У Горлівці не залишилось чоловіків, окупанти всіх відправили на фронт, - ГУР
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"Райвійськкоматам" тимчасово окупованої Горлівки у взаємодії з силовими структурами окупантів поставлено завдання "мобілізувати" 6000 місцевих мешканців. В місті проводиться розшук чоловіків призовного віку. Тривають облави на Центральному ринку, місцях громадського відвідування, магазинах, ТЦ, АЗС тощо.
Враховуючи попередні "призовні кампанії" та втечу великої кількості чоловіків з міста, окупанти не можуть набрати достатню кількість людей під "мобілізацію". Натомість, ці заходи суттєво збільшують соціальну напругу – на сьогодні в Горлівці залишились виключно жінки, діти та люди похилого віку, повідомляє ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.
Чоловіки з Горлівки, яких раніше "мобілізували" до складу 9-го окремого полку морської піхоти 1-го армійського корпусу окупаційних військ, не виходять на зв’язок з 11 вересня. Відомо, що перед цим вони перебували в окупованих районах Херсонської області та відмовились брати участь у бойових діях. Остання інформація, яка надходила від них: російські командири погрожували всіх "відмовників" відправити на передову без зброї.
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Да, вата?
ДєдиБабитожеваєвали.
Приступить к формированию женских батальонов.А вот уже
особо отличившихсявыживших в боях можно поощрить сертификатом на посещение сексшопа.
Скорее-сдриснули в Ростов
Сралин сдох совсем недавно..в 1953 г,.по его ГУЛАГУ сегодня скучают минимум 50% дебилов...хотя он и уничтожил 100 миллионов Шариковых...
Горловка создаёт свой флот?
Теперь она тоже порт?
Якщо ми їх не звільнимо то потім гобліни з радістю оплодотворять залишившихся там жінок, які народять нових гоблінів і все піде по кругу. Ми втратимо навіть тих жителів що там ще є. Буде в точності як ми втратили Таганрог.
ПС. И кстати, если вы мовой пишете, то почему "жители", а не "мешканцi"?
А по темі національності в ордло ще досить багато українців яких записали рюске виключно через те що в такий спосіб проводили асиміляцію. Навіть більше, багато ордловців з тих що були навезені це теж українство з якихось Клинів хоч вже і частково асимільоване. Так ось там в ОРДЛО досі залишаються мінімум жінки українства і за них треба боротись. Бо те що туди для розмноження навезе рф це вже з українством нічого спільного мати не буде, занадто сильна негативна селекція в рф відбувається.
И завозили кацапню не с Клинов - за десять тысяч км, а со всяких рязаней, калуг и брянсков. Ну а в 70-80е попер Урал - толпы казламордых "по распределению" со всяхих челябинских, кемеровских и новокузнецких институтов.
Ви напевне не знаєте але клини це не за тисячі км. Найближчий це малиновий клин. Прямо тут за кордоном. Тому на Донбасі хто би що не казав але теж є українство і його там була більшість.
Я питання з приводу ваших тверджень:
"тебя спрашивали, - какую выбираешь?"
"В советских классных журналах, если кто еще помнит, записывалась национальность ученика"
Так запитували коли?) Після того як тебе навчили і промили пропагандою що ти рюске?
А за Донбасс прошу мне не рассказывать. Я в Донецке родился и 29 лет прожил, там учился, там женился. Отец мой и дед из Волновахского района, село Равнополье.