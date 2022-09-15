Окупант, що втік з Харківщини:"Спиннинги в танке остались, а танк бросили. Там ж#па была та еще", - перехоплення ГУР. АУДIО

Військовослужбовець РФ, який уник оточення українськими військами на Харківщині, розповідає, як втратив при втечі всі намародерені речі.

Про це в черговому перехопленні Головного управління розвідки Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

"У меня вся одежда осталась. Мы же в окружении были - на 15 человек, бл#, 5 танков выехало укропских и человек сто пехоты. А так я сейчас по гражданке хожу: штанишки, курточку, флиски набрал. В деревне мародерим, а че делать?

Спиннинги в танке остались, а танк бросили. У меня там еще ножи немецкие остались, бельгийские. Все короче осталось. Поверь, там ж#па была та еще.

Они прям по центральной дороге, 4 танка такие, новые 72-ки, польские наверно, прям ни царапинки, едут. Танк ехал 50 метров от меня. И он такой поворачивает пушку на тебя и давай вплоть дом #бать", - скаржиться окупант.

Також читайте: Окупант про справи на фронті: "Весь день пид#расили нас, плюс "ахмат-сила" съ#бались", - перехоплення ГУР. АУДIО