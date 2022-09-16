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Новини Події ДТП
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ДТП (4208) Львівщина (1924)

Смертельна ДТП сталася на Львівщині- загинуло 4 особи, серед яких 2 дітей, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Події

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 15 вересня, близько 20.00 на автодорозі "Київ – Чоп" у Бродах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Поліція Львівської області.

Унаслідок зіткнення двох транспортних засобів 30-річна водійка "Фольксвагена", а також двоє хлопчиків віком 4 та 7 років, які перебували у машині, отримали тілесні ушкодження, від яких загинули на місці події. Ще одна пасажирка померла по дорозі до лікарні, її особу з'ясовують.

Водій військового автомобіля не постраждав.

На місці події працюють слідчі поліції Львівщини, та співробітники відділу поліції №1 Золочівського районного відділу поліції, які разом із працівниками ДБР визначають обставини автопригоди.

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Смертельна ДТП сталася на Львівщині- загинуло 4 особи, серед яких 2 дітей, - Нацполіція 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+7
Переказую інформацію, яку прочитав у Телеграм. Я трошки знаю ту місцевість і ситуація виглядає приблизно так(якщо це дійсно те місце пригоди, про яке я говорю... Дуже мало інформації). А тепер про саму ДТП. Йшла військова колона по головній трасі. А цивільний легковик з другорядної дороги хотів проскочити через головну в напрямку одного з обласних центрів. А вже було темно. та й не знаємо, наскільки досвідченою була водійка... От і маємо такий сумний результат. А огульно зразу звинувачувати військових не потрібно. Надіюся, суспільство отримає неупереджений результат розслідування. Співчуття рідним і Царство Небесне загиблим.
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16.09.2022 00:28
+4
Пішов *****.... Срачі розводишти не українець, а справжній хахол... Нічо не написано, а самі плітки розводиш... Як баба базарна
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16.09.2022 00:11
+4
В ПДР написано, що вклинюватись в рух організованої колони ЗАБОРОНЕНО. тим більше військової колони. + Навики водіння загиблої жінки... Сумно, але краще зачекати 5-10 хв...
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16.09.2022 07:38
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Пішов *****.... Срачі розводишти не українець, а справжній хахол... Нічо не написано, а самі плітки розводиш... Як баба базарна
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16.09.2022 00:11 Відповісти
у нас такая культура вождения пистец - а сейчас дожди вероятность ДТП увеличивается в несколько раз - многие украинцы не ценят и не уважают ни своей жизни ни чужую - это очень большая ментальная проблема перед Европой
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16.09.2022 00:14 Відповісти
Ездят так, потому что права продают всем подряд, и слепым, и тупым, потом любое нарушение/аварию можно порешать, главное чтобы денег хватило.
И можно подумать, в европе все ездят по правилам, достаточно каналы polskie drogi или stop cham посмотреть
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16.09.2022 00:26 Відповісти
Переказую інформацію, яку прочитав у Телеграм. Я трошки знаю ту місцевість і ситуація виглядає приблизно так(якщо це дійсно те місце пригоди, про яке я говорю... Дуже мало інформації). А тепер про саму ДТП. Йшла військова колона по головній трасі. А цивільний легковик з другорядної дороги хотів проскочити через головну в напрямку одного з обласних центрів. А вже було темно. та й не знаємо, наскільки досвідченою була водійка... От і маємо такий сумний результат. А огульно зразу звинувачувати військових не потрібно. Надіюся, суспільство отримає неупереджений результат розслідування. Співчуття рідним і Царство Небесне загиблим.
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16.09.2022 00:28 Відповісти
В ПДР написано, що вклинюватись в рух організованої колони ЗАБОРОНЕНО. тим більше військової колони. + Навики водіння загиблої жінки... Сумно, але краще зачекати 5-10 хв...
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16.09.2022 07:38 Відповісти
ОТ ПИТАЄТЬСЯ В ЗАДАЧІ НАФІГ НАМ В УКРАЇНІ СТІЛЬКИ МЕНТІВ ЯК ЩО НА ДОРОГАХ ГИНУТЬ БІЛЬШЕ ЛЮДЕЙ НІЖ В США. Як що почну перераховувати всі організації МВС, то це забере якийсь час. На кой вони створені в такій кількості, чи не для того щоб люди мирні громадяни не гинули.
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16.09.2022 00:55 Відповісти
при чем тут менты если у нас водителя поголовно едят на красный свет особенно приезжие жлобы на дешевых корытах - это показывает деградацию и безответсвенность населения
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16.09.2022 03:22 Відповісти
Чи не менти повинні їх "виховувати".
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16.09.2022 12:52 Відповісти
нет их должны воспитывать реальные штрафы и судебные приговоры лишение водительских прав на много лет
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16.09.2022 14:17 Відповісти
Я машинщиков и без того на дух не переношу.
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16.09.2022 01:15 Відповісти
Нагоа тягнути таку інфу на ЦН?
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16.09.2022 06:55 Відповісти
шо це за поліціянти, які за 4 години не спромоглися з'ясувати обставини пригоди?
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16.09.2022 07:34 Відповісти
Лехковики треба заборонити. Та розвивати суспільний транспорт.
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16.09.2022 07:36 Відповісти
Есть такая пословица съэкономишь минуту потеряешь жизнь... Царство небесное погибшим.
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16.09.2022 08:49 Відповісти
Невже мало загиблих на війні? тим більше якщо везеш дітей треба бути укважним.
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16.09.2022 09:13 Відповісти
 
 