Вночі російські військові вдарили по Слобідському та Київському районах Харкова, поранено 2 дорослих та 2 дітей (оновлено)

Росіяни вночі 16 вересня обстріляли Слобідський і Київський райони міста Харкова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Приліт" у Слобідському районі. Поруч із житловим будинком. За попередньою інформацією, горить авто біля будинку, постраждали комунікації", - йдеться в повідомленні.

Терехов зазначив, що наразі невідомо про постраждалих.

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Як повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, ракетні влучання зафіксували у Слобідському та Київському районах близько 3:30 год.

"Одне з влучань - у землю біля двохповерхового житлового будинку, є пошкодження комунікацій, горів автомобіль. Легкі осколкові поранення дістали 2 дорослих та 2 дітей 5 та 17 років. Госпіталізації не потребували.



У Київському районі росіяни ракетою влучили в одноповерхову будівлю. Попередньо - постраждалих немає", - написав він.