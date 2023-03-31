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Новини Політика України
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Процес приєднання йде успішно. - фон дер Ляєн про вступ України до ЄС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ляєн

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відзначила швидкість, рішучість та точність, з якою Україна прогресує на шляху до ЄС.

 "Процес приєднання йде успішно. Вражаюче бачити швидкість, рішучість, точність, з якою ви прогресуєте. І, як ви знаєте, ми підтримуємо вас, де можемо. Я не маю говорити прискорити процес, тому що ви самі прискорюєте його. Це дуже добре" , - сказала фон дер Ляєн на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві у четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

За її словами, паралельно Україна та ЄС домовилися, що мають працювати якнайбільше, щоб переконатися, що в Україні більше бізнесу, більше доходу, що означає настільки безперешкодний доступ до європейського єдиного ринку, наскільки можливо для України.

"Ми зробили вже багато. Ви згадали електромережі. Ви можете згадати, що на початку цієї жахливої ​​війни все ще існував план, що 2024 року українська електромережа буде приєднана до європейської. Ми зробили це за два тижні, це було чудово. І з того часу, навіть краще, Україна постачає електрику ЄС. Ми хочемо це покращити та збільшити, і це створює стабільний потік доходів, наприклад, Україні", - наголосила фон дер Ляєн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський нагородив Урсулу фон дер Ляєн орденом

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+15
Урсула одна з небагатьох політиків яка варта поваги
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15.09.2022 18:39
+14
Спасибо амерам которые помогают не только вооружением, но и обучают наших военных, как и помогают в подготовке и ведению наступательных операций. Спасибо нашим воинам за стойкость и мужество !
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15.09.2022 18:46
+7
Які реформи, можна детальніше?
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15.09.2022 19:23
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Урсула одна з небагатьох політиків яка варта поваги
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15.09.2022 18:39 Відповісти
Спасибо амерам которые помогают не только вооружением, но и обучают наших военных, как и помогают в подготовке и ведению наступательных операций. Спасибо нашим воинам за стойкость и мужество !
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15.09.2022 18:46 Відповісти
Дивно... Хіба таке може бути при Зеленському?!
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15.09.2022 18:42 Відповісти
Може, в Угорщині взагалі прокацапська влада, а вони і в ЄС і в НАТО
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15.09.2022 18:46 Відповісти
Ти певно забув, що ця влада в Угорщині з'явилась не під час вступу Угорщини в ЄС. Але у будь-якому випадку, Угорщину в ЄС зараз критикують, а не кажуть про її прогрес, як у випадку України.
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15.09.2022 18:57 Відповісти
Фройлян сказала не про прогрес в Украiнi, а про прогрес, що до вступу Украiни до ЕС. З 2008-го i до початку вiдкритоi вiйни, ЕС були стриманi, що до нашого вступу до ЕС. Та спасибi США з Англiею, цей процес зрушив з мiсця, бо нашi вiйськовi погнали кацапню з наших земель.
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15.09.2022 21:57 Відповісти
Ви мабуть пропустили новину сьогодні, що ЄС офіційно визнав уряд Угорщини недемократичним. Це перший крок, щоб помахати їм ручкою.
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15.09.2022 19:37 Відповісти
Читайте выше. МОЖЕТ. Главное, шобы не путался под ногами. Пусть хайпует и дальше. После войны спросим.
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15.09.2022 18:47 Відповісти
Тобто, ти вважаєш, що реформи, які проводяться в Україні, для руху в ЄС, про що каже Урсула, проводяться не офіційною українською владою (президентом Зеленським, парламентом з монобільшістю зі "Слуг народу), а якимось паралельним таємним урядом??? Хм... Може рептилоїдами?
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15.09.2022 18:55 Відповісти
Які реформи, можна детальніше?
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15.09.2022 19:23 Відповісти
Це ти в президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн запитай, про який прогрес України на шляху приєднання до ЄС вона каже. "Процес приєднання йде успішно. Вражаюче бачити швидкість, рішучість, точність, з якою ви прогресуєте".
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15.09.2022 19:32 Відповісти
Це не відповід, відмазка, і не більше.
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15.09.2022 19:38 Відповісти
...ответ, типо, навгороди бузына , а в Киеви дядько... Пан протрындел про реформы в Украине. А пани Фройлян ему (через СМИ) донесла о процессе в Евросоюзе( приеднання Украины) ... Ента чта? неконгруентность в восприятии действительности... Типо, желаемое - за действительное... Или он самокритично показывает, как ему весело , но с угрюмой миной на лице...
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15.09.2022 20:18 Відповісти
Не, интересно девки пляшут. Сами про реформы затеял-с терки, а на пани Фон Ляен перевел стрелки... ХМЫ...
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15.09.2022 20:08 Відповісти
Бу-га-га-га... Приехал очередной курьер высокого ранга, звиздюлей вставил и все идет правильно. Мож запугивающий компромат висит над ним... Янелох, кто его за изыг тока тянул, сам сказал, шо после 2010-го уходил от налогов. Вы считашь, шо совкопианист by penis на что-то способен? ...ХЕХ...
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15.09.2022 19:48 Відповісти
Обратите внимание, в конце ролика конферансье брезгует подать руку дрочуну-артисту.
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15.09.2022 19:55 Відповісти
Пане Безимянный, вот вы спросите у пани Ляен, мол , знает она об этом факте, а то шо-та ручкается не на шутку.
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15.09.2022 20:00 Відповісти
Стаття відкорегована в ОП.
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15.09.2022 18:48 Відповісти
А насправді Урсула лаялася на Зеленського, і після рукостискання (що на фото) плюнула йому у спину. )))))
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15.09.2022 19:01 Відповісти
Урсула, не може плюнути в спину зЕзиденту, навіть при великому бажанні. Бо, завдяки мудрості 40 з лишком відсотків виборців, вона змушена з ним спілкуватися, як з представником України.
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15.09.2022 19:27 Відповісти
Але ж робити заяви про прогрес України її ніхто не змушує. Чи ти хочеш сказати, що Урсула - брехлива стерво?
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15.09.2022 19:35 Відповісти
Змушує. Війна. Вони, як мислячі люди, не можуть віддати Україну *****.
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15.09.2022 19:40 Відповісти
З її слів у мене склалося враження, що наступний контрудар України буде на Енергодар.
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15.09.2022 18:58 Відповісти
Урсула красивая Леди...очень похожа на мою жену...,однажды показал ее фото..так моя мобильник запустила в стену...думал все...мобила сдохла...запустил...працює...🤣
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15.09.2022 19:43 Відповісти
Урсула погарячкувала. А потім сильно шкодуватиме.
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15.09.2022 20:51 Відповісти
"Вражаюче бачити швидкість, рішучість, точність, з якою ви прогресуєте" - про шо це вона? може про вживання коксу усім складом ОП-и?
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15.09.2022 21:56 Відповісти
 
 