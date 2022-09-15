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Окупанти обстріляли звільнені райони Харківщини, поранено 12 цивільних, з них 2 дітей, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ворог протягом дня обстрілював звільнені райони Харківщини, внаслідок чого 12 людей отримали поранення, серед яких двоє дітей.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні протягом усього дня ворог тероризує населення звільнених районів Харківщини. Обстрілюються населені пункти Харківського, Куп'янського та Ізюмського районів. Є зруйновані житлові будинки та постраждалі", - зазначив чиновник.
За попередніми даними, в Куп'янському районі 10 людей зазнали поранень, в тому числі двоє дітей 12 та 13 років. Ще одна поранена жінка в Ізюмському районі та один – в Харківському. Постраждалі госпіталізовані.
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Рахиль Кошман
показати весь коментар15.09.2022 22:59 Відповісти Мені подобається 5
Yuri Sotnyk
показати весь коментар15.09.2022 23:36 Відповісти Мені подобається 2
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