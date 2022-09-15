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У Німеччині скасували концерт гурту ВВ, назвавши музикантів "фашистами": "Ми розуміємо звідки ноги ростуть"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

скрипка

У німецькому місті Гамбург шанувальники групи ВВ не змогли потрапити на концерт, бо виступ українського колективу скасували. Причиною послужило те, що музикантів назвали "фашистами".

Про це розповів шанувальник групи і журналіст Євген Лешан, передає Цензор.НЕТ.

Як виявилося, власнику закладу, де мав пройти концерт, хтось сказав, що музиканти "фашисти".

"Вчора я мав бути на концерті ВВ, які спеціально прилетіли до Гамбурга. Але концерт був скасований. Якась мразота розповіла власнику закладу, де мав бути концерт, що група Воплі Відоплясова - фашистська, і Олег Скрипка-фашист", - розповів Євген.

Власник не став розбиратися і розірвав угоду. Те ж повторилося і при спробі перенести івент в інший заклад.

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"Я, звичайно, в результаті отримав замість концерту прогулянку по центру Гамбурга - завдяки українській громаді міста. Але осад залишився. Коротше, як казав класик:" Хай живуть ВВ, український rock-'n'-roll і рідний Скрипка, фашистська Батьківщина нехай цвіте", - резюмував журналіст.

Як виявилося, група повинна була виступати в клубі "Індра", де колись співали легендарні The Beatles.

Олег Скрипка перепросив перед шанувальниками, які купили квитки, і повідомив, що концерт все одно пройде в Гамбурзі, але в іншому місці. Час і місце повідомлять фанатам пізніше.

"Українська музика несподіваним чином почала отримувати опір "таємних сил" в Німеччині. Починають скасовуватися наші концерти, під егідою, що українці це фашисти і фашистам не можна співати рідною мовою і співати свої пісні. Ми розуміємо звідки ноги ростуть і, на жаль, тут німці начебто стоять на боці українців, але клуби не дотримуються контрактів і ми не можемо потрапити в ці клуби. А Бітлз колись потрапив в Гамбурзький клуб і зробив собі кар'єру", - сказав лідер гурту "Воплі Відоплясова". .
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Топ коментарі
+71
через суд вимагати чималої грошової компенсації з власника клубу -
німці за пфенінг удавляться
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15.09.2022 17:19
+42
До суду з позовом за наклеп. Якщо власник закладу-довбой@б,то нехай платить. А потім хай підвішує в лісі за яйця того кацапського мудака,який йому у вуха надув.
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15.09.2022 17:26
+36
Власнику показать фото покалічених дітей України, і запитати скільки таких російських дітей він бачив!! Подати до розголосу цей бар як ,,посібник Кремля,, у всіх мережах
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15.09.2022 17:25
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Сторінка 2 з 2
Справа ще в доволі примітивній денацифікації самої Німеччини після 2-ї світової. Колишніх приналежних до СД партії просто примусили сказати, що вони змінили свої подвиги. Їх не засудили. Вони жили " перевзутими", ніби, без змін.
Дотепер Німеччина жила без можливості змін.
В неї є шанс перестати боятися привида нацизма.
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15.09.2022 22:54 Відповісти
Німеччина - ракова пухлина Європи. Вона вже почала пускати метастази
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15.09.2022 23:19 Відповісти
Германия спасает украинцев от руссофашистов - а это хозяин заведения по всей видимости поклонник Путина?
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16.09.2022 00:02 Відповісти
А вот у Анилорак с концертами в Германии всё хорошо. Странно?
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16.09.2022 00:45 Відповісти
Смішно читати, що колишні нацики називають нас фашистами. Самі то забули, що творили? Зробилися сильно "святими"? (Розумію хто їм в мізки вкладає такі думки про українців, але все ж таки смішно читати).
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16.09.2022 01:39 Відповісти
не меліть дурниць, бо виглядаєте як носій зайвої хромосоми. придурків вистачає всюли, навіть в Польщі.
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16.09.2022 13:23 Відповісти
Весна не пришла в Гамбург потому что сейчас уже осень. Люди готовятся к земле.
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16.09.2022 07:24 Відповісти
Элементарно найти такой клуб, который без за.бов, а перед этим дать благотворительный концерт. Можно в прессе опубликовать тексты на немецком и спросить у публики: "Где же тут фашизм, только любовь до Батьківщини! У ребят отличный юмор и хорошая музыка, я сам являюсь носителем так сказать языка страны агрессора, но есть украинские коллективы, которые просто великолепны!
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16.09.2022 07:43 Відповісти
Не дуже здивувався бо знаю скільки тут цієї кацапської, прокацапської та просто лівацької мразоти
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16.09.2022 09:22 Відповісти
Так руснявих там занадто багато.
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16.09.2022 10:28 Відповісти
Не можна замовчувати. Суд, преса, інформаційний тиск на суспільство. Щоб кожен німець мав відповісти собі на питання: на чиєму ти боці?
А безпідставне публічне звинувачення у фашизмі - це наклеп, тож винні мають відповідати.
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16.09.2022 10:23 Відповісти
Не здивована взагалі.
Нацик підтримає нацика. Німці, що державні діячі що пересічні громадяни Германії, постійно нам нагадують про свій зв'язок зі звірствами 2СВ. На ці загравання до руснявих вже гидко дивитися.
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16.09.2022 10:26 Відповісти
Терпеть не могу этих вв просто га...ы...
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16.09.2022 20:45 Відповісти
Фашисти- це московитські нелюди, що катують та вбивають українців, вважаючи себе "надлюдьми." Це батьки та їх діти, що спілкуються між собою матом, обговорюючи перелік того, що їм ще треба награбувати, вбивши власників. Це тупі вівці з накачаними губами, що вимагають знищити українців, бо у овець не залишилось ботокса на мордяки та імплантів для цицьок. Це ті, що нищать все, що не можуть вкрасти. Це ті, хто каже: "ми прийдьом, і сілой поведьом вас в русскій рай". Руський неонацизм робить все, аби "перевести стрілки" на інших. Голосніше всіх кричать "тримай злодія", оскільки є такими самі. ВВ та Скрипка- патріоти України. Беззаперечно. А всякі Ніф Ніфови та Віктори Блюзніри, що паплюжать Український Прапор - це русіш швайне, незалежно від країни походження.
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17.09.2022 08:53 Відповісти
Ха. Сравнил. Скрипке до Битлов, як до Киева рачки.
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17.09.2022 09:34 Відповісти
Не вякай
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17.09.2022 17:27 Відповісти
Ще одне вилізло кацапськомовне з ї*анутим коментарем. Різниця між миром та миряною, як між каналом та каналізацією. Нащо ви, московитські покидьки, український прапор на ави чіпляєте?! Вішайте туди своїх двоголових ворон!
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17.09.2022 09:42 Відповісти
Бо Німеччина грає на дві скрипки.
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17.09.2022 09:50 Відповісти
германские цари правили Московией, создали "россию" и долго сосали ресурсы восточных колоний
в 1918 году процесс прервался из-за еврейского переворота в России
немцы перегруппировались и попытались вернуть ситуацию, но тогда уже англосаксы заставили СССР воевать по-настоящему
создание ЕС во главе с экономическим локомотивом - Германией - подорвало позиции США и Британии в Европе, а путинский режим тут же попытался занять место англосаксов, осыпая Германию и др. экономическими льготами и взятками
именно поэтому США и Британия помогают Украине, а Германия плетётся в хвосте натовского каравана
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17.09.2022 10:05 Відповісти
Чому ВВ в Німетчині? а не на фронті?
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17.09.2022 10:11 Відповісти
А ти де??? Цi хлопцi заробляють грошi щоб купити дрони або авто на ,,передок,,Кожен займаеться свою справою..
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17.09.2022 11:19 Відповісти
Вимагати в письмовій формі причину відмови,а. Також перелік ознак фашизму,через суд,пресу.Необхідно дати розголос цій маячні.Поставити запитання німцям чи вони були фашистами якби вони захищалися від вторгнення.
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17.09.2022 12:41 Відповісти
Всё правильно сделали самые настоящие фашисты эта группа , этим мразям вообще везде надо запретить выступать.
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17.09.2022 13:04 Відповісти
Скрипка редкостная сволочь конечно, но не фашист просто мерзопакостное надменное дико жадное чмо
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17.09.2022 14:46 Відповісти
Призвать к ответу пособников кремля. Скорее бабло течет оттуда. И этому уроду показать фото изюмские, и трупы над которыми издевались рашисты. Или может фашисты и рашисты в Германии - это одно кодло? Поддерживают друг друга.
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17.09.2022 15:33 Відповісти
Как-то всё время именно Германия ведёт себя, как остатки фашистов. Не помогают ,а все время уходят от вопросов. Может всё-таки Германия и рашка одно и тоже. Ведь рашинский фюрер берёт всё,что сейчас делает из наследия гитлера
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17.09.2022 15:37 Відповісти
Німеччина довго буде відтиратися від власного фашизму. Все життя.
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17.09.2022 17:30 Відповісти
Фашист завжди буде радим прислужитися рашисту.
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17.09.2022 17:34 Відповісти
Подати до суду на власників клубу не тільки гурту ВВ, а ще тим слухачам які планували бути на концерті. Якщо Срипка фашист, то виходить і решта українців також фашисти? Багато українських біженців не тільки втратили свої домівки, а ще втратили когось з рідних, друзів. Деяки на власні очі бачили смерть рідних, сусідів. Нас вбивають росіяни і нас називають фашистами. Цинізм деяких европейцы зашкалює. Таких треба відводити на екскурсії в Бучу, Ірпень, Ізюм, Чернігівську обл.
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17.09.2022 19:59 Відповісти
Ві агітувала за опзж в 19му. Зрозуміло зо ця падаль фашики.
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17.09.2022 20:05 Відповісти
Все просто,там є ріка,там є мости там є стадіони,там багато чого є, стає Скрипка на видному місці і співає для всіх,спочатку за так,а потім коси $ по хуторах,клубах...
Спочатку зроби собі рекламу,а далі всі за так даватимуть свої площадки.може я не правий,але спробувати можна,я б так зробив,зробіть і Ви так,думаю щось вийде.
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17.09.2022 21:25 Відповісти
У 1989 році на платному рок-фестивалі у ПК ХЕМЗ мене з їх концерту виперли у фойе - у глядацький зал зайшла і пограла у її спорт теніс спортсменка можливо з Ізраїлю і це тип лазерного тенісу як Бруней і концерт М. Джексона у 1996 році, на Бітлз примушували у школі по музиці у 1981 році, я не фанатка і школа не музикальна, пропихували 'Білий альбом'. Такими методами добиваються звернення глядача у поліцію. Не дивує.
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18.09.2022 11:34 Відповісти
І тут москальня напаскудила! Коли вже цю худобу повисилають з нормальних країн та зберуть в одному місці?
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19.09.2022 11:57 Відповісти
Німеччина взагалі цікава у цьому плані. У них навіть Рамштайн заборонений, типа за неполіткоректність чи ще якусь таку маячню... Хоча важко назвати, хто більше зробив за останні 20-30 років для популяризації німецької мови у світі.
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26.12.2022 22:29 Відповісти
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