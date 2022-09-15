У Німеччині скасували концерт гурту ВВ, назвавши музикантів "фашистами": "Ми розуміємо звідки ноги ростуть"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У німецькому місті Гамбург шанувальники групи ВВ не змогли потрапити на концерт, бо виступ українського колективу скасували. Причиною послужило те, що музикантів назвали "фашистами".
Про це розповів шанувальник групи і журналіст Євген Лешан, передає Цензор.НЕТ.
Як виявилося, власнику закладу, де мав пройти концерт, хтось сказав, що музиканти "фашисти".
"Вчора я мав бути на концерті ВВ, які спеціально прилетіли до Гамбурга. Але концерт був скасований. Якась мразота розповіла власнику закладу, де мав бути концерт, що група Воплі Відоплясова - фашистська, і Олег Скрипка-фашист", - розповів Євген.
Власник не став розбиратися і розірвав угоду. Те ж повторилося і при спробі перенести івент в інший заклад.
"Я, звичайно, в результаті отримав замість концерту прогулянку по центру Гамбурга - завдяки українській громаді міста. Але осад залишився. Коротше, як казав класик:" Хай живуть ВВ, український rock-'n'-roll і рідний Скрипка, фашистська Батьківщина нехай цвіте", - резюмував журналіст.
Як виявилося, група повинна була виступати в клубі "Індра", де колись співали легендарні The Beatles.
Олег Скрипка перепросив перед шанувальниками, які купили квитки, і повідомив, що концерт все одно пройде в Гамбурзі, але в іншому місці. Час і місце повідомлять фанатам пізніше.
"Українська музика несподіваним чином почала отримувати опір "таємних сил" в Німеччині. Починають скасовуватися наші концерти, під егідою, що українці це фашисти і фашистам не можна співати рідною мовою і співати свої пісні. Ми розуміємо звідки ноги ростуть і, на жаль, тут німці начебто стоять на боці українців, але клуби не дотримуються контрактів і ми не можемо потрапити в ці клуби. А Бітлз колись потрапив в Гамбурзький клуб і зробив собі кар'єру", - сказав лідер гурту "Воплі Відоплясова". .
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Дотепер Німеччина жила без можливості змін.
В неї є шанс перестати боятися привида нацизма.
А безпідставне публічне звинувачення у фашизмі - це наклеп, тож винні мають відповідати.
Нацик підтримає нацика. Німці, що державні діячі що пересічні громадяни Германії, постійно нам нагадують про свій зв'язок зі звірствами 2СВ. На ці загравання до руснявих вже гидко дивитися.
в 1918 году процесс прервался из-за еврейского переворота в России
немцы перегруппировались и попытались вернуть ситуацию, но тогда уже англосаксы заставили СССР воевать по-настоящему
создание ЕС во главе с экономическим локомотивом - Германией - подорвало позиции США и Британии в Европе, а путинский режим тут же попытался занять место англосаксов, осыпая Германию и др. экономическими льготами и взятками
именно поэтому США и Британия помогают Украине, а Германия плетётся в хвосте натовского каравана
Спочатку зроби собі рекламу,а далі всі за так даватимуть свої площадки.може я не правий,але спробувати можна,я б так зробив,зробіть і Ви так,думаю щось вийде.