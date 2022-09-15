Царьову та ще 2 зрадникам, які планували "дійти до Києва" з військами РФ, повідомлено про підозру, - СБУ
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Йдеться про двох колишніх народних депутатів України від "Партії регіонів" Олега Царьова та Володимира Олійника, а також так звану "міністерку закордонних справ "ДНР" Наталію Ніконорову. Вони відомі своїми українофобськими та сепаратистськими поглядами, а з 2014 році переховувалися від правосуддя.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в телеграм-каналі Служби безпеки України.
Досудовим слідством встановлено, що 24 лютого зрадники незаконно перетнули держкордон та прибули на тимчасово окуповану ЗС РФ територію Київщини.
Зокрема, в окупованому селі Катюжанка Вишгородського району зрадники записували інтерв’ю для росЗМІ, в яких маніпулювали "фактами", виправдовуючи вторгнення РФ.
"Вони у супроводі озброєних військових зс рф вторглися у церву під час богослужіння і схиляли селян до переходу на бік ворога. Також неодноразово відвідували Катюжанську школу, в приміщеннях якої окупанти катували українців. Їм заочно повідомили про підозру за двома статтями ККУ", - ідеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
не што, а штА ))
Але ця мразота першою закликала і закликає знищувати нас і нашу інфраструктуру.
Огидна, мерзенна алкашня і досі бєлку не спіймала?
И после приговоров в виде 2 лет условно за предательство все это никуда не делось. Дают взятку судье и получают минимальный приговор, это если вдруг забыл дал прокурору, а до него забыл дать следователю. Давно пора делать суд присяжных с обязательной явкой, если попал в список присяжных. И выбирать итоговый срок заключения тоже должны они, а судья же просто делает вещи типа исключения улик, добытых незаконным путем и так далее. Хрен бы на одном из судов предатель получил меньше десятки. А присяжных не подкупишь, у них же нету корочки судьи с иммунитетом от преследования (а единственный, кто может начать расследования, это начальник судьи, у которого она сосет разумеется).