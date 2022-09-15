На звільнених територіях Харківщини та Донеччини триває пошук тіл українських солдатів, - Мінреінтеграції 

На звільнених від Росії територіях Харківської і Донецької областей наразі триває операція по розшуку тіл загиблих героїв.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Телеграмі поінформувала пресслужба Мінреінтеграції.

"Робота над пошуком та ідентифікацією тіл військовослужбовців триває. Наразі до неї також долучилися фахівці пошукових груп, місцеві координатори на чолі з Олегом Котенком (Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин – ред.)", - уточнюється у повідомленні.

За даними установи, Котенко безпосередньо перебуває на локаціях у звільнених від рф територіях Харківської області та Донеччини, де ймовірно є загиблі, яких розшукують близькі.

У Мінреінтеграції зазначили, що кожна з цих локацій відпрацьовується офісом Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, спільно з силовими структурами та піротехнічними підрозділами.

"Зараз найбільшою проблемою є те, що деякі території все ще заміновані. Незважаючи на це, ми продовжуємо працювати, адже маємо повернути кожного героя додому, щоб родини змогли якомога швидше гідно вшанувати пам’ять полеглих за Україну бійців", – поінформував Котенко.

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