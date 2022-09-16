Після ударів ЗСУ по місцях зосередження російських військ трупи окупантів вивозили у переповнених вантажівках, - Генштаб
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Після високоточних ударів Сил оборони трупи російських солдатів вивозили у переповнених вантажівках.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.
"Противник намагається приховати масові втрати після вогневого ураження, завданого Силами оборони по місцях зосередження російських військ.
У результаті ефективних високоточних ударів у районах населених пунктів Херсон, Василівка, Перевальськ та інших трупи російських солдатів вивозили у переповнених вантажівках".
Топ коментарі
+15 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар16.09.2022 08:14
+6 Володимир Павлович
показати весь коментар16.09.2022 09:11
+4 Nikolai Chizhevsky
показати весь коментар16.09.2022 08:28
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
✘
✘
✘
✘
Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар16.09.2022 08:14 Відповісти Мені подобається 15
V 2af7597c
показати весь коментар16.09.2022 08:14 Відповісти Мені подобається 2
Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар16.09.2022 08:18 Відповісти Мені подобається 3
Каракуль
показати весь коментар16.09.2022 08:18 Відповісти Мені подобається 0
Vsevolod Marchenko
показати весь коментар16.09.2022 08:22 Відповісти Мені подобається 2
V 2af7597c
показати весь коментар16.09.2022 08:29 Відповісти Мені подобається 0
Vsevolod Marchenko
показати весь коментар16.09.2022 09:23 Відповісти Мені подобається 0
✘
Ким Чен Ир
показати весь коментар16.09.2022 09:41 Відповісти Мені подобається 1
V 2af7597c
показати весь коментар16.09.2022 09:44 Відповісти Мені подобається 0
Garry Grant
показати весь коментар16.09.2022 08:28 Відповісти Мені подобається 1
loco loco
показати весь коментар16.09.2022 08:42 Відповісти Мені подобається 3
Володимир Павлович
показати весь коментар16.09.2022 09:11 Відповісти Мені подобається 6
Vsevolod Marchenko
показати весь коментар16.09.2022 09:37 Відповісти Мені подобається 0
V 2af7597c
показати весь коментар16.09.2022 09:43 Відповісти Мені подобається 0
Володимир Павлович
показати весь коментар16.09.2022 09:51 Відповісти Мені подобається 0
Snart
показати весь коментар16.09.2022 10:36 Відповісти Мені подобається 1
Старый зольдат
показати весь коментар16.09.2022 08:18 Відповісти Мені подобається 0
Nikolai Chizhevsky
показати весь коментар16.09.2022 08:28 Відповісти Мені подобається 4
Sasha Ponchik
показати весь коментар16.09.2022 10:31 Відповісти Мені подобається 1
Romulus
показати весь коментар16.09.2022 08:29 Відповісти Мені подобається 2
Colt
показати весь коментар16.09.2022 08:45 Відповісти Мені подобається 1
Яр Холодний
показати весь коментар16.09.2022 09:13 Відповісти Мені подобається 3
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...