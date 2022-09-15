Перехід церковних громад від УПЦ до ПЦУ "створює передумови для дестабілізації суспільно-політичної ситуації", - СБУ
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Головне управління Служби безпеки України у Київській області просить представників місцевого самоврядування провести роз’яснювальну роботу серед громадськості щодо недопущення участі у зборах релігійних громад для переходу від УПЦ до ПЦУ керівників територіальних громад чи представників місцевої влади. Це, на думку СБУ, "створює передумови для дестабілізації суспільно-політичної ситуації у Києві та регіоні".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у листі заступника начальника Головного управління СБУ у м. Києві і Київської області Юрія Палагнюка від 7 вересня на адресу Дарницької райдержадміністрації, що є у розпорядженні LB.ua.
"У зв’язку з повномасштабним вторгненням РФ до України активізувався процес переходу громад з юрисдикції Української православної церкви до Православної церкви України шляхом організації зборів громадян/громад/прихожан та місцевих мешканців об’єднаних територіальних громад, під час яких більшістю вирішується питання про звернення від релігійної громади до Предстоятеля ПЦУ митрополита Єпіфанія (Думенка) з проханням прийняти під Омофор ПЦУ з подальшим поданням підготовлених протоколів та статутних документів до органів державної влади.
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Встановлено, що вищевказані процеси здебільшого супроводжуються звинуваченнями у незаконності дій тієї чи іншої релігійної конфесії, представників об’єднаних територіальних громад та органів державної влади, що своєю чергою призводить до фізичних сутичок, радикалізації та криміналізації перехідних процесів", – йдеться у повідомленні СБУ.
Там нагадали про заборону проведення масових заходів на період дії Закону України "Про введення надзвичайного стану в окремих регіонах України", а також про те, що посадові і службові особи органів державної влади і територіальних громад, відповідно до роз’яснення Держслужби з етнополітики та свободи совісті від 28.08.2022, не мають права ініціювати, організовувати, головувати та голосувати на зборах релігійної громади, зокрема, з питань зміни конфесійної підлеглості.
На думку СБУ, "проведення таких зборів може бути використане представниками УПЦ для оскарження дій у суді", а спецслужбами РФ – "для звинувачень в утисках УПЦ, розпалювання міжконфесійної ворожнечі і використання протестного потенціалу для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в державі".
"З огляду на викладене, з метою недопущення подальшого загострення релігійної обстановки, мінімізації можливих негативних наслідків, консолідації соціуму та попередження використання країною-агресором протестного потенціалу для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в державі в умовах воєнного стану, вважається за доцільне провести відповідну роз’яснювальну роботу серед працівників місцевих органів виконавчої влади, представників органів місцевого самоврядування, лідерів та керівників громадсько-політичних сил, представників релігійних деномінацій з метою недопущення їх втягування у діяльність, що може призвести до тяжких наслідків", – зазначається у повідомленні СБУ.
За результатами вжитих заходів Дарницька райдержадміністрація має відзвітувати Головному управлінню.
Окрім того, як вдалося з’ясувати LB.ua, на початку вересня заступник начальника Головного управління СБУ в Київській області звертався до Управління культури Київської облдержадміністрації з проханням надати копії протоколів та статутних документів релігійної громади Парафія на честь Покрова Божої матері Бориспільської єпархії УПЦ с. Требухів Броварського району Київської області, яка виявила бажання перейти до ПЦУ.
За словами речника СБУ Артема Дехтяренка, Служба безпеки просто звернула увагу на протидію таким ворожим проявам.
"Окремо нагадаємо, що під час воєнного стану забороняються будь-які масові зібрання людей, оскільки це може становити загрозу їхньому життю через підвищений ризик ракетних ударів та диверсій, які може вчиняти РФ. З метою недопущення таких кризових ситуацій, а також розхитування настроїв українського суспільства, що може мати негативні наслідки під час війни, СБУ моніторить потенційні загрози та інформує уповноважені структури", – додав Дехтяренко.
Будь ласка, зачекайте...
Там рюZkиц мир и мавзолеем пахнет... пряча КГБшный погон...хотя разгром рюZZkoй РПЦ начал чЛенин а закончил Сралин...убив патриарха кажись Тихона весной 1925 года...а полный разгром церкви завершили в 1928 году..расстреляв по всей сраной рабZee около 100 000 священнослужителей...ВЧКисты гребанные...верующие пля 🦍🦍🦍
Розігнать нахєр тих СБУшників. Нашли, блт пріоритети собі
Дожилися, що в церковних питаннях СБУ=ФСБ.
Тепер вигадали що людям заборонено вільно обирати собі до якої церкви ходити !
Так, у москальскій колонії раби повинні бути слухняними.
Из КГБ (НКВД) сделать патриотов Украины невозможно.
1. Питання до податкової. Якщо організація має роздрібну торгову сітку, чому без опадаткування. Що там наш Бог казав про "таргівельні відносини в храмах"?!
2. Питання до арендодавця. (беремо за приклад якусь лавру) Впевнений, що аудит арендуємого сєктой майна виявить багато цікавого.
3. Питання до місцевої влади. Якщо є попит суспільства, повинні забезпечити перехід. Тобто сприяти, а не відокремлюючись від питання.
4. Багато роботи для СБУ. Мацковський поп повинен сидіти за гратами. Якщо ні, СБУ - зрадники України.
5. Поліція повинна захищати мокшанських попів, але тільки після(або в момент) нанесення останнім тяжких тілесних пошкоджень. А то попів ще не лупцують, а поліція вже тут, нафіга воно ім треба?)))
6. Вовику нєлоху - де твій внесок в остракизмі кацапських попів?
7. До співвітчизників - досить це лайно терпіти. Прокиньтесь вже будьласочка...
Хотів би сподіватися, що це заява фейкового "сбу", не попадатися на пропаганду якого радить сама СБУ...
Настоятель Києво-Печерської лаври РПЦ в Україні владика Павло (у миру Петро Лебідь або ще в народі - Паша "Мерседес") потрапив до чергового скандалу. Нещодавно у соціальних мережах з'явився запис його розмови з монахом, де Павло вичитує підлеглого за публічну критику ***** та збройної агресії РФ проти України.
Розмова відбулася на самому початку березня. Найвірогідніше, на записі говорить саме Павло, позаяк на це вказують його голос, манера спілкування. Це зрозуміло і з контексту розмови, оскільки Павло не тільки вичитує монаха, а й як владика розповідає про своє рішення заборонити йому провадити богослужіння.
"Ті, хто підтримує путінську війну проти України, мають бути відлучені від причастя на кілька років", - написав монах у своїх соцмережах. Саме це і викликало агресію настоятеля лаври. Ігумен став обзивати підлеглого, звинувачувати його у блуді, крадіжках і відсутності совісті. Той же відповів, що діяв по совісті і відкинув звинувачення.
Нагадаємо, що владика Павло багаторазово потрапляв у різноманітні скандали. Передусім - з журналістами. Цього ж разу, згідно з опублікованою перепискою, Павло звітує проросійським скаржникам на монаха, що "негоже бандерівським шавкам оскверняти святу обитель". А деякі монахи зазнають впливу "бандерівської єресі".
Примітно, що згідно з опублікованою розмовою Павла у Telegram, митрополит сам вирішив записати розмову для звітності. Втім, він аж ніяк не очікував, що запис буде опубліковано. Хоч і з таким великим запізненням. Принагідно відмітимо, що початок березня був періодом, коли існувала гостра загроза взяття окупантами Києва.