Судно грецької компанії доставляло вугілля з Росії в обхід санкцій ЄС, - Bloomberg
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Вугілля з російського порту грецьке судно транспортувало наприкінці минулого місяця після того, як набули чинності санкції ЄС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg
"За даними аналітичних компаній Kpler і Logistic OS, 29 серпня судно Stavros, що належить грецькій компанії Eastern Mediterranean Maritime, завершило завантаження 53 тисяч тонн вугілля з російського Таманського термінала. Корабель прибув у порт турецького міста Іскендерун 5 вересня", - повідомляє видання.
Представник компанії Eastern Mediterranean Maritime заявив, що цей рейс не підпадає під санкції Євросоюзу, оскільки пункт призначення вантажу знаходився не на території ЄС.
Проте в ЄС неодноразово заявляли, що санкції стосуються будь-яких поставок вугілля з Росії незалежно від їх призначення. Заборона стосується як купівлі, так і транспортування вугілля, незалежно від кінцевого пункту його призначення. Санкції також поширюються на фінансування та страхування компаній ЄС, незалежно від походження компанії, яка забирає вантаж.
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просто треба було щоб зеленський сказав що він підтримує зняття санкцій з російського зерна в обмін на жалісливі брехливі казочки про африканців, що розучилися банани їсти.
У нас же все есть, Польша под боком с Балтикой, через Румынию можно в ЧМ выйти, со Средиземным чуть сложнее, но ведь нам взрывчатку и остальное много кто поставляет, можно прямо на месте получить и пойти работать на моторке. И ничего не сделают. Корабли не имеют право носить вооружения, максимум ЧВК. Команду можно предупредить сигнальной ракетой, чтобы готовились на шлюпку разгружаться и надевали спасжилеты. Защиты от этого нету.