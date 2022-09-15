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Новини За кордоном
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Азербайджан (606) Вірменія (658) Блінкен (936)

Ми готові працювати з Єреваном та Баку для сприяння мирному процесу, - Блінкен

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен привітав припинення бойових зіткнень між Азербайджаном та Вірменією на кордоні, заявив про відданість Вашингтона сприянню мирному процесу на Південному Кавказі.

"Ми вітаємо припинення бойових дій між Азербайджаном та Вірменією і продовжуватимемо працювати зі сторонами, щоб закріпити його. Сполучені Штати, як і раніше, віддані сприянню мирному та процвітаючому майбутньому Південного Кавказу", - написав Блінкен у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

Минулої середи Вірменія та Азербайджан досягли домовленості про перемир'я, бойові дії, що почалися в ніч на 13 вересня, на сході та південному сході Вірменії в даний час припинені.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Радбез Вірменії оголосив про досягнення перемир’я з Азербайджаном

Автор: Роман Свиридович
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Найкращий мирний процес це дати Баку дофіга зброї
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15.09.2022 22:59 Відповісти
Ми у давнину володіли Новгородом Псковом і Рязанью, але ж не відкриваємо нахабно рота як це зробили вірмени до Нагорного Карабаху..
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15.09.2022 23:03 Відповісти
Азербайджан потроху буде гризти вірмен поки кацапи слабкі.... іншим теж пропоную..... вдкрилось вікно можливостей.....
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15.09.2022 23:11 Відповісти
 
 