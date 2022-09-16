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Байден підписав розпорядження про надання Україні військової допомоги на $600 млн

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

байден

Президент Штатів Джо Байден підписав розпорядження про надання Україні приблизно 600 мільйонів доларів військової допомоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Делегую держсекретареві США повноваження здійснити виділення до 600 мільйонів доларів на оборонні засоби і послуги Міністерства оборони (США. – ред.), військову підготовку і навчання для надання допомоги Україні", - йдеться в розпорядженні.

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Автор: Наталя Джума
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це вже ленд-ліз?
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16.09.2022 07:22 Відповісти
Это лёгкая разминка. Ленд-лиз начнётся 1 октября.
В связи с этим рот ********** увеличится ещё в 2 раза.
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16.09.2022 07:36 Відповісти
ленд ліз почнеться з 5 листопаду
з новим бюджетним роком для федерального уряду
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16.09.2022 07:36 Відповісти
да, уж. Похоже, сам Байден не знает когда он начнеца.
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16.09.2022 08:12 Відповісти
Це попередній пакет на 675 млн. насправді описаний, має бути ще 1 вже на 600 млн.
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16.09.2022 07:39 Відповісти
Байден выглядит моложе путина. Совпадение ?
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16.09.2022 08:47 Відповісти
 
 