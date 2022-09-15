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На Кіровоградщині зафіксовано "прильоти" ворожих ракет, одна ракета збита ППО, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
На території Петрівської громади Кіровоградської області зафіксовано "прильоти" ворожих ракет.
Про це повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.
"На території Петрівської громади зафіксовано прильоти ворожих ракет. Агресор намагається варварськи нищити інфраструктурні об'єкти. Одну ракету збито ППО. Прошу не ігнорувати сирени", - написав чиновник у телеграм-каналі.
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Про це розповів військовий експерт Олег Жданов.
"У нас є виробництво крилатих ракет. А "Нептун"? Це ж крилата ракета, вона протикорабельна, але вона крилата. Ми можемо їх виробляти, у нас є всі потужності для цього, всі можливості. Єдине, зараз у зв'язку з військовими діями, можливо, якісь заводи не можуть цього робити", - зазначив він.
На його думку, Україні б пішов на користь запуск підприємств військово-промислового комплексу.
"Протягнути цю війну виключно на грантовій допомозі - не найкраще рішення для нашого економічного розвитку. Військово-промисловий комплекс дає ВВП, а це розвиток економіки... І було б непогано, якби ми організовували виробництво на нашій базі і для наших Збройних сил вітчизняних зразків озброєння. Тим більше, що і конструкторські можливості, і виробничі потужності у нас є", - вважає він.