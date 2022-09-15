Нардеп "Голосу", воїн Костенко про ситуацію на Півдні: Маємо вибити росіян за Дніпро
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Звільнити український Південь стратегічно важливо не лише для нашої держави, а й для всього світу з огляду на економічне значення регіону для продовольчої безпеки. Зробити це реально.
На цьому наголошує народний депутат "Голосу", секретар комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Я вважаю, що Південь — це стратегічне місце. Не тільки для України, а й для світу. Ми вже бачили до чого призвели проблеми з зерном, його вивезенням і взагалі економічні питання, які в перспективі будуть тісно завʼязані за Півднем. Саме тому ми повинні його убезпечити раз і назавжди та далі звільняти свої території", - пояснив народний депутат.
За словами Костенка, зараз важливо вибити росіян за річку Дніпро.
"Наша справа - бити ворога і концентруватись на інших напрямках. Основне стратегічне завдання зараз на Херсонщині — вибити ворога за Дніпро на лівий берег. Це убезпечить наш Південь і дасть нам можливість вивільнити деяку частину військ і перекинути їх на інші напрямки для ведення контрнаступів. Я думаю, що наші командири і Головнокомандувач це розуміють", — резюмує представник "Голосу".
Будь ласка, зачекайте...
"Де поділося ППО, яке захищало місто півроку??? На Київ відвезли чи що???"
Не треба шукати "зраду" там, де її нема.
При чому тут на Київ?
Ніяк не дійде, що будь-яке ППО, це не ПРО, а навіть ************ ПРО невзмозі перехопити всі цілі? Ще і те що прилетіло - найважчі для перехоплення цілі.
Те скільки наше ППО збиває і так надвисокий результат.
Випийте кави чи чаю та заспокойтесь.
Дебілоідна істота, тупий підліток, чи звичайний троль?
Ти спочатку в Донецькому аеропорті повоюй, щоб тебе кіборгом назвали, а потім з 24 лютого, як Костенко, а не на дивіані, а потім може зможеш рота відкривати, якщо живий будеш.
Дуй, трольок з клікухою замість ім'я в чебурнет, до братів по "розуму" та не смерди в оточуючий світ.
Ты сам-то на каком диване воюешь? Со спинкой или без?
От тепер остаточно зрозуміло - типовий троль, як усі подібны істоти - тупий та безграмотний.
І як до усіх тупих тролів з одного разу ну ніяк не доходить, повторюсь -
ПНХ, вбоге, в чебурнет, до братів по "розуму", заляпайся та не смерди в оточуючий світ.
Хоча, чого чекати, "сРусский Алкаш", він і в Африці - сРуський алкаш.
Та бачу вже, бачу, типовий троль, який не може заткнути свій фонтан та отримує за кожний комент, бачив багато такого лайна з 2014.
З приводу:
"самовлюбленный болван" та "аргументов нет"
в дзеркало зазерни, тупа істота.
"Умішка" вистачає тільки на перекручування чужого прізвища, теж стикався багато разів, саме у випадку "спілкування" з расєйськими тролями.
У тебе розуму не вистачає навіть на вивчення мови чи користування онлайн перекладачем.
І знову без помилок ну ніяк не виходить, Ізік рАдной пАдучі нарешті, на трієчника середніх класів не тягнеш, "пЯсатель".
Ще раз, для особливо тупих -
ПНХ, на паРашу, до подібних тобі істот та не відсвічуй на нормальних ресурсах.
У природному стані довжина Дніпра становила 2285 км, у межах України лише 981 км
Якщо все піде добре там і справжній "казан" можна зробити на 5-10 тис.