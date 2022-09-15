Невдача Росії в Україні може зіпсувати плани Сі Цзіньпіна та Путіна про новий світопорядок, - CNN
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Китай і Росія так і не наблизилися до формування світового порядку на свою користь, а розв’язана Росією війна проти України спричинила тільки зміцнення рішучості Заходу.
Про це йдеться в матеріалі CNN, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Цього тижня лідер КНР вперше за більш ніж два роки виїхав з Китаю. Спершу він відвідав Казахстан, потім – саміт Шанхайської організації співробітництва в Узбекистані.
Там же відбудеться зустріч китайського лідера і російського диктатора – перша з початку лютого. Під час останньої зустрічі дві країни тріумфально оголосили про настання "нової ери" в міжнародних відносинах, "трансформацію архітектури глобального управління і світового порядку" і "важливі зміни, які переживає світ". Вони випустили спільну заяву з 5000 слів про "безмежну дружбу".
Через кілька тижнів Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну і все ще далека від перемоги в цій війні. А обидві авторитарні держави так і не наблизилися до формування світового порядку на свою користь, зауважують експерти.
Легка перемога Путіна ще більше зміцнила б переконаність Сі в тому, що Захід знаходиться в занепаді, і послужила б шаблоном для нападу на Тайвань. Але легкої перемоги не було, Україна продовжує чинити опір, а вторгнення пожвавило НАТО, зміцнило трансатлантичні зв'язки і об'єднало Захід.
Невдача Росії в Україні вже починає викликати серйозну політичну реакцію в Москві, а повна поразка потенційно може викликати політичну нестабільність в Кремлі. Якщо війна в Україні виявиться головним переломним моментом в ослабленні Росії, це може перешкодити планам Сі.
"Насправді, у Китаю (на відміну від США) немає інших великих впливових партнерів, на яких вони можуть покластися – в Європі та Індо-Тихоокеанському регіоні. Таким чином, Росія, безумовно, є наймогутнішою державою, яка тісно пов'язана з Китаєм. Я думаю, що Пекін турбує, що Росія перенапружується, і це може підірвати їхні колективні зусилля з формування світового порядку", – заявив Брайан Харт, науковий співробітник China Power Project в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень.
Китай ризикує потрапити під західні санкції у разі, якщо почне активно допомагати Росії в цій війні, і Сі не зацікавлений в цьому напередодні 20-го з'їзду партії, на якому він має намір переобратися на третій термін, що порушує норми. Досі Пекін ретельно уникав дій, які могли б спричинити західні санкції (як надання прямої військової допомоги Москві).
"Китай готовий надати Росії деяку мовчазну підтримку в політичному, дипломатичному і певною мірі економічному плані, але суть в тому, що він не збирається робити це щосили і підривати інші свої стратегічні цілі заради підтримки Росії", – зазначає Харт.
За словами експерта, продаж зброї – та сфера, за якою варто стежити з особливою увагою, оскільки Китай довгий час був одним з найбільших покупців зброї в Росії. Тепер РФ може почати купувати зброю у Китаю. За його словами, навіть у цьому випадку Китай, швидше за все, спробує відправити запчастини або предмети, не включені в санкційний список, або відправити це заплутаними маршрутами, які важко відстежити.
"Я думаю, що Китай буде продовжувати зміцнювати відносини з Росією тільки тією мірою, якою це дійсно відповідає їхнім спільним інтересам", – каже Харт.
Експерти вважають, що поїздка Сі в Середню Азію спрямована не тільки на демонстрацію підтримки Путіна, але і на те, щоб показати як своїй країні, так і всьому світу, що, попри дипломатичну ізоляцію з боку Заходу, у Китаю все ще є друзі і партнери, і він готовий взяти на себе більше лідерства на світовій арені.
Нива Яу, старша наукова співробітниця Академії ОБСЄ, аналітичного центру із зовнішньої політики в Киргизстані, зазначила, що відмова Китаю засудити Росію викликала занепокоєння серед країн Центральної Азії.
"Китай не в ладах з країнами регіону, тому що він все ще дивиться на війну Росії в Україні з цієї антизахідної точки зору – як ніби він ось-ось повалить гегемонію Заходу", – сказала вона. За словами Яу, це може перешкодити зусиллям Китаю щодо зміцнення зв'язків зі своїми центральноазіатськими сусідами, в які країна вклала значні кошти протягом останніх двох десятиліть.
Під час своєї першої закордонної поїздки майже за 1000 днів китайський лідер спробував розвіяти ці побоювання. Під час візиту Сі заявив, що Китай "завжди буде підтримувати Казахстан у збереженні національної незалежності, суверенітету і територіальної цілісності".
Будь ласка, зачекайте...
А по геополітиці:
потрібно починати
- з "1984" та кріпосного права (5тиконечні фортеці) які не захищали слов'ян, а поневолювали, саме тому "крепостние" - поневолювані окуповані.... Саме тому вони зараз ЗОМБІ, яких шлють "через ОЗЕРО" роблячи ЗЛО Землі... Ми, як нація, могли Пу прибрати спецоперацією, тому що він загрожував нам. Але "маємо те що маємо"...
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До розуміння чому американськи топ компанії співпрацюють та виробляють продукцію в Дрконі. Чому трампа суд проігнорував із скаргами на підробку результатів виборів, коли він "лапнув" - повернути виробництво...
Мб ви очень скудно мыслите? Тогда советую не лезть в брод не зная вод.
В Китаї та Індії загалом більше мільярда незаможних людей, що не мають не лише пральної машини (уявіть, потребують більше пів мільярда пралок), але й звичайної сантехніки. Хоча, про що це я? Вам, мабуть, добре відомо, що ваші мовні брати й самі охочі до українських пральних машин та унітазів. Поза тим, Китай і Індія мають забезпечувати своє величезне населення продуктами індустрії, які хоча б віддалено нагадують про цивілізацію. Тоді як в Штатах відбувається зростання виробництва *********** мікроелектроніки, на яку Китай замахнутися неспроможний. Про Індію взагалі промовчимо. В Штатах найбільша, і найбільш стрімко зростаюча космічна галузь, яка в найближчі 20 років становитиме до 20 трильйонів, що може досягати до 20% світового ВВП. США виробляє і експортує найбільше в світі високотехнологічної зброї, а разом з ЄС,- домінує у літакобудуванні, через що вони разом контролюють транспортну галузь планети. Колосальні за об'ємом фінансові послуги, які надають США в певному сенсі теж є продуктом індустрії. Лише не звичної для вашого масштабного мислення, а ********, інформаційної. Поза тим, США і не була лідером з виробництва сталі. З повоєнного відновлення, це місце займала Європа, яку швидко наздоганяла Японія. Поза тим, що Китай доганяє США за загальним ВВП, високотехнологічний рівень Америки йому в найближчі 50 років не світить.
Мир нашим дітям!
Бережіть їх від ЗЛА.
КНДР посрался со всеми кто вокруг него и дальше принятая на днях Доктрина о безусловном применении КНДР по любому поводу ядерного оружия как то не расслабляет плюс мечта оттяпать кое что у России и Китая также помимо Южной Кореии как впрочем КНДР имеет воруженные претензии и к Японии по поводу пару островов.. там они солидарны с Китаем...
Иран спонсор терроризма Алькаида ИГИЛ да и Талибан получают с Ирана кучу бабла враг № 1 у Ирана--- Израиль который Иран мечтает разбомбить ядерным оружием... кидая бабки в Хазболу также Паллестины..
И ВЫ ГОВОРИТЕ МОЛ ОНИ МЯГКИЕ И ПУШИСТЫЕ...
Такие, "ломом подпоясанные диктаторы", будут выскакивать снова и снова, как прыщи на грязной коже.
И с ними надо поступать как с теми же прыщами - давить.
Сегодня в мире существуют четыре страны-диктатуры, с имперским замашками, с претензиями к своим соседям и ко всему миру - Россия, Турция, Иран и Китай.
Первой с поводка сорвалась россия.
А все три прочие с большим интересом на нее смотрят. Если у нее получится, то и они начнут. И мир полетит в пропасть.
А если россию придавят, то и эта тройка будет сидеть тихою.
Поле боя Украины - судьба Мира.
Тебе здесь не нальют.
Friends indeed: Putin thanks China for 'balanced position' on Ukraine war as he meets Xi
Действительно друзья: Путин поблагодарил Китай за «сбалансированную позицию» по войне на Украине во время встречи с Си
а вот с Тайванем надо срочно установить дипотношения...
а мнение китая оно ничего не значит... скоро китай вернется на свое место - нищей и голодной страны...
вихвалятися хто більший диктатор у себе в країні
і як перемогти проклятущий захід,
який платить їм гроші
Путін похерив проект "Один пояс і один путь" -предложение выдвинуто Си Цзиньпином. Строительство «Одного пояса и одного пути» было включено в список важных задач, поставленных перед новым правительством Китая. Министр иностранных дел Китая Ван И подчеркнул, что осуществление этой инициативы станет «фокусом» внешнеполитической деятельности КНР в 2015 году.
Суть данной китайской инициативы заключается в поиске, формировании и продвижении новой модели международного сотрудничества и развития с помощью укрепления действующих региональных двусторонних и многосторонних механизмов и структур взаимодействий с участием Китая. «Один пояс и один путь» охватывает большую часть Евразии, соединяя развивающиеся страны, в том числе «новые экономики», и развитые страны. На территории мегапроекта сосредоточены богатые запасы ресурсов, проживает 63 % населения планеты, а предположительный экономический масштаб - 21 трлн долларов США[4].
Выгоды тут больше, а геморроя меньше
В Китаю все високотехнологічне виробництво світових компаній, причому з дешевими ресурсами (крім енергетичних, там здешевили робочу силу, штучними локдаунами, в останні роки зрішші зарплати була проблема для них )...
Тому Китай зараз ще більше почав домінувати як промислова площадка і чим більше грузне РФ в цій війні тим дешевше вона продає ресурси і тим конкурентніша китайська продукція, і не лише китайська а і західних компаній для яких вона виробляється....
Тому Китай нічого не втратив від того що РФ втянулась в довгу війну, а наоборот вирішив всі свої економічні проблеми
Для них оккупация Сибири-чистый геморрой.
Хозяева там китайцы, а пенсии лилипутинцам платить они не нанимались.
И поэтому у Китая 75% контроля европейских товаров. Никогда против него даже в теории не может быть санкций. В США все намного лучше, но США одни и их не хватит на Европу. И тренд негативный, это очень печально. Китайцы промыты мозгами и работают с 9 до 22 часов каждый день. Плохо, неумело, с санкциями некоторым против высокотехнологичных станков, но делают производство. В Европе же удачи открыть военный завод. Просто невозможно будет найти европейцев, кто будет на нем работать. Нет желающих. Сверхогромный процент работают в сфере обслуживания или сидят в офисе, но нет производства никакого. Они уже рабы Китая. И даже не по сырью, а Китай тем временем уже половину Африки контролирует, в Южную Азию лезет. Скоро и сырье обрежут, а удачи где-то в Европе вместо красивого зеленого поля и домиков взять и вырыть яму на 10км ради шахты ресурсной и добычи полезных ископаемых, еще выбрасывая в воздуху кучу побочных продуктов. Калийную соль еле-еле добывают с горами соли, да и то скоро прикроют лавочку.