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Після ударів ЗСУ по місцях зосередження російських військ трупи окупантів вивозили у переповнених вантажівках, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

знищення

Після високоточних ударів Сил оборони трупи російських солдатів вивозили у переповнених вантажівках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

"Противник намагається приховати масові втрати після вогневого ураження, завданого Силами оборони по місцях зосередження російських військ.

У результаті ефективних високоточних ударів у районах населених пунктів Херсон, Василівка, Перевальськ та інших трупи російських солдатів вивозили у переповнених вантажівках".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські захисники відбили атаки окупантів у районах шести населених пунктів, - Генштаб ЗСУ

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15
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16.09.2022 08:14
+6
невміння читати написане українською? неукраїнку дуглас я б ще зрозумів би. ЗСУ і є Сили оборони. Не тероборони, не ще якоїсь оборони від жінки з качалкою. А саме оборони країни. Туди ще входить нацгвардія, прикордонники, СБУ та інші силові структури. А отже Генштаб висловився цілком правильно і інформативно. Бо всі приймають участь в обороні.
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16.09.2022 09:11
+4
чим білше винищите кацапского мужского населенія тим краще для нас баби то нарожають на росіїї але гарматне мясо буде готове мінімум тільки через 18 років
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16.09.2022 08:28
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16.09.2022 08:14 Відповісти
Ось мені цікаво, чому Сили оборони завдають ударів, а не ЗСУ? У нас з'явилася нова військова структура?
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16.09.2022 08:14 Відповісти
Цікаво
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16.09.2022 08:18 Відповісти
Шо маємо ,то маємо.
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16.09.2022 08:18 Відповісти
Формування самооборони вже давно входять в структуру ЗСУ, якщо хтось не знає.
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16.09.2022 08:22 Відповісти
Ага. Так це тероборона завдає високоточних ударів, поки ЗСУ відпочивають. А я навіть не знав, що тероборону озброїли Хаймарсами та Цезарями.
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16.09.2022 08:29 Відповісти
Дурень і так може вважати. Додуматись до того, що підрозділи тероборони можуть бути підтримані приданими Хаймарсами та Цезарями, не кожне бидло може.
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16.09.2022 09:23 Відповісти
Тому що вуює не тільки ЗСУ, а ще прикордонники, підрозділи СБУ та національна гвардія, а вони до структури ЗСУ не входять
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16.09.2022 09:41 Відповісти
І що, прикордонники завдають високоточних ударів?
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16.09.2022 09:44 Відповісти
ЗСУ у відпустці... Реально,якась оригінальна цікавість до звичайного формулювання для повідомлень Генштабу.
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16.09.2022 08:28 Відповісти
Тому що на війні різні силові структури берут участь ,а не одні ЗСУ
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16.09.2022 08:42 Відповісти
невміння читати написане українською? неукраїнку дуглас я б ще зрозумів би. ЗСУ і є Сили оборони. Не тероборони, не ще якоїсь оборони від жінки з качалкою. А саме оборони країни. Туди ще входить нацгвардія, прикордонники, СБУ та інші силові структури. А отже Генштаб висловився цілком правильно і інформативно. Бо всі приймають участь в обороні.
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16.09.2022 09:11 Відповісти
На передовій воюють в тому числі і добровольчі батальйони Територіальної оборони, сформовані по територіальній же ознаці. В якості звичайної піхоти. Самі подумайте, для чого тримати територіальну оборону, наприклад, в Хмельницькій обл.?
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16.09.2022 09:37 Відповісти
Не існує такого формування - Сили оборони, невже зовсім в мозку звивин немає? Повчає тут, дебіл.
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16.09.2022 09:43 Відповісти
ти мені нагадуєш героя одного відео - хлопчика, що не хоче нічого розуміти https://www.youtube.com/watch?v=gM7OZbfpB-4
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16.09.2022 09:51 Відповісти
Хз, головне щоб не відбулося підміни понять, з метою «нівелювання» ролі ЗСУ, і ОП в результаті не став вирішальною силою у складі Сил оборони.
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16.09.2022 10:36 Відповісти
Дуже файно.
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16.09.2022 08:18 Відповісти
чим білше винищите кацапского мужского населенія тим краще для нас баби то нарожають на росіїї але гарматне мясо буде готове мінімум тільки через 18 років
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16.09.2022 08:28 Відповісти
Потрібно стільки знищити, щоб через 18 років не довелось нашим дітям їх знищувати
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16.09.2022 10:31 Відповісти
Знищення знущань 👍
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16.09.2022 08:29 Відповісти
Да, там было не протолкнуться.
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16.09.2022 08:45 Відповісти
Здивували! У нас на Чернігівщині навіть не на "вантажівках" вивозили, а на "самоскидах" І трактор з ковшем екскаваторним - позаду колони В ліс вивезли, траншею викопали, трупи вивалили і загребли!
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16.09.2022 09:13 Відповісти
 
 