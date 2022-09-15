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Зеленський і Трюдо обговорили ситуацію на фронті та на Запорізькій АЕС

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

трюдо,зеленський

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо провели телефонну розмову.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер президента.

"Провів розмову з Джастіном Трюдо. Говорили про ситуацію на фронті та важливість посилення безпекової підтримки України. Про план повоєнного відновлення та допомоги партнерів. Про ситуацію на ЗАЕС – маємо зупинити ядерний тероризм РФ. Подякував за вагому допомогу Канади, зокрема в енергетиці", - написав Зеленський.

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Автор: Володимир Янченко
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Хіба Трюмо тільки-но вивели з гіперсну?
показати весь коментар
15.09.2022 23:50 Відповісти
ППР
показати весь коментар
15.09.2022 23:59 Відповісти
 
 