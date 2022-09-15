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Новини Економіка
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ООН і Туреччина обговорюють можливість транзиту російського аміаку через територію України, - Гутерріш

Новини Цензор.НЕТ Економіка

гутерріш,антоніу

ООН і Туреччина ведуть перемовини щодо можливості експорту російського аміаку трубопроводом через Україну, заявив генсек ООН Антоніу Гутерріш.

"Чорноморську зернову ініціативу виявилося можливим реалізувати завдяки посередництву секретаріату ООН та Туреччини, я і президент Ердоган особисто стежимо за тим, щоб вона продовжувала працювати, і щоб згодом її продовжили. І зараз ми обговорюємо можливість експорту російського аміаку тими ж каналами, через трубопровід, який перетинає Україну", - сказав Гутерріш в інтерв'ю "Анадолу", опублікованому у четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланнням на Інтерфакс-Україна. 

У Стамбулі 22 липня за участю ООН, Росії, Туреччини та України відбулося підписання двох документів щодо створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів – Чорноморська, Одеси та Південного.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Газпром" збільшив транзит через Україну після зупинки "Північного потоку"

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+50
ООН торгівля на крові..і немає значення звідки кров
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15.09.2022 18:58
+42
Не розумію якого біса Туреччина і ООН щось відносно України, використання її території обговорюють
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15.09.2022 19:00
+37
Они шо, ваще ї&анулись
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15.09.2022 18:58
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А если в трубу снаряд попадёт и будет экологическая катастрофа?
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15.09.2022 22:13 Відповісти
а нахчого?
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15.09.2022 22:43 Відповісти
Та що ви переймаєтесь - переможемо та й пустимо той аміак!
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15.09.2022 23:21 Відповісти
А чого вони свій аміак не можуть возити через Новоросійськ ? На фіга їм переться через Україну? Що це за ферня ?
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16.09.2022 02:38 Відповісти
Саме з-за того, з-за чого вони і війну почали - з-за зажерливості! Адже, як нову військову базу в Новоросійську будувать, так і новий аміакопровід та термінали для його зберігання та перевантаження - треба не тільки гроші, але й умілі руки Грошей вистачає - рук немає! Краще "хапнуть"все готове Та й територія з економічним впливом лишньою не буде
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16.09.2022 05:23 Відповісти
В Южном термінали для амміака і трубопроводи для погрузки - ворог хоче свої кораблі в Одессу завесті - тіпа троянського коня
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16.09.2022 08:03 Відповісти
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