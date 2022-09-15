ООН і Туреччина обговорюють можливість транзиту російського аміаку через територію України, - Гутерріш

ООН і Туреччина ведуть перемовини щодо можливості експорту російського аміаку трубопроводом через Україну, заявив генсек ООН Антоніу Гутерріш.

"Чорноморську зернову ініціативу виявилося можливим реалізувати завдяки посередництву секретаріату ООН та Туреччини, я і президент Ердоган особисто стежимо за тим, щоб вона продовжувала працювати, і щоб згодом її продовжили. І зараз ми обговорюємо можливість експорту російського аміаку тими ж каналами, через трубопровід, який перетинає Україну", - сказав Гутерріш в інтерв'ю "Анадолу", опублікованому у четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланнням на Інтерфакс-Україна.

У Стамбулі 22 липня за участю ООН, Росії, Туреччини та України відбулося підписання двох документів щодо створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів – Чорноморська, Одеси та Південного.

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