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Новини За кордоном Санкції проти Росії
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Кадиров (479) Крим (12752) Росія (47115) санкції (6827) США (14430)

США наклали нові санкції на Кадирова, дитячого омбудсмена РФ, "прокурорів" та "суддів" з окупованого Криму

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

сша

Мінфін США оголосив санкції проти двох десятків громадян РФ, у тому числі лідера Чечні Рамзана Кадирова з родиною, омбудсмена з прав дітей, "посадовців" в окупованому Криму та російських неонацистів, що воюють на боці РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Під санкції потрапили 22 особи і дві компанії. Серед них - Марія Львова-Бєлова, уповноважена президента з прав людини, на яку накладають санкції за реалізацію політики примусового вивезення до Росії тисяч українських дітей та їхнього усиновлення та надання російського громадянства.

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Також наклали нові санкції на лідера Чечні Рамзана Кадирова та членів його родини - за роль Кадирова під час війни РФ проти України. Окрім нього, санкції накладаються на його трьох дружин, трьох дорослих дочок і двоюрідного брата Ібрагімова Турпала-Алі, який обіймав у Чечні багато важливих посад та вважається причетним до свавільних страт.

Під санкції потрапила також компанія Firdaws - чеченський бренд одягу, що належить Айшат Кадировій.

У санкційному списку також Алєксєй Міхалков та Ян Петровський, лідери неонацистського паралімілітарного угрупування "Русич", які беруть участь у війні проти України поруч з регулярною армією ще з початку агресії.

Під санкції потрапили також півдесятка призначених Росією "прокурорів" та "суддів" в окупованому Криму та один співробітник ФСБ.
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Топ коментарі
+4
извинись Байден дон! ))
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15.09.2022 19:25
+4
А в нас у фрідмана, дєріпаски, абрамовіча, авеля і інших кацапотварюк не конфісковане майно
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15.09.2022 19:58
+3
зермаки сваихнебрасают!
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15.09.2022 20:00
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извинись Байден дон! ))
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15.09.2022 19:25 Відповісти
А в нас у фрідмана, дєріпаски, абрамовіча, авеля і інших кацапотварюк не конфісковане майно
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15.09.2022 19:58 Відповісти
зермаки сваихнебрасают!
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15.09.2022 20:00 Відповісти
США НАКЛАЛИ... санкції... Рекомендую знайти публікацію в "Новой газете. Европа" про те як левко обходять санкції... Особливо "невизні"...
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15.09.2022 19:30 Відповісти
Сімейка кадирова налічує сотні. Десять обійдуть санкції ,двісті ні.. Так із другим товаром.
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15.09.2022 19:33 Відповісти
я б тих ********** просто спалив живими нах) а ви?
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15.09.2022 19:30 Відповісти
з такими санкціями війна триватиме в Україні не одно десятиріччя
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15.09.2022 19:31 Відповісти
На д'єрмака санкції накладіть! Цікаво було б поспостерігати за реакцією. Тим більше штати прямо говорять про його "токсичність"!
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15.09.2022 19:33 Відповісти
Так то хорошо. Раньше кадыровцы за 50000 евро выполняли заказное убийство в Германии и других странах. Довольно плохо работали, часто попадались, но кое-кого убили и остальных запугали, что те заткнулись. Теперь границы закрыты, счета подрежут и по любому доносу тут же заблокируют счет, а это большой риск для всех. Многие поедут назад без помощи с родины. И кадыровцы ждут новых заказов на России уже. Можно их нанимать как наемных убийц и заказывать ученых, инженеров, просто сборщиков конвейера те же калибров, ониксов и других ракет, а также авиационных заводов по сушкам и микашкам. За 50000 баксов они спокойно битой или молотком разобьют насмерть голову какому-то дедку или мужичку из конструкторского бюро. Никто искать их не будет, а если поймают одного из десяти, то диаспора надавит, кадыровцы надавят и на следствие, и на судью и в случае чего и на работников фсин, чтобы те выделили героям отдельную хату с кроватями и икрой с бараниной каждый день. А у кацапов будет десяток трупов руководителей и хороших работников, а остальные будут дрожать от страха, плохо работать, требовать много денег на охрану, которую им никто не даст. Особенно если убьют не только деда-ученого, но и его внучку. На войну кадыровцы не пойдут, конечно, заградотряды уже сформированы из ФСБшников, не сильно они там нужны кроме тех, кто уже там.
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15.09.2022 19:34 Відповісти
СБ України @ServiceSsu
За ініціативи СБУ в Україні остаточно заборонили діяльність «ОПЗЖ» 15 вересня Касаційний адміністративний суд відхилив апеляційну скаргу проросійської політичної партії «ОПЗЖ» і таким чином, остаточно заборонив її діяльність в нашій країні.
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15.09.2022 19:35 Відповісти
до санкцій треба вносити всіх громадян раїсі...без винятку - нехай придушать своїх керманичів
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15.09.2022 19:38 Відповісти
ALESHA STUPIN @ponochevny
США вводит санкции против Кадырова и его жен
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15.09.2022 20:55 Відповісти
 
 