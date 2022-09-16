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РФ готує воєнний злочин "під чужим прапором" на окупованих територіях, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,армія,найманці

Загарбники готують на окупованих територіях воєнний злочин "під чужим прапором".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".

"З метою недопущення здійснення так званого воєнного злочину "під чужим прапором", мешканцям тимчасово окупованих територій треба врахувати, що необхідно утриматися від відвідування громадських місць в період з 17 по 20 вересня.

Окупаційними військами готуються диверсії з використанням однострою Збройних Сил України та державного прапору. Ворог намагатиметься дискредитувати наші підрозділи інсценуванням негідних вчинків та провокацій", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Наталя Джума
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Кацапи цец метод використовують уде давно. Ще в сорокові минулого століття дискридлитували наші УПА, заходили в села у їх одностроях і вбивали, як наших так і поляків і гарлапанили, що це зробили УПА.
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16.09.2022 07:47 Відповісти
Я про це встиг прочитать на початку 70-х у "мемуарах" "героїв" - червоних партизан Потім ці книжки масово пощезали з бібліотек (КГБ спрацювало - зрозумли ЩО це означає!)
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16.09.2022 07:59 Відповісти
Ворог подл и вонюч своїми ЗМІ А чого чекати від дикаря? Вкрасти пральну машинку чі елекрочайник без подставкі , по дорозі вбивая і ґвалтуя. жинок і дітей - це норма для московіта
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16.09.2022 07:55 Відповісти
Венгры и Северо корейцы ,напряглись
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16.09.2022 08:10 Відповісти
да чи не пох, никто в здравом уме не поверит все равно этому говну кацапскому
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16.09.2022 08:24 Відповісти
ага, не верят:
https://novosti-n.org/ua/news/Bilshist-meshkancziv-Slovachchyny-hotily-b-peremogy-RF-nad-**********-opytuvannya-250976
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16.09.2022 09:40 Відповісти
 
 