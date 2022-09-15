Німеччина передасть Україні 50 бронетранспортерів Dingo та дві РСЗВ MARS II

Також ЗСУ отримають ще дві самохідні РСЗВ MARS II й ракети для них.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал BILD

За словами міністра оборони країни Крістіни Ламбрехт, Німеччиною вперше буде передана броньована техніка Україні. Бронетранспортери Dingo мають стати альтернативою бронетранспортерам Fuchs.

"Dingo - це броньована й опціонально озброєна машина, яка використовується для патрулювання і розвідки. Бундесвер має понад 500 автомобілів Dingo в різних модифікаціях", - пише видання.

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