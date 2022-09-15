УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9678 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Війна
5 974 18
біженці (1012) війна (56107) Євросоюз (6989) фон дер Ляєн Урсула (516)

Близько 5 млн українців повернулися з Євросоюзу в Україну, - фон дер Ляєн

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

біженці,евакуація

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до країн Європейського Союзу виїхали понад вісім мільйонів українців, але більшість із них уже повернулася додому.

Про це на брифінгу в четвер у Києві заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Понад вісім мільйонів українців з початку війни прибули до країн Європейського Союзу. Але є і хороші новини з обох сторін. Багато-багато українців уже повернулися. Близько п’яти мільйонів уже повернулися в Україну", – зазначила вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми не будемо змушувати людей повертатися з Євросоюзу, але віримо у це, - Зеленський

"Звісно, ми хочемо дати українським друзям, які потребують допомоги, якнайбільше підтримки. Але ми також знаємо, що вони знову хочуть повернутися додому, відбудувати Україну і перетворити її на процвітаючу державу", – додала глава виконавчого органу ЄС.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+24
Не знаю скільки для української армії, але для російської армії він дав кілька мільйонів $ з подадків які заплатив на кацапії зі своїх фільмів, серіалів та франшизи ліги сміху
показати весь коментар
15.09.2022 20:52
+19
показати весь коментар
15.09.2022 20:46
+4
Бо не всі спроможні винаймати житло... Їхали в ЄС в основному жінки з дітьми
показати весь коментар
15.09.2022 21:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
15.09.2022 20:46 Відповісти
Не знаю скільки для української армії, але для російської армії він дав кілька мільйонів $ з подадків які заплатив на кацапії зі своїх фільмів, серіалів та франшизи ліги сміху
показати весь коментар
15.09.2022 20:52 Відповісти
Пару десятков миллионов минимум.
показати весь коментар
15.09.2022 22:35 Відповісти
ну у мну дві родички з заявлених п"яти *йонів повернулися.
троє ще там.
і?
війна - це процес
як буде спокійніше - повернеться більшість
а ті, хто не повернеться - то "КАКАЯРАЗНІЦА"
з іншого боку - мо їм там краще, хто я така, щоб їм дорікати?
показати весь коментар
15.09.2022 20:51 Відповісти
а шо значить мо і мну?
показати весь коментар
15.09.2022 20:55 Відповісти
в мене
показати весь коментар
15.09.2022 20:57 Відповісти
мо = може
мну - приблизно - мені
колись були забавки по діалектах
поспілкуйтеся із виходцями із Закарпаття, там мова ще цікавіша
показати весь коментар
15.09.2022 21:03 Відповісти
Це був такий старий анекдот:
- Таварісч, на вам муха.
- Нє "на вам", а "на вас".
- Как? На мню?!
показати весь коментар
15.09.2022 23:30 Відповісти
Бо не всі спроможні винаймати житло... Їхали в ЄС в основному жінки з дітьми
показати весь коментар
15.09.2022 21:06 Відповісти
З моїх знайомих , хто в Німеччині не повернувся ніхто. З Польщі повернулись. З венгрії та Чехії теж ні.
показати весь коментар
15.09.2022 21:41 Відповісти
400 ойро допомоги на рило в місяць, можна і не повертатися. Інша справа, коли ні нжитла нормального, ні роботи, то сидіти у приймах особливо не хочеться. Однак скоро шара і у Німеччині закінчиться. Вже зараз окрім двох земель, всі інші вже не приймають на олл інклюзів наших біженців.
показати весь коментар
15.09.2022 21:47 Відповісти
Після прочитання цієї новини, десь в кутку плачуть від розпачу довпойопи, які тут на сайті вже півроку переконують нас, що із України виїхало і ще виїде 100500 мільйонів освідчених і працьовитих громадян, залишаться тільки мусора, депутати і пенсіонери.
показати весь коментар
15.09.2022 21:43 Відповісти
повернулися ті, яких торкнулася війна
біженці з сходу півдня, півночі
ті зто в перші дні повернувся захищати Україну
а от ті хто поїхав як біженець з західної та центральнох України, хрен повертаються
шара, шара і ще раз шара!!!!!!
показати весь коментар
15.09.2022 23:00 Відповісти
Зе Влада вдало маніпулювала подібною інфою в березні-квітні, щоб дати іллюзію народу на кшалт піздабольства Аферистовича "2-3 тижні і в них ракети закінчаться". Весною Зе Влада наїбала тисячі людей, які на свою голову (особливо чоловіки) кинули все закордоном і ломанулись допомагати недолугій Зе Владі, яка сама собі допомогти не могла.

Тому всілякі статейки типу, вернулись мільйон надцать - не говорять ні про що.
показати весь коментар
15.09.2022 23:56 Відповісти
 
 