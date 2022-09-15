Ми готові працювати з Єреваном та Баку для сприяння мирному процесу, - Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен привітав припинення бойових зіткнень між Азербайджаном та Вірменією на кордоні, заявив про відданість Вашингтона сприянню мирному процесу на Південному Кавказі.

"Ми вітаємо припинення бойових дій між Азербайджаном та Вірменією і продовжуватимемо працювати зі сторонами, щоб закріпити його. Сполучені Штати, як і раніше, віддані сприянню мирному та процвітаючому майбутньому Південного Кавказу", - написав Блінкен у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

Минулої середи Вірменія та Азербайджан досягли домовленості про перемир'я, бойові дії, що почалися в ніч на 13 вересня, на сході та південному сході Вірменії в даний час припинені.

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