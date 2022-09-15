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Німеччина (4506) допомога (5005) Ламбрехт (57)

Німеччина передасть Україні 50 бронетранспортерів Dingo та дві РСЗВ MARS II

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

dingo

Також ЗСУ отримають ще дві самохідні РСЗВ MARS II й ракети для них.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал BILD

За словами міністра оборони країни Крістіни Ламбрехт, Німеччиною вперше буде передана броньована техніка Україні. Бронетранспортери Dingo мають стати  альтернативою бронетранспортерам Fuchs.

"Dingo - це броньована й опціонально озброєна машина, яка використовується для патрулювання і розвідки. Бундесвер має понад 500 автомобілів Dingo в різних модифікаціях", - пише видання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина відмовилася надати Україні БТР Fuchs

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+37
Шось мені здається, що Марс2 з ракетами - це більш важливо за ці тачанки. Але про них якось мимоходом написали...
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15.09.2022 17:26
+33
Значит асфальт бросай. Если бы не эти "подачки", сколько ещё наших бойцов сложили головы?
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15.09.2022 17:35
+27
будем посылать приветы от немецких "фашистов" русским фашистам, они должны еще за Гамбург ответить...
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15.09.2022 17:22
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будем посылать приветы от немецких "фашистов" русским фашистам, они должны еще за Гамбург ответить...
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15.09.2022 17:22 Відповісти
Треба історію вивчати. Гамбург бомбили союзники, тобто американці з англійцями.
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15.09.2022 17:59 Відповісти
осподи, немцы отказали в выступлении в Гамбурге нашей группе ВВ, по причине того, что они... фашисты, это вот счас, вы же должны понимать откуда ноги растут и не надо мне про союзников...
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15.09.2022 18:04 Відповісти
А причина, чому бомбили? Чи Гамбург не належав до території Третього Рейху?
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16.09.2022 08:08 Відповісти
Шось мені здається, що Марс2 з ракетами - це більш важливо за ці тачанки. Але про них якось мимоходом написали...
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15.09.2022 17:26 Відповісти
Takyje takze dast 2 stuki i 200 raket.Ranse ix dali takze 3 stuki.
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15.09.2022 17:31 Відповісти
Оружие любит тишину.
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15.09.2022 17:39 Відповісти
такие же "тачанки" во многом обеспечили успех Харьковского наступления, именно на такого рода машинах наши штурмовые группы рвали оборону рашистов.
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15.09.2022 17:57 Відповісти
Взагалі-то "Бушмастер" зіграв велику роль якщо щодо "тачанок".
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15.09.2022 18:29 Відповісти
Дурня - тачанки це засіб пересування, а не прориву.
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15.09.2022 19:07 Відповісти
під час панічної втечі орків ці "тачанки" нам ой як знадобились би -
Кремінна, судячи із публікацій декілька днів була в сірій зоні із українським прапором, встановленими нашими партизанами.
А зараз вже під орками.....
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15.09.2022 19:49 Відповісти
Справа тут не у тачанках, а у тому що прогавили слушний момент зайняти Кремінну без бою.
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15.09.2022 21:05 Відповісти
У 1941-му мотоциклетні підрозділи німців з ручними кулеметами грали роль "тачанок" - вони обходили вузли оборони і блокували їх до підходу танкіі і піхоти з артилерією Це саме робили і наші при штурмі під Балаклеєю Як тут писали - наші ДРГ встигли вискочить аж до Кремінної і зустріть вогнем відступаючих з Ізюму кацапів
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16.09.2022 07:52 Відповісти
Сейчас важно ВСЕ, что поступает на вооружение.
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15.09.2022 18:02 Відповісти
Вот именно, и не надо перебирать вооружением. Что дают, и за то спасибо!
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15.09.2022 18:23 Відповісти
питання, які ракети дадуть ще, якщо м30-31, то супер, якщо не високоточні, то гірше.
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15.09.2022 18:13 Відповісти
Та да, 4 контейнера по 6 "труб" такая себе "мелочь" ))))
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15.09.2022 22:03 Відповісти
Так,Марс 2 важливіше,ще може з далекобійними ракетами,у німців до марсу ракет багато,вони до всіх Хаймерсів підходять,ще ракет потрібно,хай віддають всі,що є.
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16.09.2022 03:16 Відповісти
подачки
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15.09.2022 17:26 Відповісти
Значит асфальт бросай. Если бы не эти "подачки", сколько ещё наших бойцов сложили головы?
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15.09.2022 17:35 Відповісти
Иранские беспилотники?
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15.09.2022 18:14 Відповісти
и на этом спасибо как говориться,без иронии
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15.09.2022 17:29 Відповісти
Не пройде і півроку...
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15.09.2022 17:30 Відповісти
До кінця якого року німчурва щось там надасть? Шольц-ти де курво?
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15.09.2022 17:35 Відповісти
Марс 2 це круто, але якби хоч 4 дали. Може ще якась країна 2 такі машини виділить. Це було б дуже не погано.
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15.09.2022 17:36 Відповісти
это не просто 2, а еще 2, до этого немцы поставили нам 3 Марса, теперь всего их будет 5 штук.
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15.09.2022 17:59 Відповісти
У кожен Марс по дві далекобійні ракети-і росіянам буде красота.То й по Криму трохи можливо поціляти,бо Крим скучає по ракетах.
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16.09.2022 03:24 Відповісти
Дякуємо.
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15.09.2022 17:37 Відповісти
Свои Гром-2 надо делать. Чтобы меньше зависеть, и не спрашивать разрешения для удара по курску и ростову.
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15.09.2022 17:37 Відповісти
где делать Рома епрст, в гараже? любое произодство под ударом крылаток. Только если в Польше заводы строить.
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15.09.2022 18:01 Відповісти
Можно в Польше. Можно подземные цеха сделать, укрыть бетоном. Вместо великого крадивныцтва. Технологии есть. Документация есть. Было бы желание.
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15.09.2022 18:05 Відповісти
саме так,хто нехоче робити буде шукати любу підставу для цього.
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15.09.2022 18:17 Відповісти
Беня в суд ходит что бьі себе долги списать.. О каком "своем" производстве речь ведешь...
Ахметову уже вон не достается ничего... Жалуется что по "зеленке" не платят...
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15.09.2022 18:37 Відповісти
На олигарха свет клином сошёлся? Меньше бородатых бабушек и подрывников стадионов.
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15.09.2022 18:39 Відповісти
А тьі на них работаешь что прикрьіваешь? Если нет - тогда и не лезь. Если да - тогда позор геноцида на тебе в частности.
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15.09.2022 18:46 Відповісти
"Сапсан" 450 , екпортний варінт "Грім" 250 км через обмешення договору <...>
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15.09.2022 18:24 Відповісти
Созданный на полноприводном шасси Unimog способен преодолевать труднопроходимую местность.
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15.09.2022 17:42 Відповісти
Як по німецькому буде "мало"
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15.09.2022 17:45 Відповісти
Wenig. Проте вам буде відповідь "Робить самі".
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15.09.2022 18:09 Відповісти
Обещают, обещают, а вам все мало!
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15.09.2022 17:46 Відповісти
Як примітив, Німеччина, дуже любить майбутній час.
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15.09.2022 17:47 Відповісти
та да !
бо тільки німці мають загадковий для мене Будущее время Futur II !!!!


Будущее время Futur II используется крайне редко.

Futur II - это выражение предположения в прошлом ( типу "назад в будущєє"). Т
То есть это форма будущего времени, которая звучит по русски так:
Я бы ей это вчера (!!! ) сказал, если бы я знал о концерте
Futur II образуется с помощью вспомогательного глагола werden и инфинитива Perfekt основного глагола (werden + Infinitiv Perfekt).

за всієї моєї любові до германської граматики в стилі Орднунг, Futur II я так і не подолав (мабуть мало читав діалектику Гегеля )
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15.09.2022 19:58 Відповісти
Вообще-то FuturII это полный аналог английского Future Perfect, то есть речь идет не о предположении в прошлом, а об одноразовых завершенных событиях (perfect form) в будущем (futur).
А пример, на который вы ссылаетесь - это на использование Konjunktiv.
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15.09.2022 23:51 Відповісти
гарні новини)
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15.09.2022 17:53 Відповісти
Що, вже Шольц хороший?
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16.09.2022 01:29 Відповісти
Спасибо. Хорошие машины. Для штурмовых и разведывательных групп самое оно.
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15.09.2022 17:55 Відповісти
грубо кажучи то броньовані Мерседес-Бенц Унімог - надійність та комфорт
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15.09.2022 18:31 Відповісти
з паршивої вівці хоч шесті жмут, але дякуємо.
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15.09.2022 17:57 Відповісти
по количеству совокупной помощь Германия на 5 месте между прочим...
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15.09.2022 18:04 Відповісти
Надо еще учесть размеры экономики в пропорции к военной и невоенной помощи особенно. Война это не только снаряды и пушки.
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16.09.2022 01:27 Відповісти
Нічого собі шерсті жмут м2 Марса з ракетами,далекобійні в Германії теж є,

Марси,млрси,хаймерси все буде з ракетами,ракети до всього йдуть.
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16.09.2022 03:34 Відповісти
Уже скоро приедет новейшее ПВО Ирис, которого даже на вооружении Германии еще нет. Позже будут и танки и БМП, тут есть какая то тайная договоренность между США, Англией, Германией, должны произойти какие то события.
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15.09.2022 18:06 Відповісти
Звідки інфа?
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15.09.2022 18:20 Відповісти
Насчет Ирис - сами должностные лица Германии сообщают. Танки и БМП - это мое личное мнение, я не буду придумывать что где то прочел.
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15.09.2022 18:46 Відповісти
Вот, еще 2 батальона мотопехоты будут с норм техникой. Спасибо ФРГ.
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15.09.2022 18:24 Відповісти
Слово "передасть" пора вже змінювати на "передали".
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15.09.2022 18:48 Відповісти
Цікавий день, що почався десь із цього - Дивна заява. А розмова з путіним це одностороння ініціатива Шольца, чи це шось інше?)) А чому після розмови із путіним... заява не про розмову, а про німецьку зброю. Тай ще із "платівкою", що не дам важку зброю, яка б розвинула успіх далі. Чи розмова була із путіним про надання зброї (танків, бмп) Україні?

Тепер і ініціатива, і бронетехніка, та ще "цукерка" Mars II... а писати що думається про це все в Die Zeit?

Можна по іншому - а задумувався Шольц і правляча коаліція, як путін збирався виходити із війни? Мова йде про гроші, великі гроші... правила змінилися 24.02-28.02.200, постачання зброї Україні і країнам Східної Європи - це інвестиції. А для Німеччини це шанс виправити купу історичних помилок.
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15.09.2022 18:54 Відповісти
Наконец-то не просто паршивый клок шерсти (хотя уже были и марсы, и сау), а отличная поставка. Броневики сейчас самый сок. Их бы еще оборудовать противоракетной обороной (с радаром на крыше), чтобы сбивать птуры, хотя у них же дымовухи есть, а у кацапов много птуров именно либо с лазерным целеуказанием, либо с оптикой, а против дыма они не сработают.

Просто налетаешь на кацапов на броневиках с плотным огнем по ним, спрыгивая и рассредотачиваясь для поддержки пулеметом, РПГ или снайперкой из травы щелкать кацапов, кто высунулся, чтобы запустить ракету по броневику, который уже в 200м отъехал. А потом броневики заезжают во фланг и вскрывают окоп из пулеметов. Реально почти все кацапы при таком штурме будут зубами держаться за землю, когда по ним стреляют непрерывно.

Сейчас броневик с бронеднищем от мины, с броней от стрелкового пулемета и алюминиевым листом от кпвт и других серьезных игрушек, турелькой на крыше или хорошей стрелковой позицией в броне, с дымовухами и с динамической защитой на боках реально лучше старого танка. Танк против окопа мало что сделать может, он же не может взорвать снаряд на скорости 2км/с ровно над окопом, плюс его пушка палит целеуказание, куда он будет стрелять, то есть можно нырнуть в окоп или наоборот стрелять по легкопоражаемому танку. А броневик маневренный и он может быстро выгрузить людей в поле, которые сразу станут вести огонь, в том числе и прицельный или закинуть мину за шиворот. Надеюсь, будет хорошая модификация именно для активных штурмовых действий. Чуть что гриль на бока можно и самим приварить будет, у кацапов не так много тандемных рпгшек, с самых простых часто стреляют.
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15.09.2022 19:03 Відповісти
Чувак, а я смотрю та серьёзный эксперт, и по авиа налётам разбираешься и по бронетехнике, тактика, стратегия, всё знаешь, а может тебя как то в Генштаб направить? Такой талант пропадает.
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15.09.2022 22:08 Відповісти
Я тоже прочел и удивляюсь. Хочется спросить какой мотострелковой дивизией командовал этот командир и сколько у него успешных операций.
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15.09.2022 22:20 Відповісти
Скопіпіжжене з тирнету. Щоб видаватись розумним
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16.09.2022 08:12 Відповісти
може
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15.09.2022 20:15 Відповісти
А передадуть коли? Восени, наступного року?)
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15.09.2022 22:30 Відповісти
Можливо, імовірно, вірогдніше після закінчення активної фази "конфлікту".
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16.09.2022 08:28 Відповісти
Зеля несправедливо звільнив Андрія Мельника - посла України в Німеччині за його. так звані. " некоректні " висловлювання щодо відмови канцлера та уряду Німеччини у продажу зброї для Украни. Тим самим. Мельника " вирубили " з політичної площадки. де б він міг дотискати німецьку владу в питанні надання зброї та сприяти зміцненню позиції Німеччини щодо санкцій проти росії. На жаль. 14 жовтня Андрій Мельник має покинути Німеччину. де пропрацював 8 років. з 2014 р. І саме проукраїнська позиція посла Андрія Мельника сприяла відносинам України з Німеччиною. Поки новий посол увійде у курс справ. поки заслужить довіру. пройде час. а кропітлива дипломатична робота посольства України в Німеччині наразі під час війни вкрай актуальна. як ніколи.
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16.09.2022 00:33 Відповісти
 
 