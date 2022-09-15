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СБУ (10002) Царьов (169) державна зрада (1073) колабораціонізм (938)

Царьову та ще 2 зрадникам, які планували "дійти до Києва" з військами РФ, повідомлено про підозру, - СБУ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

царев,олег,царьов

Йдеться про двох колишніх народних депутатів України від "Партії регіонів" Олега Царьова та Володимира Олійника, а також так звану "міністерку закордонних справ "ДНР" Наталію Ніконорову. Вони відомі своїми українофобськими та сепаратистськими поглядами, а з 2014 році переховувалися від правосуддя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в телеграм-каналі Служби безпеки України.

Досудовим слідством встановлено, що 24 лютого зрадники незаконно перетнули держкордон та прибули на тимчасово окуповану ЗС РФ територію Київщини.

Зокрема, в окупованому селі Катюжанка Вишгородського району зрадники записували інтерв’ю для росЗМІ, в яких маніпулювали "фактами", виправдовуючи вторгнення РФ.

"Вони у супроводі озброєних військових зс рф вторглися у церву під час богослужіння і схиляли селян до переходу на бік ворога. Також неодноразово відвідували Катюжанську школу, в приміщеннях якої окупанти катували українців. Їм заочно повідомили про підозру за двома статтями ККУ", - ідеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зрадник Царьов закликає розстрілювати російських командувачів за контрнаступ ЗСУ: "Я бы расстреливал в исподнем"

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
Дев"ятий рік війни... А вони були тут ! Беріть тепленькими ! Але... Дуже багато запитань є до влади як минулої, так і попередньої !... Питання -- коли ми почнемо питати з влади і садити їх разом з тими колаборантами !!!
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15.09.2022 17:23
+11
Невже цього шарікова неможна було за 8 років причморити? Жирує у крадених санаторіях, 4 вилупки у ВБ вчились. Правда, одна дегенератка таки обдовбалась і здохла.
Але ця мразота першою закликала і закликає знищувати нас і нашу інфраструктуру.
Огидна, мерзенна алкашня і досі бєлку не спіймала?
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15.09.2022 17:19
+11
Коли дєрьмак з татаровим перестануть їм платити.
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15.09.2022 17:30
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15.09.2022 17:13 Відповісти
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15.09.2022 17:17 Відповісти
Слава доблестным яйцам СБУ долго ДУМАЛИ ⁉️7 месяцев КРОВАВЕЙШЕЙ ВОЙНЫ ‼️
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15.09.2022 17:44 Відповісти
волынская резня!!
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15.09.2022 17:19 Відповісти

не што, а штА ))
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15.09.2022 17:30 Відповісти
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15.09.2022 17:41 Відповісти
Шавкі тіпа царьових і пушиліних це звичайно потрібно, але де посадки жернішої агентури? Втікший наумов і досі в інтерпол не оголошений....
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15.09.2022 20:06 Відповісти
Невже цього шарікова неможна було за 8 років причморити? Жирує у крадених санаторіях, 4 вилупки у ВБ вчились. Правда, одна дегенератка таки обдовбалась і здохла.
Але ця мразота першою закликала і закликає знищувати нас і нашу інфраструктуру.
Огидна, мерзенна алкашня і досі бєлку не спіймала?
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15.09.2022 17:19 Відповісти
А Януковича кто мешал посадить за многочисленные преступления еще в 2005-ом году? Надо с него начать было.

И после приговоров в виде 2 лет условно за предательство все это никуда не делось. Дают взятку судье и получают минимальный приговор, это если вдруг забыл дал прокурору, а до него забыл дать следователю. Давно пора делать суд присяжных с обязательной явкой, если попал в список присяжных. И выбирать итоговый срок заключения тоже должны они, а судья же просто делает вещи типа исключения улик, добытых незаконным путем и так далее. Хрен бы на одном из судов предатель получил меньше десятки. А присяжных не подкупишь, у них же нету корочки судьи с иммунитетом от преследования (а единственный, кто может начать расследования, это начальник судьи, у которого она сосет разумеется).
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15.09.2022 19:26 Відповісти
Ух які круті наші суди стосовно тих до кого не дістануться. А коли за кротів з ОПи візьмуться?!!!
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15.09.2022 17:22 Відповісти
Коли дєрьмак з татаровим перестануть їм платити.
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15.09.2022 17:30 Відповісти
Дев"ятий рік війни... А вони були тут ! Беріть тепленькими ! Але... Дуже багато запитань є до влади як минулої, так і попередньої !... Питання -- коли ми почнемо питати з влади і садити їх разом з тими колаборантами !!!
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15.09.2022 17:23 Відповісти
Як оперативно.🤦
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15.09.2022 17:28 Відповісти
шта ?

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15.09.2022 17:29 Відповісти
Дегенерат кончений. Це я уйопппка царьова маю на увазі.
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15.09.2022 17:47 Відповісти
Да... Небыстро прокуратура собиралась.
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15.09.2022 17:54 Відповісти
Це як з бандюковичами та пшонками?
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15.09.2022 17:57 Відповісти
молодці, не пройшло й 10-ти років
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15.09.2022 18:15 Відповісти
Когда то давно была мода на учение Чезаре ломброзо. Там долго печатать, но по лицу определяли тип человека, как бы. Потом учение было признано аморальным итд. Но гляньте--- абсолютный вырожденец, питекантроп! Только шкива конкурент--- там от неандертальца все. Двоих бы на фото. По 10 евро оптом пошло бы. Но крупным форматом конечно. Таких судить не стоит. Заспиртовать.
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15.09.2022 19:17 Відповісти
Поки мене чотирикрано і остаточно не зобанели у ЖЖ, так файно було настромляти гуїв "Тсареву" у його "затишному бложику"!
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15.09.2022 20:59 Відповісти
 
 