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У Горлівці не залишилось чоловіків, окупанти всіх відправили на фронт, - ГУР

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

горлівка

"Райвійськкоматам" тимчасово окупованої Горлівки у взаємодії з силовими структурами окупантів поставлено завдання "мобілізувати" 6000 місцевих мешканців. В місті проводиться розшук чоловіків призовного віку. Тривають облави на Центральному ринку, місцях громадського відвідування, магазинах, ТЦ, АЗС тощо.

Враховуючи попередні "призовні кампанії" та втечу великої кількості чоловіків з міста, окупанти не можуть набрати достатню кількість людей під "мобілізацію". Натомість, ці заходи суттєво збільшують соціальну напругу – на сьогодні в Горлівці залишились виключно жінки, діти та люди похилого віку, повідомляє ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.

Чоловіки з Горлівки, яких раніше "мобілізували" до складу 9-го окремого полку морської піхоти 1-го армійського корпусу окупаційних військ, не виходять на зв’язок з 11 вересня. Відомо, що перед цим вони перебували в окупованих районах Херсонської області та відмовились брати участь у бойових діях. Остання інформація, яка надходила від них: російські командири погрожували всіх "відмовників" відправити на передову без зброї.

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Топ коментарі
+36
Зато не надо кормить всю Украину!
Да, вата?
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15.09.2022 18:42
+32
Слава богу, на зачистке будет легкий труд, бо наша Горловка уже очищена от ватопредателей.
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15.09.2022 18:39
+27
за что боролись на то и напоролись
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15.09.2022 18:35
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за что боролись на то и напоролись
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15.09.2022 18:35 Відповісти
Вот мне интересно, парашники им ввели, как они просили, или ещё не ввели? Мне кажется им введут солдаты ВСУ. И по полной. По самую сурепку.
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15.09.2022 19:28 Відповісти
Котики ВСУ даже пачкаться не будут об это лайно. Похаймарсят и пойдут дальше, а коммунальные службы (сочувствую!) бульдозером сгребут в кучу, чтобы закапывать было удобнее, и продезинфицируют освободившиеся площади.
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16.09.2022 12:03 Відповісти
Очень хорошо, не придется по щелям потом выискивать сепарню, на фронте в гуано лучше замешать.
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15.09.2022 18:38 Відповісти
Слава богу, на зачистке будет легкий труд, бо наша Горловка уже очищена от ватопредателей.
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15.09.2022 18:39 Відповісти
Другое дело, кто потом будет жить и работать в этой Горловке и остальных опустевших городках Донбасса
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15.09.2022 19:06 Відповісти
Никто! Єто мертвая зона навсегда! Бизнес туда не вернется, угледобыча сильно упадет. Ведь шахты дотировались государством. Сейчас там все затоплено и порезано.
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15.09.2022 19:11 Відповісти
Вернётся. Сланцевый газ. Металлургия, химия.
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15.09.2022 19:29 Відповісти
сланцевый газ прийдет а не вернется, металлургия не уходила....Ахмет свои шахты поднимет, государство нет. Под бизнесом я средний имел ввиду...Кто с 2014 уехал и открыл в Днепре и Харькове 100% назад не вернется... Конкретно ни Луганский мясокомбинат ни Горловский уже НИКОГДА не заработают. По любому регион будет в глубокой жопе...
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15.09.2022 21:08 Відповісти
Есть завод - есть рабочин. Есть рабочии - есть города и городки, есть глоод - есть магазины кафе, парикмахерские, СТО, АЗС, пекарни т.д., а значит и средний бизнес. Бизнес не терпит пустоты.
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15.09.2022 21:32 Відповісти
в теорії так ,але всі кого я знаю не збираються туди повертатись, до того ж не думаю що купівельна спроможність буде на доброму рівні. Тай психологічна атмосфера там буде гівняною. Я маю на увазі суто території окуповані в 2014....
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15.09.2022 21:36 Відповісти
А, что, средний бизнес или те кто захочет и сможет им заниматься заканчиваються на ваших знакомых?
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15.09.2022 21:38 Відповісти
звісно ні, але статистика річ уперта))) До того ж передумови в Україні будуть все одно краще
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15.09.2022 21:41 Відповісти
Виноват, что бы оперировать словом "статистика" необходимо хотя бы провести опрос у определенного количества людей из среды среднего бизнеса, ну хотя бы у смешной для статистики цифры 10000 человек. Вы имеете 10000 знакомых бизнесменов средней руки и опросили их?
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16.09.2022 07:36 Відповісти
Повернуться ті, в кого тут немає житла. Все життя не винайматимеш. А нове не купиш з такими зарплатами і цінами
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15.09.2022 22:00 Відповісти
Психологічна атмосфера там завжди була гівняною, і до 2014 року також, починаючи з 1932-33, коли виморили голодом українців та завезли ешелонами шелупонь із Поволжя.
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16.09.2022 12:07 Відповісти
З роботи там буде хіба рекультивація спаскудженої шахтами та териконами землі.
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15.09.2022 19:29 Відповісти
А что, их самки менее ватны и агрессивно настроены против Украины?
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15.09.2022 21:54 Відповісти
Их самки полностью ватны, агрессивно настроены против Украины и очень тупы, но за соцвыплатами и пенсиями приезжают в Украину регулярно.
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16.09.2022 12:11 Відповісти
та ні ці падлюки самі цього забажали
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15.09.2022 18:42 Відповісти
Зато не надо кормить всю Украину!
Да, вата?
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15.09.2022 18:42 Відповісти
Місто вдів.
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15.09.2022 18:51 Відповісти
Атставіть паніку.Дєди Бабитожеваєвали.
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15.09.2022 19:28 Відповісти
Та ладнА...разведенок...
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15.09.2022 20:08 Відповісти
06.04.2014
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15.09.2022 18:54 Відповісти
Они хоть поняли что рашка их использовала как скот?
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15.09.2022 18:56 Відповісти
Всё равно во всех их бедах Украина виновата.
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15.09.2022 19:12 Відповісти
Так и есть
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15.09.2022 22:04 Відповісти
скот не способен к пониманию...на то он и скот.
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15.09.2022 19:12 Відповісти
Чтобы понять, нужно иметь то, чем понимать. А вата вместо мозгов требует только регулярной подпитки настойкой боярышника. На спирту! - это обязательное условие.
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16.09.2022 12:13 Відповісти
Москальня использует украинцев с оккупированных территорий в качестве пушечного мяса для убийства других украинцев.
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15.09.2022 18:57 Відповісти
Долбоебы которые бежали за оркопаспортом этого не понимали. А теперь поздно.
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15.09.2022 18:58 Відповісти
А паспорт то ещё и левый Ахаха.
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15.09.2022 19:07 Відповісти
То ще питання чи то українці. Адже після геноциду в 32-33 роках на спустошені землі звозили істот з усього мордору, так що це переважно нащадки отих переселенців.
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15.09.2022 19:12 Відповісти
Ви праві, туди після війни звозили з раші, калмикії та інших відсталих регіонів срср для відбудови Донбасу, навіть було багато засудених, бо там були шкідливі умови праці.
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15.09.2022 19:21 Відповісти
Калмыков там нет и не было. Кацапов полно. Бывших зеков времён вов тоже. Но им уже должно быть лет по 90. Так же ест те, кого родители привезли в 60 годах. Вот эти и воют больше всех за русский мир
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15.09.2022 21:56 Відповісти
Те кого свозили после войны уже умерли давно
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15.09.2022 21:57 Відповісти
Ну так помет их остался. А в 70-80е их еще больше наехало с казластана - "по распределению", выпускники всяких новокузнецких и кемеровских политехов.
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15.09.2022 23:59 Відповісти
Українців там також немало. Українців завжди в першу чергу відправляли на війну. Коли був Афганістан, то там було більше всього українців з України й Кубані. Кацапні нас ніколи не жалко. Підозрюю, що і у всіх війнах, протягом століть, теж в першу чергу відправляли українців і інші національні меншинства.
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15.09.2022 19:43 Відповісти
"Горловка закрита-всє ушлі на фронт"
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15.09.2022 19:13 Відповісти
Патріотизм на нулю.
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15.09.2022 19:14 Відповісти
Глава ЛНР вже розказав що ЗСУ вже в них на кордоні
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15.09.2022 19:17 Відповісти
Так там і чоловіків не не було, одні лише чмоні!
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15.09.2022 19:18 Відповісти
Але на зміну підростає молодь, вихована в ненависті до України.
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15.09.2022 19:22 Відповісти
Так, це буде певна проблема. Але за нормальної політики та присутности України можна буде її звести до мінімуму...
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15.09.2022 20:22 Відповісти
От і надійшла черга секс-шопам зайняться "гуманітаркою"! Осінь надворі: огірки свіжі в Україні закінчуються, банани - дорогі, а морква -не тої форми!
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15.09.2022 19:27 Відповісти
Атставіть плотскіє утєхі.Все на фронт.Бабы ведь кричали путенвведи.
Приступить к формированию женских батальонов.А вот уже особо отличившихся выживших в боях можно поощрить сертификатом на посещение сексшопа.
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15.09.2022 19:37 Відповісти
Вони ж хАтЄлі руЗЗЬГій мір, нехай тепер хавають його і в орал і в онал
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15.09.2022 19:31 Відповісти
Как выяснилось-руZZкий мир вялый.Никакого орала и анала.Они теперь могут им друг дружку разве что по лбу щелкать.
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15.09.2022 19:42 Відповісти
На рабZee нет больше Шариковых... вымерли что мамонты гориллы🦍🦍🦍☠️☠️☠️а казали нас 145 млн баранов...🤣🤣🤣в прошлом году была перепись насэлэния в Концлагере.. кажуть данные засекречены...може и есть мильонов 50... А то и меньше...Татьяна Голикова лет 10 назад говорила мы вымираем с катастрофической скоростью...
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15.09.2022 19:34 Відповісти
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15.09.2022 19:45 Відповісти
Не актуально!
Скорее-сдриснули в Ростов
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15.09.2022 21:07 Відповісти
Кому то их жалко? Мне нет, у них было 8 лет переехать в Украину, начать новую, пусть трудную но свободную жизнь. Единицы , которых удерживали лежачие родственники ( есть и такие ) , вот их жаль , а основная масса думала о двух пенсиях и дешевой коммуналке.
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15.09.2022 19:53 Відповісти
Так для них настал любимый сесесер,когда нужная вещь продавалась с нагрузкой какого то хлама.Вот им и любимая рассеюшка с нагрузкой их крови,калек,бесправия и безысходности.Счастливые,дождались таки.
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15.09.2022 20:01 Відповісти
А бамбаскіх курв чому не мобілізують- дискримінація ********… але спочатку до кадирівців на інфільтрацію
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15.09.2022 20:10 Відповісти
Каждый в этой жизни выбирает свой концлагерь сам...
Сралин сдох совсем недавно..в 1953 г,.по его ГУЛАГУ сегодня скучают минимум 50% дебилов...хотя он и уничтожил 100 миллионов Шариковых...
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15.09.2022 20:17 Відповісти
Вони ж не хотіли "гуцулів" та Євросоюз годувати! Ну, то тепер своєю кров'ю ***** годують!...
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15.09.2022 20:20 Відповісти
8 років чекали великих та щедрих подарунків від раши та нарешті дочекалися..., рашка дозволила цим баранам швидко та болісно вмерти за чужу 3 колорну ганчірку...
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15.09.2022 21:02 Відповісти
Какие морпехи-горловские?
Горловка создаёт свой флот?
Теперь она тоже порт?
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15.09.2022 21:05 Відповісти
Ну там же ставки есть, вот.
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15.09.2022 23:57 Відповісти
Бред полный. Полно там ещё мужиков.
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15.09.2022 21:50 Відповісти
А на розмноження хоч якогось поца кривого та сліпого, залишать?
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15.09.2022 22:48 Відповісти
Сидять по хатах з 24 лютого. Потім вилізуть і будуть розмножуватися.
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15.09.2022 23:03 Відповісти
Геноцид.

Якщо ми їх не звільнимо то потім гобліни з радістю оплодотворять залишившихся там жінок, які народять нових гоблінів і все піде по кругу. Ми втратимо навіть тих жителів що там ще є. Буде в точності як ми втратили Таганрог.
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15.09.2022 23:40 Відповісти
Вообще-то это ни для кого не секрет - бамбас в демографическом смысле мы уже давно потеряли. В советских классных журналах, если кто еще помнит, записывалась национальность ученика, вот в моем донецком классе так называемых "русских" уже тогда было 45-50%. А эти горловские "мужчины" соответственно уже в большинстве своем кацапы, поскольку после 14 года очень много украинцев выехало оттуда. Так что нет , не большая утрата для Украины эти "жители".

ПС. И кстати, если вы мовой пишете, то почему "жители", а не "мешканцi"?
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15.09.2022 23:55 Відповісти
Тому що це українське слово створене по українських правилах . І я клав на те що рф намагається у свій недоязик зліплений із безлічі мов вкрасти наші слова. Розумієте? Це проблеми росіян що у них немає свого слова жителі і вони крадуть українське слово називаючи його російським. Якщо росіяни назвали свою країну федерацією то це не робить слово федерація їхнім. І навіть більше якщо росіяни називають свою федерацію россійською то це не робить грецьке слово їх. У них в язику практично немає своїх слів. Що не слово те з іншої мови.

А по темі національності в ордло ще досить багато українців яких записали рюске виключно через те що в такий спосіб проводили асиміляцію. Навіть більше, багато ордловців з тих що були навезені це теж українство з якихось Клинів хоч вже і частково асимільоване. Так ось там в ОРДЛО досі залишаються мінімум жінки українства і за них треба боротись. Бо те що туди для розмноження навезе рф це вже з українством нічого спільного мати не буде, занадто сильна негативна селекція в рф відбувається.
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16.09.2022 00:05 Відповісти
Не знаю сколько вам лет и жили ли вы в сявковом союзе на период своего совершенолетия, а я очень хорошо помню, никто никого никуда не "записывал". Ты приходил со свидетельством о рождении в отдел мвд и если обое родителей одной национальности то тебе автоматически писали такую же. Если разной, тебя спрашивали, - какую выбираешь? Насильно никого в кацапы не писали.
И завозили кацапню не с Клинов - за десять тысяч км, а со всяких рязаней, калуг и брянсков. Ну а в 70-80е попер Урал - толпы казламордых "по распределению" со всяхих челябинских, кемеровских и новокузнецких институтов.
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16.09.2022 00:53 Відповісти
Я добре знаю як тоді "записували". Щоб було розуміння у нас так рід розділили. Одному братові записали прізвище з українським закінченням іншому з російським. І ніхто в нас нічого не питав. Писали як не будь. А якщо мав якісь претензії то в тебе могли бути проблеми.

Ви напевне не знаєте але клини це не за тисячі км. Найближчий це малиновий клин. Прямо тут за кордоном. Тому на Донбасі хто би що не казав але теж є українство і його там була більшість.

Я питання з приводу ваших тверджень:

"тебя спрашивали, - какую выбираешь?"

"В советских классных журналах, если кто еще помнит, записывалась национальность ученика"

Так запитували коли?) Після того як тебе навчили і промили пропагандою що ти рюске?
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16.09.2022 01:41 Відповісти
В классном журнале первый раз записывали когда дети приходили в первый класс. Писали по свидетельству о рождении. Если родители разных наций - родители говорили как вас записать. Следующие десять лет просто переписывали из журнала в журнал. Потом, когда вам исполнялось 16 лет, вы шли в мвд, за паспортом. С тем же своим свидетельствомо рождении. И опять, если родители были разных наций, то спрашивали, какую писать в паспорт. Но спрашивали уже не родителей, а вас лично.
А за Донбасс прошу мне не рассказывать. Я в Донецке родился и 29 лет прожил, там учился, там женился. Отец мой и дед из Волновахского района, село Равнополье.
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16.09.2022 03:21 Відповісти
У каждого из горловских мущщин был выбор - уехать из той сральни, в которую кацапье превратило Донбасс или остаться строить рсукий мир. Т.е. в Горловке остались или рсукие патриоты или хатаскрайники "платите мне пенсию и регрес, а дальше мне все равно". Так что сочувствия к ним нет. Тем более, что у них снова есть выбор - сдохнуть за унитаз путлера или честно сдаться.
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15.09.2022 23:47 Відповісти
За все рано чи пізно приходиться платити.Всі хто підримав рашку в цьому регіону тепер платять свою ціну.І ця ціна в 90% загибель.Всі хто поверне зброю проти ЗСУ всі здохнуть !
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15.09.2022 23:56 Відповісти
Я родом из Донецка. Папа чистый украинец из Кировограда ( попал в Донецк по направлению после института ) Мама чистая еврейка родом из Гомеля ( попала в Донецк после эвакуации )
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16.09.2022 07:29 Відповісти
 
 