.
Суть данной китайской инициативы заключается в поиске, формировании и продвижении новой модели международного сотрудничества и развития с помощью укрепления действующих региональных двусторонних и многосторонних механизмов и структур взаимодействий с участием Китая. «Один пояс и один путь» охватывает большую часть Евразии, соединяя развивающиеся страны, в том числе «новые экономики», и развитые страны. На территории мегапроекта сосредоточены богатые запасы ресурсов, проживает 63 % населения планеты, а предположительный экономический масштаб - 21 трлн долларов США[4].
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15.09.2022 16:58 Відповісти
видно не схотів путлер істи саранчу і мариновані щурячі хвости.. а шкода
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15.09.2022 17:02 Відповісти
***** засмутило Сі і тепер від Байкала і до Хабаровська-територія Китаю. Ось і весь новий світопорядок. Хай вибачає))
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15.09.2022 17:03 Відповісти
Плани в них були як у Гітлера.
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15.09.2022 17:04 Відповісти
Китай внакладе не останется..... не получит Тайвань, значит получит Сибирь, как минимум, в своих исторических границах, отжатых у них совком.....
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15.09.2022 17:08 Відповісти
Нельзя больше проводить Олимпиады в лубянско-коммуняцких странах. Они это воспринимают, как поддержку мира и откровенно наглеют. 1980/Москва - агрессия против Афганистана, 2008/Пекин - Грузия, 2014/Сочи - Украина, 2022/Пекин - УКРАИНА...
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15.09.2022 17:13 Відповісти
А чого китайці переймаються падінням мордору-їм же дістанеться чималий шмат без якихось проблем.
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15.09.2022 17:17 Відповісти
Лучше си договорился с западом насчёт Сибири за есть тайваня.
Выгоды тут больше, а геморроя меньше
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15.09.2022 17:18 Відповісти
Що це за галіматья? Шмаркач, який це матераіл робив в CNN, не розуміє, що москва не лише далека від перемоги, а взагалі ніколи не переможе. А Китай друзів не має і оскільки війна буде прграна, дядюшка Сі лише потирає руки.
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15.09.2022 17:24 Відповісти
Експерт))) Китай отримав дешеві ресурси з РФ набагато нижче ринку, став країною прокладкою для західних товарів і наоборот для російських... Ніяких санкцій щодо Китаю ніхто не ввів за це і за Тайвань також...

В Китаю все високотехнологічне виробництво світових компаній, причому з дешевими ресурсами (крім енергетичних, там здешевили робочу силу, штучними локдаунами, в останні роки зрішші зарплати була проблема для них )...

Тому Китай зараз ще більше почав домінувати як промислова площадка і чим більше грузне РФ в цій війні тим дешевше вона продає ресурси і тим конкурентніша китайська продукція, і не лише китайська а і західних компаній для яких вона виробляється....

Тому Китай нічого не втратив від того що РФ втянулась в довгу війну, а наоборот вирішив всі свої економічні проблеми
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15.09.2022 17:28 Відповісти
Сырьё Китай и так со срусни получает ниже не рынка, а себестоимости.
Для них оккупация Сибири-чистый геморрой.
Хозяева там китайцы, а пенсии лилипутинцам платить они не нанимались.
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15.09.2022 17:28 Відповісти
Китаю на Парашку *****, он ведет бизнес со всем миром. А нападать на Тайвань априори глупо.
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15.09.2022 17:29 Відповісти
помню эксперДы СНН писали про то, что Киеву осталось от 72 до 96 часов, это эти же пишут?
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15.09.2022 17:30 Відповісти
Може зіпсувати плани...? Це ніби заклик до Сі допомагати Путіну ?
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15.09.2022 17:33 Відповісти
У Китая сейчас есть более важный вопрос. Это шелкоаый путь. Через кацапов даже разговоров уже нет, Остается южный коридор Каспий- Азербайджан - Грузия - Турция - Европа. И думаю сегодня ему куда интереснее запланированные встречи с Эрдоганом и Алиевым.
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15.09.2022 17:35 Відповісти
Китай сначала пусть самолет с Ненси Пелоси собьет а потом пи...т про новый сетопорядок)))
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15.09.2022 18:04 Відповісти
Китай едет в Казахстан и Узбекистан на с путькиным ручкатся. а показать, чья теперь эта "песочница"!
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15.09.2022 18:15 Відповісти
"Встреча диктатора и лидера"?..., - встреча двух пида*асов, когда узкоглазый науськал ботаксного напасть на Украину, а теперь хихикает потирая ручонки, как обманул ивана-дурачка на четыре кулачка и, как весь мир того *бет. О каком "узкоглазом миропорядке" идет речь, когда простая тетка Пелоси пролетая натянула еще одну "вторую армию мира".
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15.09.2022 18:59 Відповісти
В цих "лiдарiв" уже навiть морди сталисхожими один на одного...
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15.09.2022 19:42 Відповісти
Чтобы победить Китай, Европе надо соскочить с его товарного производства и начать делать вещи самостоятельно. Сейчас с этим все очень, очень плохо. Молодые люди в 16-18 лет в Европе не идут работать. Они, сидя в тиктоке и других помойках, просто вообще не способны ни на что, даже перекладывать бумажке в офисе могут с трудом. Просто куда не зайдешь, везде люди живут в социальных сетях и реальная жизнь им не интересна. Они не могут пойти либо в университет, либо на фабрику и работать 8 часов как положено, а далеко не все отрасли роботизированы. И тренд негативный. И не только в континентальной Европе, Великобритания не лучше дела обстоят. Вся молодежь имеет очень сильную интернет-зависимость. Просто с гримасой боли на лице они кладут телефон и встают из-за стола, чтобы перенести бумажку из одного кабинета в другой. Ведь их вырвали из мира тиктока и инстаграма, где им хорошо и уютно. Учатся индусы и азиаты, а это те же самые враги, которые ударят в спину в свой час.

И поэтому у Китая 75% контроля европейских товаров. Никогда против него даже в теории не может быть санкций. В США все намного лучше, но США одни и их не хватит на Европу. И тренд негативный, это очень печально. Китайцы промыты мозгами и работают с 9 до 22 часов каждый день. Плохо, неумело, с санкциями некоторым против высокотехнологичных станков, но делают производство. В Европе же удачи открыть военный завод. Просто невозможно будет найти европейцев, кто будет на нем работать. Нет желающих. Сверхогромный процент работают в сфере обслуживания или сидят в офисе, но нет производства никакого. Они уже рабы Китая. И даже не по сырью, а Китай тем временем уже половину Африки контролирует, в Южную Азию лезет. Скоро и сырье обрежут, а удачи где-то в Европе вместо красивого зеленого поля и домиков взять и вырыть яму на 10км ради шахты ресурсной и добычи полезных ископаемых, еще выбрасывая в воздуху кучу побочных продуктов. Калийную соль еле-еле добывают с горами соли, да и то скоро прикроют лавочку.
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15.09.2022 20:15 Відповісти
Конкурентоспособность Европы отождествляется с конкурентоспособностью производимой им продукции. А какая к чёрту сегодня конкурентоспособность Европы по сравнению с Китаем, где кроме несравнимого социального уровня работников, ещё и цены на энергию и сырьё отличаются в несколько раз не в пользу Европы. Да и в Китае роботизация производства уже на уровне Европы. И дисциплина и плановое хозяйство, только увеличивают перевес китайской промышленности.
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15.09.2022 22:40 Відповісти
Сатана выбрал Рассею...статья в гугле на фактах,укры,овощи не читают..Сам сатана руководит рассеей,факт.думаю,РФ с Китаем объединяться.путан Сибирь отдаст за Крым..при Евфрате встретятся Гога и Магога запад и.они
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16.09.2022 09:22 Відповісти
 
 