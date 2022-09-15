Близько 5 млн українців повернулися з Євросоюзу в Україну, - фон дер Ляєн
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З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до країн Європейського Союзу виїхали понад вісім мільйонів українців, але більшість із них уже повернулася додому.
Про це на брифінгу в четвер у Києві заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"Понад вісім мільйонів українців з початку війни прибули до країн Європейського Союзу. Але є і хороші новини з обох сторін. Багато-багато українців уже повернулися. Близько п’яти мільйонів уже повернулися в Україну", – зазначила вона.
"Звісно, ми хочемо дати українським друзям, які потребують допомоги, якнайбільше підтримки. Але ми також знаємо, що вони знову хочуть повернутися додому, відбудувати Україну і перетворити її на процвітаючу державу", – додала глава виконавчого органу ЄС.
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троє ще там.
і?
війна - це процес
як буде спокійніше - повернеться більшість
а ті, хто не повернеться - то "КАКАЯРАЗНІЦА"
з іншого боку - мо їм там краще, хто я така, щоб їм дорікати?
мну - приблизно - мені
колись були забавки по діалектах
поспілкуйтеся із виходцями із Закарпаття, там мова ще цікавіша
- Таварісч, на вам муха.
- Нє "на вам", а "на вас".
- Как? На мню?!
біженці з сходу півдня, півночі
ті зто в перші дні повернувся захищати Україну
а от ті хто поїхав як біженець з західної та центральнох України, хрен повертаються
шара, шара і ще раз шара!!!!!!
Тому всілякі статейки типу, вернулись мільйон надцать - не говорять ні про що.