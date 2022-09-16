Візити фон дер Ляєн щоразу відкривають новий етап у зближенні України та ЄС, - Зеленський

Черговий візит Президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн до України відкриває новий етап у зближенні нашої держави з Євросоюзом. Для набуття повноправного членства України в Євросоюзі, в листопаді необхідно виконати сім рекомендацій Єврокомісії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час традиційного відеозвернення заявив Президент України Володимир Зеленський.

"Пані Урсула вже втретє побувала в нашій державі після 24 лютого. І щоразу її візити відкривають новий етап у зближенні України та Євросоюзу. Ми обговорили всі ключові пункти у наших відносинах. Але зараз хочу особливо відзначити інтеграційне питання, рух нашої держави до повноправного членства в ЄС", - наголосив Глава держави.

Він запевнив, що всі деталі спільних домовленостей будуть виконані, щоб відкрити можливість переговорів щодо членства, та зауважив, що в листопаді Україна повинна виконати сім рекомендацій Єврокомісії.

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"Вже в листопаді маємо виконати сім рекомендацій Єврокомісії, які ми отримали при здобутті статусу кандидата. Має якнайшвидше розпочатися оцінка Єврокомісією нашого прогресу в інтеграції. А наступного року маємо вийти й на ясність у головному питанні: коли зможемо розпочати переговори щодо членства. З українського боку буде зроблено все для цього. І як елементи зближення розглядаємо такі речі, як режим внутрішнього ринку ЄС для України, як поєднання нашої інституційної роботи, наприклад, на митниці – у спільному митному контролі між Україною та країнами ЄС. Вже працюємо заради цього", - повідомив Зеленський.

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