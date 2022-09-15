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Перехід церковних громад від УПЦ до ПЦУ "створює передумови для дестабілізації суспільно-політичної ситуації", - СБУ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Головне управління Служби безпеки України у Київській області просить представників місцевого самоврядування провести роз’яснювальну роботу серед громадськості щодо недопущення участі у зборах релігійних громад для переходу від УПЦ до ПЦУ керівників територіальних громад чи представників місцевої влади. Це, на думку СБУ, "створює передумови для дестабілізації суспільно-політичної ситуації у Києві та регіоні".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у листі заступника начальника Головного управління СБУ у м. Києві і Київської області Юрія Палагнюка від 7 вересня на адресу Дарницької райдержадміністрації, що є у розпорядженні LB.ua. 

"У зв’язку з повномасштабним вторгненням РФ до України активізувався процес переходу громад з юрисдикції Української православної церкви до Православної церкви України шляхом організації зборів громадян/громад/прихожан та місцевих мешканців об’єднаних територіальних громад, під час яких більшістю вирішується питання про звернення від релігійної громади до Предстоятеля ПЦУ митрополита Єпіфанія (Думенка) з проханням прийняти під Омофор ПЦУ з подальшим поданням підготовлених протоколів та статутних документів до органів державної влади.

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Встановлено, що вищевказані процеси здебільшого супроводжуються звинуваченнями у незаконності дій тієї чи іншої релігійної конфесії, представників об’єднаних територіальних громад та органів державної влади, що своєю чергою призводить до фізичних сутичок, радикалізації та криміналізації перехідних процесів", – йдеться у повідомленні СБУ.

Там нагадали про заборону проведення масових заходів на період дії Закону України "Про введення надзвичайного стану в окремих регіонах України", а також про те, що посадові і службові особи органів державної влади і територіальних громад, відповідно до роз’яснення Держслужби з етнополітики та свободи совісті від 28.08.2022, не мають права ініціювати, організовувати, головувати та голосувати на зборах релігійної громади, зокрема, з питань зміни конфесійної підлеглості.

На думку СБУ, "проведення таких зборів може бути використане представниками УПЦ для оскарження дій у суді", а спецслужбами РФ – "для звинувачень в утисках УПЦ, розпалювання міжконфесійної ворожнечі і використання протестного потенціалу для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в державі".

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"З огляду на викладене, з метою недопущення подальшого загострення релігійної обстановки, мінімізації можливих негативних наслідків, консолідації соціуму та попередження використання країною-агресором протестного потенціалу для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в державі в умовах воєнного стану, вважається за доцільне провести відповідну роз’яснювальну роботу серед працівників місцевих органів виконавчої влади, представників органів місцевого самоврядування, лідерів та керівників громадсько-політичних сил, представників релігійних деномінацій з метою недопущення їх втягування у діяльність, що може призвести до тяжких наслідків", – зазначається у повідомленні СБУ.

За результатами вжитих заходів Дарницька райдержадміністрація має відзвітувати Головному управлінню.

Окрім того, як вдалося з’ясувати LB.ua, на початку вересня заступник начальника Головного управління СБУ в Київській області звертався до Управління культури Київської облдержадміністрації з проханням надати копії протоколів та статутних документів релігійної громади Парафія на честь Покрова Божої матері Бориспільської єпархії УПЦ с. Требухів Броварського району Київської області, яка виявила бажання перейти до ПЦУ.

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За словами речника СБУ Артема Дехтяренка, Служба безпеки просто звернула увагу на протидію таким ворожим проявам.

"Окремо нагадаємо, що під час воєнного стану забороняються будь-які масові зібрання людей, оскільки це може становити загрозу їхньому життю через підвищений ризик ракетних ударів та диверсій, які може вчиняти РФ. З метою недопущення таких кризових ситуацій, а також розхитування настроїв українського суспільства, що може мати негативні наслідки під час війни, СБУ моніторить потенційні загрози та інформує уповноважені структури", – додав Дехтяренко.

Перехід церковних громад від УПЦ до ПЦУ створює передумови для дестабілізації суспільно-політичної ситуації, - СБУ 01
Перехід церковних громад від УПЦ до ПЦУ створює передумови для дестабілізації суспільно-політичної ситуації, - СБУ 02
Перехід церковних громад від УПЦ до ПЦУ створює передумови для дестабілізації суспільно-політичної ситуації, - СБУ 03

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+93
А залишення "громад" у складі рпц не створює?

А оте кубло, що повзло з Кам'янця до Почаєва, теж не створює?
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15.09.2022 21:27
+53
СБУ нагадали про заборону проведення масових заходів на період дії Закону України "Про введення надзвичайного стану в окремих регіонах України"
"Заборона" буяла аж до самого Почаїва...
під російською ганчіркою та охороною поліцаїв

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15.09.2022 21:36
+51
Що це за гундяєвські СБУшники?
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15.09.2022 21:28
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Поп Гундяй над златом чахнет...

Там рюZkиц мир и мавзолеем пахнет... пряча КГБшный погон...хотя разгром рюZZkoй РПЦ начал чЛенин а закончил Сралин...убив патриарха кажись Тихона весной 1925 года...а полный разгром церкви завершили в 1928 году..расстреляв по всей сраной рабZee около 100 000 священнослужителей...ВЧКисты гребанные...верующие пля 🦍🦍🦍
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15.09.2022 23:22 Відповісти
То наші хлопці за московских попів свої життя кладуть ??? щоб їм ***** добре працювалось в Україні?
Розігнать нахєр тих СБУшників. Нашли, блт пріоритети собі
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15.09.2022 23:25 Відповісти
А УГКЦ они не хотят опять с рпz слить по методике сталина-берии для успокоения обстановки? Хороший момент и комуно-папа не заметит...
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15.09.2022 23:26 Відповісти
А хіба є якийсь закон, що забороняє керівникам територіальних громад чи представникам місцевої влади бути присутнім на зборах релігійних громад для переходу від УПЦ до ПЦУ в якості парафіян.
Дожилися, що в церковних питаннях СБУ=ФСБ.
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15.09.2022 23:29 Відповісти
СБУ опять получила нагоняй от генерала ФСБ Гундяя и взяла под козырек.
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15.09.2022 23:32 Відповісти
сбу ,в даному випадку , не відстоює інтереси українського народу , а виступає ,як служба підтримки гундяя всея рабсії , разом з її мацковським сатанатом
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15.09.2022 23:36 Відповісти
А что тут удивительно, СБУ это и есть бывшее КГБ. A бывших агентов КГБ не бывает.
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15.09.2022 23:52 Відповісти
Так що? Нехай п"ята колона та церковне колаборантство квітне на нашій землі? УПЦ - такий же ворог як і рашистська армія.
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15.09.2022 23:40 Відповісти
Що "що"? СБУ захищає УПЦ МП, "а то путєн нападьот". В них своя паралельна реальність. Давно вже треба приводити всі ці держслужби і бюро до спільного знаменника.
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16.09.2022 00:08 Відповісти
Коли 5000 орків гуляло по всій Україні, порушуючи всі норми законів військового часу, сбу мовчало та охороняло це стадо орків.
Тепер вигадали що людям заборонено вільно обирати собі до якої церкви ходити !
Так, у москальскій колонії раби повинні бути слухняними.
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16.09.2022 09:19 Відповісти
Передачу будівель в користування ПЦУ громади самі вирішать без думок СБУ краще думайте як покращити свою діяльність в боротьбі з зовнішнім ворогом якому допомогають попи УПЦ гудяевського патріархату. Церкві та священникам що благословляють зброю раші не місце в церкві і на українській землі.
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15.09.2022 23:47 Відповісти
Для початку варто було б виконати закон і змінити назву "УПЦ" на таку, що відповідає її суті.
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15.09.2022 23:48 Відповісти
По хорошему нужно было разогнать это СБУ еще 30 лет назад как это сделано в восточной Европе со своими сателлитами КГБ.

Из КГБ (НКВД) сделать патриотов Украины невозможно.
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15.09.2022 23:50 Відповісти
Чому цю структуру нереформували з часів срср?Все просто, керівництво призначає президент,а сбу в нинішньому вигляді виконує доволі спецефічні, невластиві функції для подібних служб на Заході ...
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16.09.2022 00:08 Відповісти
Передумови дестабілізації створює фсбешний пархат, от і займайтесь тими фашистами, до речі якого дідька вони до цих пір так вольготно почуваються в Україні? Вони створюють небезпеку державі, і це якраз парафія СБУ.
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16.09.2022 00:11 Відповісти
А чим би ще не опікувалося сбу . як російською церквою в Україні. очевидно. що керівництво сбу - є іі прихожанами ! А сбу відомо. що У Раді зареєстрували законопроект " Про заборону РПЦ в Україні " ? https://ua.news/.../zhytelej-nedavno-okkupyrovannogo... А сбу ознайомилось з статтею " Геть Московську церкву. «Слуги» беруться за Лаври " ? https://glavcom.ua/.../provladnij-deputat-prosit-kabmin... То про що мова у цьому листі сбу ? А тепер запитання до сбу - ви кого захищаєте під час кровопролитної загарбницької війни росії проти України ?!!
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16.09.2022 00:39 Відповісти
А те, що гундяівська сатанинська церква відкрито підтримує рашистів та допомагає окупантам на захоплених територіях - це не дестабілізація?!! Це не Служба безпеки України, це - ворожа квартальна худоба!!!
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16.09.2022 01:17 Відповісти
А почитайте. що заявляє ця проросійська колаборантка. яка очолює Держслужбу з етнополітики та свободи совісті в Україні. https://bykvu.com/ua/bukvy/upts-ie-***********-relihiinoiu-merezheiu-ukrainy-holova-derzhetnopolityky-poiasnyla-chomu-pecherska-lavra-zalyshytsia-v-upts/ " «УПЦ є найбільшою релігійною мережею України»: голова Держетнополітики пояснила, чому Печерська лавра залишиться в УПЦ ". Це що за заяви від держслужбовця \ від українського чи російського службовця ?!! / після широкомасштабного вторгнення росії на Україну. після 8 років цієї виснажливої війни !!! Кого захищає ця " мадам "- московську церкву. що стала розсадником російської пропаганди в Україні ? Вона. бачите займається статистикою. а вона не знає. що ще 2 роки назад половина монахів мала бажання перейти до ПЦУ. однак певні причини зупинили цей процес. А тепер. якби Кабмін дозволив ПЦУ проводити богослужіння у хоча б одному храмі Києво-Печерської Лаври \ на території Верхньої Лаври. які не використовуються упц мп для богослужінь \. то цей перехід монахів до ПЦУ відбувся однозначно. Звернення Митрополита Епіфанія. датоване 24 червня 2022 р. . до цього часу не вирішене. навіть. не має реакції з боку влади. https://vikna.if.ua/news/category/all/2022/06/24/134573/view " Епіфаній звернувся до Кабміну передати ПЦУ храм Києво-Печерської Лаври ".
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16.09.2022 01:27 Відповісти
Голова Державної служби у справах етнополітики та свободи совісті України Олена Богдан заявила, що в Києво-Печерській лаврі проживає понад 200 ченців УПЦ, а в структурі ПЦУ на весь Київ - всього 50 ченців, тому вони начебто не зможуть утримувати лавру в належному стані і їм складно буде оплачувати комунальні витрати.
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16.09.2022 01:30 Відповісти
Ну якась дивна новина, чи фсбешні попи сплутали країну, чи якісь політики роблять собі рейтинг.
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16.09.2022 03:13 Відповісти
Почему СБУ до сих пор не разогнало эту кгб клоаку
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16.09.2022 04:30 Відповісти
Про що це? СБУ вже забороняє переходити в ПЦУ? Люди спокійно зібрались , і вирішили перейти з УПЦ в ПЦУ. В ФБ можна побачити світлини та радісні обличчя людей.Хотіли так само зробити в Великодимерській громаді, але хтось ніби заважає.
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16.09.2022 06:49 Відповісти
Ну от і ще один "кріт" ФСБ намалювався тепер вже аж із самого СБУ!! Мабуть цілий полковник якщо не Хенерал!! Зрадник !! Тільки такий може бути висновок !!
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16.09.2022 07:32 Відповісти
СБУшники , они всегда будут во многом НКВДшниками, КГБшниками и ФСБшниками ( таких пруд пруди). У них очень слабые умственные способности( заточенные только на рекет, взятки, крышевание) , полностью отсутствует национальная идентификация - они просто СБУ. Ив 14 и сейчас в войну больше всего предателей в СБУ. СБУ - надежная опора Путлера в Украине.
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16.09.2022 07:53 Відповісти
Першими, хто перейшов на службу до окупантів, починаючи з Криму, Донбасу і до Херсона - то були мєнти і сбу-шники. А до того вони "зливали" інформацію, розкривали позиції, склади, складали списки патріотів, добробатівців...
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16.09.2022 07:57 Відповісти
Деякі ЧеКісти, виявляються зрадниками. Мацковську сєкту - фтопку. Для початку обкласти податками з урахуванням минулого періоду, а самих одіозних сектантів - на нари за зраду. Чекістів - на довічне... ********* - прихожан на размінування посівних майданчиків. Впарити їм, що це така хрестна хода)
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16.09.2022 08:00 Відповісти
Це смертельний удар у саме серце Україні. Режим зеленських-єрмаків-арахамій-тататорвих чудово розуміє, що кінець московській церкві = кінець московському впливу і окупаційному режиму московії в Україні. Саме тут і розкрилося справжнє потворне продажне рило сбу. Тепере не дивно, що саме вони здали найсильніше укріплену лінію оборони між Кримом і Херсоном. Майже без єдиного пострілу.
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16.09.2022 08:08 Відповісти
З таким СБУ ми країнувкотре просремо або як хтось казав "проіпаємо"
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16.09.2022 08:48 Відповісти
Тобто, ходити "хресним ходом"-можна, а збиратись громадою на території своєї громади-це вже порушення умов воєногостану?!
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16.09.2022 08:52 Відповісти
Воспринимаю сие письмо "заместителя начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Юрия Палагнюка от 7 сентября в адрес Дарницкой райгосадминистрации" как доказательство неоднозначности позиции руководства СБУ которое видит угрозу там, где её нет и часто ищет фиктивные поводы для обвинения патриотов, волонтёров, политиков помогающих ВСУ ложно обвиняя их в махинациях с гуманитаркой по формальным признакам проистекающим из-за странного подхода таможни к оформлению их закупок для ВСУ при пересечении госграницы и растаможке превращая купленное за деньги собранные пожертвованиями в =бесплатную гуманитарную помощь=, затем шьют белыми нитками =дела= о =бизнесе на крови=!!! =Слуги= и их ставленники явно продолжают гадить Украине!!!!
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16.09.2022 08:55 Відповісти
Їх не роганяти треба, а постріляти, що за маячню гоне СБУ?
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16.09.2022 10:54 Відповісти
СБУ коррумпированная мало на что способная организация которую давно пора по настоящему реформировать.
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16.09.2022 11:10 Відповісти
Абсолютно похеру в яких храмах тупориле віруюче бидло буде розносити заразу та битися лобом, але московський паханат має бути знищений як колоборантська терористична організація. І саме ***** СБУ зобов'язана це робити.
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16.09.2022 11:18 Відповісти
Декілька етапів знищення мокшанської секти:
1. Питання до податкової. Якщо організація має роздрібну торгову сітку, чому без опадаткування. Що там наш Бог казав про "таргівельні відносини в храмах"?!

2. Питання до арендодавця. (беремо за приклад якусь лавру) Впевнений, що аудит арендуємого сєктой майна виявить багато цікавого.
3. Питання до місцевої влади. Якщо є попит суспільства, повинні забезпечити перехід. Тобто сприяти, а не відокремлюючись від питання.
4. Багато роботи для СБУ. Мацковський поп повинен сидіти за гратами. Якщо ні, СБУ - зрадники України.
5. Поліція повинна захищати мокшанських попів, але тільки після(або в момент) нанесення останнім тяжких тілесних пошкоджень. А то попів ще не лупцують, а поліція вже тут, нафіга воно ім треба?)))
6. Вовику нєлоху - де твій внесок в остракизмі кацапських попів?
7. До співвітчизників - досить це лайно терпіти. Прокиньтесь вже будьласочка...
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16.09.2022 13:11 Відповісти
СБУ, що - зовсім о*уїла? Я щось не розумію - "з метою не допустити дестабілізації", а нічого, що в країні війна? Яка ще більша дестабілізація від орків може нам завадити? А москальські церкви тоді не є дестабілізуючим фактором? ******* чиїмось замовленням.
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16.09.2022 13:52 Відповісти
Це вже маразм і деградація СБУ Вона не хоче реагувати на злочинну підривну діяльність московських попів в Україні Не реагувала на похід до Почаєва,на організацію в храмах МП складів зі зброєю,сборища бойовиків
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16.09.2022 14:59 Відповісти
Цей факт лише у черговий раз підтверджує мою думку, що після ПЕРЕМОГИ України над московією у нас в країні обов'язково буде ще одна війна, але вже з ворогом ВНУТРІШНІМ! Сподіваюсь, що УКРАЇНА в ній ПЕРЕМОЖЕ, а вся ця московитсько - бандитська наскрізь корумпована сволота, яка ще досі знаходиться у великій кількості у всіх без виключення гілках влади країни, нарешті "ПІДЕ У НІРВАНУ" НАЗАВЖДИ!!! Впевнений, що левова частка НАРОДУ УКРАЇНИ за цими мерзотниками не буде "вбиватись", тому як УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
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16.09.2022 15:12 Відповісти
Абсолютно антидержавна позиція, що нагадує позицію перебіжчиків типу Сальдо!
Хотів би сподіватися, що це заява фейкового "сбу", не попадатися на пропаганду якого радить сама СБУ...
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16.09.2022 21:24 Відповісти
Митрополит філіалу РПЦвУ Павло вигнав монаха з своєї секти за критику *****
Настоятель Києво-Печерської лаври РПЦ в Україні владика Павло (у миру Петро Лебідь або ще в народі - Паша "Мерседес") потрапив до чергового скандалу. Нещодавно у соціальних мережах з'явився запис його розмови з монахом, де Павло вичитує підлеглого за публічну критику ***** та збройної агресії РФ проти України.
Розмова відбулася на самому початку березня. Найвірогідніше, на записі говорить саме Павло, позаяк на це вказують його голос, манера спілкування. Це зрозуміло і з контексту розмови, оскільки Павло не тільки вичитує монаха, а й як владика розповідає про своє рішення заборонити йому провадити богослужіння.
"Ті, хто підтримує путінську війну проти України, мають бути відлучені від причастя на кілька років", - написав монах у своїх соцмережах. Саме це і викликало агресію настоятеля лаври. Ігумен став обзивати підлеглого, звинувачувати його у блуді, крадіжках і відсутності совісті. Той же відповів, що діяв по совісті і відкинув звинувачення.
Нагадаємо, що владика Павло багаторазово потрапляв у різноманітні скандали. Передусім - з журналістами. Цього ж разу, згідно з опублікованою перепискою, Павло звітує проросійським скаржникам на монаха, що "негоже бандерівським шавкам оскверняти святу обитель". А деякі монахи зазнають впливу "бандерівської єресі".
Примітно, що згідно з опублікованою розмовою Павла у Telegram, митрополит сам вирішив записати розмову для звітності. Втім, він аж ніяк не очікував, що запис буде опубліковано. Хоч і з таким великим запізненням. Принагідно відмітимо, що початок березня був періодом, коли існувала гостра загроза взяття окупантами Києва.
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19.09.2022 00:21 Відповісти
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