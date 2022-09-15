Нардеп "Голосу", воїн Костенко про ситуацію на Півдні: Маємо вибити росіян за Дніпро

Звільнити український Південь стратегічно важливо не лише для нашої держави, а й для всього світу з огляду на економічне значення регіону для продовольчої безпеки. Зробити це реально.

На цьому наголошує народний депутат "Голосу", секретар комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що Південь — це стратегічне місце. Не тільки для України, а й для світу. Ми вже бачили до чого призвели проблеми з зерном, його вивезенням і взагалі економічні питання, які в перспективі будуть тісно завʼязані за Півднем. Саме тому ми повинні його убезпечити раз і назавжди та далі звільняти свої території", - пояснив народний депутат.

За словами Костенка, зараз важливо вибити росіян за річку Дніпро.

"Наша справа - бити ворога і концентруватись на інших напрямках. Основне стратегічне завдання зараз на Херсонщині — вибити ворога за Дніпро на лівий берег. Це убезпечить наш Південь і дасть нам можливість вивільнити деяку частину військ і перекинути їх на інші напрямки для ведення контрнаступів. Я думаю, що наші командири і Головнокомандувач це розуміють", — резюмує представник "Голосу".

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