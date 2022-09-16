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Новини Політика України
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Зеленський (17376) фон дер Ляєн Урсула (516)

Візити фон дер Ляєн щоразу відкривають новий етап у зближенні України та ЄС, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ляєн

Черговий візит Президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн до України відкриває новий етап у зближенні нашої держави з Євросоюзом. Для набуття повноправного членства України в Євросоюзі, в листопаді необхідно виконати сім рекомендацій Єврокомісії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час традиційного відеозвернення заявив Президент України Володимир Зеленський.

"Пані Урсула вже втретє побувала в нашій державі після 24 лютого. І щоразу її візити відкривають новий етап у зближенні України та Євросоюзу. Ми обговорили всі ключові пункти у наших відносинах. Але зараз хочу особливо відзначити інтеграційне питання, рух нашої держави до повноправного членства в ЄС", - наголосив Глава держави.

Він запевнив, що всі деталі спільних домовленостей будуть виконані, щоб відкрити можливість переговорів щодо членства, та зауважив, що в листопаді Україна повинна виконати сім рекомендацій Єврокомісії.

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"Вже в листопаді маємо виконати сім рекомендацій Єврокомісії, які ми отримали при здобутті статусу кандидата. Має якнайшвидше розпочатися оцінка Єврокомісією нашого прогресу в інтеграції. А наступного року маємо вийти й на ясність у головному питанні: коли зможемо розпочати переговори щодо членства. З українського боку буде зроблено все для цього. І як елементи зближення розглядаємо такі речі, як режим внутрішнього ринку ЄС для України, як поєднання нашої інституційної роботи, наприклад, на митниці – у спільному митному контролі між Україною та країнами ЄС. Вже працюємо заради цього", - повідомив Зеленський.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+6
А ти розкажи ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ПАНІяк Єрмак прибрав усе що в ефірі ТБ ПІД СЕБЕ . ЯК КАНАЛ ВР ПРАЦЮЄ НА ПІАР ТВОГО КАНЦЕЛЯРИСТА
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16.09.2022 01:04
+6
Але зелена команда після кожного візиту робить все, щоб новий етап був закритий наглухо!
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16.09.2022 02:11
+3
Так а шо с розкраданням гуманитарки в промышленных масштабах? Уже всех Янэлох наказал? Сдачу Херсонщины и розминирование Чонгара до сих пор ,,нэ на часи"? Саботаж эвакуации в начале войны, повлекший за собой тысячи смертей мирняка, в начале войны? Будет кто отвечать за это? И Азовцы. Их будут менять? Чи снова ,,нэ на часи"? Или Бонэвтик дожидается, пока Азовцев всех убьют в кацапском плену?
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16.09.2022 06:45
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А ти розкажи ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ПАНІяк Єрмак прибрав усе що в ефірі ТБ ПІД СЕБЕ . ЯК КАНАЛ ВР ПРАЦЮЄ НА ПІАР ТВОГО КАНЦЕЛЯРИСТА
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16.09.2022 01:04 Відповісти
Але зелена команда після кожного візиту робить все, щоб новий етап був закритий наглухо!
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16.09.2022 02:11 Відповісти
Не пускайте эту бл**ь - "народную артистку Украины" Ани Лорак в Европу! Поехала в Европу зарабатывать бабло. Устройте ей там "хороший" прием!
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16.09.2022 02:40 Відповісти
і які ж там 7 кроків? хіба нікому не цікаво??
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16.09.2022 05:32 Відповісти
Хуцпа,хуцпа і завжди ЄС буде отримувати "хорошу-хуцпу" у виконанні Зе..
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16.09.2022 06:00 Відповісти
Так а шо с розкраданням гуманитарки в промышленных масштабах? Уже всех Янэлох наказал? Сдачу Херсонщины и розминирование Чонгара до сих пор ,,нэ на часи"? Саботаж эвакуации в начале войны, повлекший за собой тысячи смертей мирняка, в начале войны? Будет кто отвечать за это? И Азовцы. Их будут менять? Чи снова ,,нэ на часи"? Или Бонэвтик дожидается, пока Азовцев всех убьют в кацапском плену?
показати весь коментар
16.09.2022 06:45 Відповісти
Найкращий спосіб зблизитися з ЄС - побороти корупцію в своєму оточенні, і дати можливість працювати набу і сап на повну потужність
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16.09.2022 06:59 Відповісти
Ще раз повторюю, що Урсула буде дуже здивована та розчарована політікой Зелі.
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16.09.2022 08:16 Відповісти
 
 