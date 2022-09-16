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Через поразку на Харківщині Кремль оголосив загальноросійське вербування і посилює приховану мобілізацію, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мобілізація,примусова

Після вдалого контрнаступу ЗСУ і поразки російських військ у Харківській області влада Росії посилює приховану мобілізацію і вербування для війни в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Українські війська продовжують контрнаступальні дії на сході України, посилюючи тиск на російські позиції та лінії матеріально-технічного забезпечення на сході Харківської, півночі Луганської та сході Донецької областей.

У зв’язку з цим аналітики припускають, що російським військам на сході України, ймовірно, буде важко утримувати свої лінії оборони, якщо українські сили продовжуватимуть просуватися далі на схід.

Кремль реагує на поразку в Харківській області посиленням прихованої мобілізації, а не висуванням умов для загальної.

Глава Чечні Рамзан Кадиров закликав усі суб'єкти федерації розпочати "самомобілізацію" і не чекати, коли Кремль оголосить воєнний стан.

Кадиров заявив, що кожен суб'єкт РФ має довести свою готовність допомогти Росії, залучивши щонайменше 1000 військовослужбовців. Деякі губернатори підтримали такий заклик. А призначений Росією глава окупованого Криму Сергій Аксьонов оголосив про формування на півострові двох добровольчих батальйонів на підтримку закликів Кадирова.

Крім того, як зазначає ISW, поразка у Харківській області спонукала Кремль оголосити загальноросійське вербування.

Влада РФ, ймовірно, відмовилася від своїх зусиль захищати окремі суб’єкти федерації від вербування, що може посилити соціальну напругу.

Також читайте: Кадиров закликав російських губернаторів не чекати на рішення Кремля про воєнний стан і почати "самомобілізацію"

Ключові висновки експертів ISW:

  • Українські війська продовжували контрнаступальні дії на сході України.
  • Влада РФ реагує на поразку навколо Харківської області посиленням прихованої мобілізації та вербування, а не висуванням умов для загальної мобілізації.
  • Кремль, найімовірніше, вивів значну частину сил, які спочатку були на російських базах у колишніх радянських державах, після того як у лютому почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, що, ймовірно, послабило російський вплив у цих державах.
  • Російські та українські джерела повідомляли про наземні атаки українських військ на північний захід від міста Харків, поблизу українського плацдарму через річку Інгулець і на південь від кордону Херсонської та Дніпропетровської областей.
  • Призначені Росією окупаційні чиновники та блогери стверджували, що українські війська висадили десант на Кінбурнській косі.
  • Російські війська провели обмежені наземні штурми та зміцнюють позиції на східному напрямку.
  • Так звана Донецька Народна Республіка ("ДНР"), ймовірно, намагається зупинити своїх адміністраторів від втечі перед українським контрнаступом, демонструючи бюрократичну крихкість "ДНР".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Из Параши вещают, что Куйло объявит 19.09 военное положение в приграничных областях с Украиной и в оккупированном Крыму с принудительной мобилизацией а-ля Лугандон.
Верить этому или нет- пока не знаю, но советую всем парашникам тикать оттуда поближе в дядюшке Си. Он вас не обидит.
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16.09.2022 07:33
+8
Не надо переоценивать кацапов. Им пох на свои дома. По крайней мере это для них не будет поводом бежать и сдыхать в Украине.
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16.09.2022 08:20
+6
Это не 1941 год

"За родину" не прокатит когда никто не напал

Если кадровые бегут то эти тем более
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16.09.2022 08:50
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Из Параши вещают, что Куйло объявит 19.09 военное положение в приграничных областях с Украиной и в оккупированном Крыму с принудительной мобилизацией а-ля Лугандон.
Верить этому или нет- пока не знаю, но советую всем парашникам тикать оттуда поближе в дядюшке Си. Он вас не обидит.
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16.09.2022 07:33 Відповісти
А переходити їм на сторону добра, тобто здаватися Україні разом із технікою, така їх поведінка Вас не влаштовує?
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16.09.2022 07:41 Відповісти
Я о "мирняке". Хотя на Параше такой же "мирняк", как из говна пуля.
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17.09.2022 09:00 Відповісти
пушечное мясо сдержать вряд ли сможет в харьковско области драпали аж пятки сверкали и вооруженые батальены и сколько разгромило элитных подразделений и много сбежало этой "элиты" с обычными Иванами проблем не должно быть
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16.09.2022 07:41 Відповісти
Та не кажить вуйко,тутешнім німцем спілкувався, старий діду ,казав вбагатьох криша їхала ,стільки вбивати ,психічно тяжко ,як бігли як комахи
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16.09.2022 08:38 Відповісти
Что она изменит?
А повалят они под ваш флажок, расмазывая сопли в своей высокой гуманности и общем пацифизме организма.
Тряся при этом липовыми квитанциями о штрафах за дискредитация недоармии и лилипутинского режима в целом.
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16.09.2022 09:06 Відповісти
Их тут уже есть кому "принять".
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17.09.2022 09:01 Відповісти
Знову зеків і бомжів наберуть у недоармію🤬
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16.09.2022 07:33 Відповісти
Навіть головний кремлівський пропагандон, салавйов признав, що справи у них йдуть кепсько, коли почали вербувати зеків.
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16.09.2022 07:38 Відповісти
Відпускайте зеків,підвозьте до кордону,давайте документи померлого,і хай гуляють ,клин клином.
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16.09.2022 08:48 Відповісти
самоутилизация, кацапы, это самое то, что нужно.
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16.09.2022 07:40 Відповісти
Раиссе не привыкать: в ее истории уже было много периодов утилизации собственного населения - гулаг, сиблаг, Беломорканал, Соловки и проч. тому свидетели. Сейчас утилизация в Украине. Но рабсиянские рабы попрежнему готовы умирать за «царя-батюшку» и за белую аду.
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16.09.2022 07:45 Відповісти
*Ладу
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16.09.2022 07:46 Відповісти
Так готовы, что за 3 месяца в 3й добровольческий корпус собрали 12.000 калек из 50.000 по штату.
Языком трепать они готовы.
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16.09.2022 09:00 Відповісти
нельзя недооценивать рашу.завтра они повзрывают свои дома. а потом типа месть Украине.народу у раши много.
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16.09.2022 08:10 Відповісти
Не надо переоценивать кацапов. Им пох на свои дома. По крайней мере это для них не будет поводом бежать и сдыхать в Украине.
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16.09.2022 08:20 Відповісти
Это не 1941 год

"За родину" не прокатит когда никто не напал

Если кадровые бегут то эти тем более
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16.09.2022 08:50 Відповісти
И в чем выразиться эта месть: ужрутся, уссутся и набьют морду соседу-собутыльнику?
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16.09.2022 08:58 Відповісти
Народу багато, але "залізо" вже кінчається.
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16.09.2022 09:14 Відповісти
И мародерить уже нечего. Все уже смародерено до них.
Какой уркам интерес
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16.09.2022 12:40 Відповісти
На рашці почалась якась нездорова канітєль.
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16.09.2022 08:46 Відповісти
Каждый патриот парашистана обязан самомобилизоваться, развернув диван в указанном лилипутинским режимом направлении!
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16.09.2022 08:55 Відповісти
Организуйте, обеспетьче, подготовьте, направьте, а КАК сие делается на Рашке ведомо уже и далеко за её пределами, где большая часть "добровольцев" оказывается из состава не столь идеологически мотивированных людей, а нуждающихся (в надежде улучшить быстро материальное положение своё и своих семей), бомжей, преступников (ради амнистии). Па-Рашка решила направлять на утилизацию в Украину самых худших из худших, от которых сама рада избавиться, вот только обеспечить их достаточным количеством качественного вооружения и обмундирования не в состоянии, как это было и на Союзе во 2-й мировой, пока не включился ленд лиз, а с этим, хвала Господу, на Рашке проблемы, побирается по всем странам-изгоям, прирученным вассалам и квази =государствам= типа Абхазии, Южной Осетии, ЛуганДонии, ПМРии!!!
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16.09.2022 09:45 Відповісти
Они думали как в Третьем Рейхе 100000 добровольцев встанут за фюрера?

Нет

Соловьев на Геббельса не тянет

И интернет есть
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16.09.2022 09:50 Відповісти
п!здець,
скільке ще треба трупів орків щоб ця москальня заспокоїлась
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16.09.2022 10:19 Відповісти
Кацапам треба щось робити, якщо вони хочуть перемоги! При сьогоднішньому розкладі вони можуть втратити державність
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16.09.2022 10:34 Відповісти
***** поставило стадо баранов в стойло и эти овцы едут воевать в Украину с целью заработать бабло...утилизация орков продолжается в кремле агония
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16.09.2022 10:37 Відповісти
Можно подумать что стадо совковых баранов не нападало на Финляндию 30 ноября 1939 года ...🦍🦍🦍путлер копирует дохлый Ссср...
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16.09.2022 11:01 Відповісти
Даешь гражданскую на параше!!!
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16.09.2022 12:06 Відповісти
У баранов не бывает гражданских.

Идут бараны бьют в барабаны

А шкуру для них (для барабанов) дают сами бараны.

Российское стадо готово сдирать с себя шкуру добровольно.

Вот только воюют бараны хреново
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16.09.2022 12:46 Відповісти
 
 