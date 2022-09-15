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Нардеп "Голосу", воїн Костенко про ситуацію на Півдні: Маємо вибити росіян за Дніпро

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

костенко

Звільнити український Південь стратегічно важливо не лише для нашої держави, а й для всього світу з огляду на економічне значення регіону для продовольчої безпеки. Зробити це реально.

На цьому наголошує народний депутат "Голосу", секретар комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що Південь — це стратегічне місце. Не тільки для України, а й для світу. Ми вже бачили до чого призвели проблеми з зерном, його вивезенням і взагалі економічні питання, які в перспективі будуть тісно завʼязані за Півднем. Саме тому ми повинні його убезпечити раз і назавжди та далі звільняти свої території", - пояснив народний депутат.

За словами Костенка, зараз важливо вибити росіян за річку Дніпро.

"Наша справа - бити ворога і концентруватись на інших напрямках. Основне стратегічне завдання зараз на Херсонщині — вибити ворога за Дніпро на лівий берег. Це убезпечить наш Південь і дасть нам можливість вивільнити деяку частину військ і перекинути їх на інші напрямки для ведення контрнаступів. Я думаю, що наші командири і Головнокомандувач це розуміють", — резюмує представник "Голосу".

Також читайте: Ситуація складна, ЗСУ ведуть важкі бої, - Костенко про контрнаступ на півдні

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+22
от цей депутат якраз і пішов воювати з початку вторгнення і на півдні до цього часу воює.
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15.09.2022 17:08
+15
Костенко - кіборг, який став депутатом...
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15.09.2022 17:18
+12
Третя. Перша була здача Зешоблою цього самого півдня України.
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15.09.2022 17:28
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Це що, друга серія?
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15.09.2022 16:59 Відповісти
Третя. Перша була здача Зешоблою цього самого півдня України.
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15.09.2022 17:28 Відповісти
особливо хвилює коли про це говорять дупутати, уроди які нічого не зробили для перемоги
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15.09.2022 17:01 Відповісти
от цей депутат якраз і пішов воювати з початку вторгнення і на півдні до цього часу воює.
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15.09.2022 17:08 Відповісти
якщо це правда-тоді а вибачаюсь.. але ж скільки таких? і десяток нормальних не змінить думку про депутатів як про паразитів на тілі країхни
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15.09.2022 17:17 Відповісти
Якщо ти не знаєш хто такий Костенко, то краще й нічого не пиши тут.
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15.09.2022 17:49 Відповісти
Добре ,що вибачився ,а то б начитався про себе . На майбутнє - не роби передчасних висновків . А Романа Костенка поважає уся Миколаївщина .
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15.09.2022 17:52 Відповісти
Костенко - кіборг, який став депутатом...
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15.09.2022 17:18 Відповісти
ти таке тупе...таке тупе...слів нема...
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15.09.2022 17:33 Відповісти
выбить не за Днепр, а нафиг с Украины... какие цели ставятся - такие и достигаются... хотя секретарь совета по беспеке и разсветке знает то, чего не знают другие... может кто-то и поставил полузадачу...
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15.09.2022 17:01 Відповісти
Ну так, тим паче за Дніпро нічого толкомне вирішує, Миколаїв, Херсон, Очаков так і будуть під обстрілами і т.д. Будемо бачити, що і як насправді.
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15.09.2022 17:11 Відповісти
всё постепенно, по мере того, как накапливаются силы.
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15.09.2022 18:07 Відповісти
За Урал лаптєногих!
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15.09.2022 17:02 Відповісти
По Кривому Рогу щойно мінімум 2приліти, це вже мінімум 3 за сьогодні лише, в ще не вечір!!!Де поділося ППО, яке захищало місто півроку??? На Київ відвезли чи що???
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15.09.2022 17:18 Відповісти
Кинжалами бьют и-или Искандерами... ПВО их не перехватит...
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15.09.2022 18:06 Відповісти
Чиста Пречиста

"Де поділося ППО, яке захищало місто півроку??? На Київ відвезли чи що???"

Не треба шукати "зраду" там, де її нема.
При чому тут на Київ?
Ніяк не дійде, що будь-яке ППО, це не ПРО, а навіть ************ ПРО невзмозі перехопити всі цілі? Ще і те що прилетіло - найважчі для перехоплення цілі.
Те скільки наше ППО збиває і так надвисокий результат.

Випийте кави чи чаю та заспокойтесь.
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15.09.2022 18:40 Відповісти
Глибока повагу пану Роману від миколаївців! Справжній патріот і воїн!
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15.09.2022 17:35 Відповісти
Бережи і допомагай вам Господь та Матінка Богородиця
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15.09.2022 17:54 Відповісти
а за Крым выбить? В голову депутату не пришла такая мысль?
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15.09.2022 18:22 Відповісти
"По Дерибасовской гуляют постепенно." (Так у нас говорят.)
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15.09.2022 18:32 Відповісти
Пора бы уже прекращать "гаварить". Мало вам рузких бомб?
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15.09.2022 18:38 Відповісти
Русский Алкаш

Дебілоідна істота, тупий підліток, чи звичайний троль?
Ти спочатку в Донецькому аеропорті повоюй, щоб тебе кіборгом назвали, а потім з 24 лютого, як Костенко, а не на дивіані, а потім може зможеш рота відкривати, якщо живий будеш.

Дуй, трольок з клікухою замість ім'я в чебурнет, до братів по "розуму" та не смерди в оточуючий світ.
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15.09.2022 18:47 Відповісти
УХТЫЖ! Собакевич, я знаю многих солдатиков и сержантов воевавших в ДАП и потом у них карьера пошла исключительно в депутатской плоскости. А потом по социальному лифту они на посады вылезли и каждый из них либо Кутузов, либо Суворов, либо Наполеон с Багратионом. ДАП ума не прибавляет. А Секретарь комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в каком южном организме сейчас воюет, что про юг рассуждает? В 28, 59, 63, 61, 128? Четырежды уклонист в 2014 году хером на рояле играл, а тем не менее стал окуенным полководцем - под его руководством русню нагнули - весь мир ахнул. Это что, ему ума добавило?

Ты сам-то на каком диване воюешь? Со спинкой или без?
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15.09.2022 22:07 Відповісти
Ах, да, забыл. Не размазывай тут свои сопли по всему форуму, тут и так идиотов хватает. Хотя на одного больше, на одного меньше...
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15.09.2022 22:11 Відповісти
Русский Алкаш

От тепер остаточно зрозуміло - типовий троль, як усі подібны істоти - тупий та безграмотний.

І як до усіх тупих тролів з одного разу ну ніяк не доходить, повторюсь -
ПНХ, вбоге, в чебурнет, до братів по "розуму", заляпайся та не смерди в оточуючий світ.

Хоча, чого чекати, "сРусский Алкаш", він і в Африці - сРуський алкаш.
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15.09.2022 22:30 Відповісти
да ты еще и самовлюбленный болван. Собакевич это сокращенно-уважительное от свинособаки? Типичное поведение свинособаки - аргументов нет, ума больше ни на что не остается, во время слива только гавкать начинает. Форму ВСУ с броником, каской и амуницией купи, а еще лучше у волонтеров выклянчи. Фотку сделай, биографию себе придумай, как Арестович. Будешь круто выглядить.
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16.09.2022 01:35 Відповісти
Русский Алкаш

Та бачу вже, бачу, типовий троль, який не може заткнути свій фонтан та отримує за кожний комент, бачив багато такого лайна з 2014.

З приводу:
"самовлюбленный болван" та "аргументов нет"
в дзеркало зазерни, тупа істота.
"Умішка" вистачає тільки на перекручування чужого прізвища, теж стикався багато разів, саме у випадку "спілкування" з расєйськими тролями.
У тебе розуму не вистачає навіть на вивчення мови чи користування онлайн перекладачем.

І знову без помилок ну ніяк не виходить, Ізік рАдной пАдучі нарешті, на трієчника середніх класів не тягнеш, "пЯсатель".

Ще раз, для особливо тупих -
ПНХ, на паРашу, до подібних тобі істот та не відсвічуй на нормальних ресурсах.
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16.09.2022 08:40 Відповісти
у твоей мамы все дети идиоты или ты такой один особенный? Все пердит своим мозгом и сопли по всему форуму размазывает. Перевернись на другой бочек, успокойся, слоников посчитай, подушку взбей. Зрозуміло тобі, собацюра? А ще краще під канапу забійся і не тявкай звідти. Там безпечно і затишно для тебе буде. Можеш там свій прутень передергнути декілька разів, щоб вгомонитися, тільки пухирі не натри.
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16.09.2022 15:21 Відповісти
Згоден!

У природному стані довжина Дніпра становила 2285 км, у межах України лише 981 км
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15.09.2022 18:36 Відповісти
А чому тільки "за Днепр", а далі ні?
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15.09.2022 18:43 Відповісти
Ти уже не перший-прочитай вдумливо текст
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15.09.2022 19:13 Відповісти
Тому задаю своє питання бо УВАЖНО прочитав цю писанину. Або Костенко бекає нерозуміючи своїх слів, або автор статті робить за нього дурну роботу.
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15.09.2022 20:02 Відповісти
" ...та далі звільняти свої території "; "...і перекинути їх на інші напрямки для ведення контрнаступів". А це він про що? Я думаю,що це якраз про Ваше "далі"
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15.09.2022 20:14 Відповісти
Бла-бла-бла... Це той самий випадок коли потрібен перекладач як для демагогії януковича чи зєльонського, а так все нормально.
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15.09.2022 21:43 Відповісти
Скиньте их в Днепр. Не каждый орк доплывет до середины Днепра.
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15.09.2022 19:17 Відповісти
Я просто Ору з деяких коментаторів. А чому тількі за Дніпро??. А тому хопчики дівчатка, що зараз москалі натягли і продовжують це робити,поприпровал на півночі, усе більш менш боєздатне. І лише на правобережному плацдармі орків можна добре нищити та витискати завдяки зруйнованій логістиці!
Якщо все піде добре там і справжній "казан" можна зробити на 5-10 тис.
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15.09.2022 20:12 Відповісти
Секретарю комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роману Костенко, на мій погляд, потрібно в комітеті навести лад бо не кожний воїн має такий доступ у ВР. а його рідне село звільнемо точно до ПОКРОВИ або раніше.
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15.09.2022 20:25 Відповісти
Сьогодні у Руденка(на "Еспресо") Костенко був на прямому зв"язку з Вашингтону
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15.09.2022 20:39 Відповісти
 
 