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Вночі російські військові вдарили по Слобідському та Київському районах Харкова, поранено 2 дорослих та 2 дітей (оновлено)

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вибух

Росіяни вночі 16 вересня обстріляли Слобідський і Київський райони міста Харкова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Приліт" у Слобідському районі. Поруч із житловим будинком. За попередньою інформацією, горить авто біля будинку, постраждали комунікації", - йдеться в повідомленні.

Терехов зазначив, що наразі невідомо про постраждалих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Харкові понад 400 будинків не підлягають відновленню, - Терехов

Як повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, ракетні влучання зафіксували у Слобідському та Київському районах близько 3:30 год.

"Одне з влучань - у землю біля двохповерхового житлового будинку, є пошкодження комунікацій, горів автомобіль. Легкі осколкові поранення дістали 2 дорослих та 2 дітей 5 та 17 років. Госпіталізації не потребували.

У Київському районі росіяни ракетою влучили в одноповерхову будівлю. Попередньо - постраждалих немає", - написав він.

Автор: Наталя Джума
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ну вот, орденоносец доложил... на то он и орденоносец ордена, полученного лично из рук президента *да еще на выезде), чтобы доложить об очередном обстреле Харькова... что получается, оно докладывает с великим пафосом, а город стоит уже не боком, а раком, прекратившись в мишень свинопасов... так, дядя, не знающий украинского языка, может тебе надо дать какой-то срок, чтобы следующее выступление касалось не обстрела города и гибели людей, а о том, что ситуация поменялась?
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16.09.2022 07:00 Відповісти
Пора по Белгороду вдарити - шоб московіти знали що терпець можеі урватись ‼️‼️‼️
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16.09.2022 07:59 Відповісти
сколько можно терьпеть обстрел города-миллионика.может перевести ОП и ВР в ХАРЬКОВ.
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16.09.2022 08:05 Відповісти
Чим вдарили? Якщо РСЗО (до 120 км)чи С300 (до 60 км)- то можемо спокійно подавити на їхній території. А от якщо Іскандер (до 500 км) чи "повітря-земля" з літаків - то вже складніше...
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16.09.2022 08:05 Відповісти
не "российские военные", а оккупанты, захватчики, агрессоры, подонки и мародеры
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16.09.2022 12:34 Відповісти
С-300 прилетело. Сильно было. Кто в том районе живёт. В 3-30 утра. Чуть двое детей пострадало и взрослые есть. Живые. Отвечать надо рано или поздно. Или город добьют. Ну нет другого выхода. Это ведь война.
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16.09.2022 13:29 Відповісти
Киев, Харььков, Сумы, Чернигов, Полтава, Николаев, Одесса, Винница - один единый народ Украины.
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16.09.2022 13:30 Відповісти
 
 