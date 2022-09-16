Байден підписав розпорядження про надання Україні військової допомоги на $600 млн

Президент Штатів Джо Байден підписав розпорядження про надання Україні приблизно 600 мільйонів доларів військової допомоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Делегую держсекретареві США повноваження здійснити виділення до 600 мільйонів доларів на оборонні засоби і послуги Міністерства оборони (США. – ред.), військову підготовку і навчання для надання допомоги Україні", - йдеться в розпорядженні.

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