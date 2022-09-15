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Судно грецької компанії доставляло вугілля з Росії в обхід санкцій ЄС, - Bloomberg

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

вугілля

Вугілля з російського порту грецьке судно транспортувало наприкінці минулого місяця після того, як набули чинності санкції ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg

"За даними аналітичних компаній Kpler і Logistic OS, 29 серпня судно Stavros, що належить грецькій компанії Eastern Mediterranean Maritime, завершило завантаження 53 тисяч тонн вугілля з російського Таманського термінала. Корабель прибув у порт турецького міста Іскендерун 5 вересня", - повідомляє видання. 

Представник компанії Eastern Mediterranean Maritime заявив, що цей рейс не підпадає під санкції Євросоюзу, оскільки пункт призначення вантажу знаходився не на території ЄС.

Проте в ЄС неодноразово заявляли, що санкції стосуються будь-яких поставок вугілля з Росії незалежно від їх призначення. Заборона  стосується як купівлі, так і транспортування вугілля, незалежно від кінцевого пункту його призначення.  Санкції також поширюються на фінансування та страхування компаній ЄС, незалежно від походження компанії, яка забирає вантаж.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У ЄС набула чинності заборона на імпорт вугілля з Росії

Автор: Марина Макєєва
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ми від голоду рятуємо Африку, вони від вимерзання..
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15.09.2022 17:06 Відповісти
порятунок африки від голоду така сама вигадка як снігова людина.

просто треба було щоб зеленський сказав що він підтримує зняття санкцій з російського зерна в обмін на жалісливі брехливі казочки про африканців, що розучилися банани їсти.
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15.09.2022 17:10 Відповісти
то був сарказм
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15.09.2022 18:16 Відповісти
Так реально же, кто мешает взять моторку с 2 моторами 100км/ч надувную, пару десятков килограмм пластиковой взрывчатки, подъехать к очередному транспортнику (а то и военно-транспортнику, который с-300 перевозил), прикрепить взрывчатку по линии, чтобы креном перевернуть и утопить корабль, отъехать на пару км и взорвать по радиосигналу (цифровому по сообщению, как смска, притом это даже базовый функционал дешевый китайский раций, то есть все это мы сами можем сделать).

У нас же все есть, Польша под боком с Балтикой, через Румынию можно в ЧМ выйти, со Средиземным чуть сложнее, но ведь нам взрывчатку и остальное много кто поставляет, можно прямо на месте получить и пойти работать на моторке. И ничего не сделают. Корабли не имеют право носить вооружения, максимум ЧВК. Команду можно предупредить сигнальной ракетой, чтобы готовились на шлюпку разгружаться и надевали спасжилеты. Защиты от этого нету.
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15.09.2022 19:09 Відповісти
І тут пердоган відзначився...
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15.09.2022 17:12 Відповісти
думаєш грецький судовласник діяв під його примусом?!))))
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15.09.2022 17:31 Відповісти
Примус - не примус, а мовчазна згода була. Не здивуюсь, якщо потім турок буде морозитись - я не знав, що це під санкціями або - корабель самовільно зупинився в Туреччині.
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15.09.2022 17:47 Відповісти
Байрактар чого простоює? Потопити в нейтральних водах - і все
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15.09.2022 19:57 Відповісти
 
 