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армія РФ (13421) війна (56107) обстріл (20932) Бєлгород (337)

Невідомі обстріляли місто Валуйки на Бєлгородщині: "Уже залпов 20 было! Раз#бало всю улицу". ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

За інформацією, ймовірно, від місцевих жителів, армія РФ своїми силами обстріляла вулиці міста Валуйки у Бєлгородській області аби звинуватити у цьому ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, повідомлення про це надійшло до редакції, нібито, від місцевого жителя.

Наводимо мовою оригіналу: "У нас в Белгородской области Валуйки-самообстрел Армией РФ! Власть РФ всю вину валит на Вооружённые силы Украины!"

Постраждав житловий масив та підстанція 330 кВ "Валуйки", внаслідок чого порушилося електропостачання споживачів міста та прилеглих сіл.
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Топ коментарі
+65
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16.09.2022 08:29
+56
Это типа,- "Вставайте Валуйки огромные на борьбу с бандеровцами"? Да хрен там кто пойдёт. Максимум до ближайшей наливайки)
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16.09.2022 08:22
+41
Этонемы! Настамнет
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16.09.2022 08:22
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16.09.2022 08:22 Відповісти
Это типа,- "Вставайте Валуйки огромные на борьбу с бандеровцами"? Да хрен там кто пойдёт. Максимум до ближайшей наливайки)
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16.09.2022 08:22 Відповісти
ну так це все приправиться правильним соусом на пропагандистських каналах. І потім, ще після пари таких обстрілів, можна оголошувати загальну або часткову мобілізацію. Типу: ми й нє хотєлі, новон что укронацисти творят
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16.09.2022 08:28 Відповісти
І шо? путєнг нападе?
Якщо ви вже забули, то 24.02 підлий напад на Україну подавався під соусом "неймовірних звірств, які ЗСУ творять на лугандоні". ***** розказувало, що йому показали відео "цілих ям, наповнених мертвими дітьми даунбаса". Ви правда думаєте, що обстріл якихось ****** змотивує орків сильніше ніж оті казочки дідуся опанаса?
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16.09.2022 08:48 Відповісти
Дуже тішить те,ща кацапська гідра пожирає сама себе.Хуйло заради того,щоб загнати на війну народ бидло не зупиниться ні перед чим.
Незабаром очікуємо щось схоже на це -
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16.09.2022 09:48 Відповісти
Еге ж, рязанський сахарок, валуйський хлопок.....

що ще учудять сцарі для рашистів?
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16.09.2022 10:11 Відповісти
Там ще цікавіше починається! В понеділок Путін оголошує "часткову мобілізацію" у прикордонних з Україною областях Зараз уже розумніша частина чоловічого населення "стає на лижі" і виїжджає вглиб країни Бо в кінці-кінців ота "частковість" зміниться "тотальністю " - як в ОРДЛО
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16.09.2022 10:10 Відповісти
Цю так би мовити "страшну кацапсинську мАбілізацію" потрібно як мінімум забезпечити амуніцією, харчами і головне озброєнням. З цим усім у кацарилих великі проблеми. А без цього мобілізуй хоч 10 млн їх "порубають" ще далеко від лінії фронту. Всі ці історії про страшну свинособачу мобілізацію теж саме, що закиди ракетами наших міст.
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16.09.2022 12:23 Відповісти
бей своих, чтоб чужие боялись...
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16.09.2022 08:25 Відповісти
так буває, коли лізеш сусіда грабувати-вбивати. і це тільки початок
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16.09.2022 08:27 Відповісти
Та ну накуй. То, метеоритний дощ.
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16.09.2022 08:28 Відповісти
щоб випрадвати "всеобщюю мобилизацию" ***** віддав наказ ху*ярити по "Воронежу" .....йому "не впервой" раніше був "рязанский сахар" у підвалах багатоповерхівок....
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16.09.2022 08:28 Відповісти
Не будет ничего. Они вообще промолчат про Валуйки. Путин ссыт признать, что он уже ничего не контролирует и не может никого защитить.
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16.09.2022 09:11 Відповісти
Не буде мобiлiзацii. Самi русскiе на форумах визнають, що черг в военкомат немае.
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16.09.2022 09:52 Відповісти
То вони не знають! Путін сказав що оголосить про це в понеділок!
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16.09.2022 10:12 Відповісти
фсбешники как обічно, егодня мобилезацию обьявят
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16.09.2022 08:28 Відповісти
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16.09.2022 08:29 Відповісти
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16.09.2022 13:11 Відповісти
Очередная Маннила

Видимо методички еще от Берии остались
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16.09.2022 08:30 Відповісти
Обережно діє Нквс !

кацапи витратний матеріал
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16.09.2022 08:31 Відповісти
Там на відео було щось схоже на невдалий пуск с-300.
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16.09.2022 08:31 Відповісти
Чи Град з невеликої давності.
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16.09.2022 09:05 Відповісти
Швидше "Ураган". В ракеті, яка падає, працює стартовий двигун. Час його роботи 3-4 секунди. Кацапи щось самі наколобродили, а винні, як завжди, українці.
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16.09.2022 10:28 Відповісти
Руссофашисти за звичкою обстрілюють мирне населення.
Сьогодні какашенков знову скаже: "Севодня ночью наша артілєрія нанєсла удар по скоплєнию біндєровскіх націонілістов"
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16.09.2022 08:33 Відповісти
...и валуйкских сепаратистов террористического толка
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16.09.2022 08:45 Відповісти
Наверное кондиционер взорвался
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16.09.2022 08:34 Відповісти
***** готовит народ к мобилизации.
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16.09.2022 08:34 Відповісти
Нарот Валуек, который, как известно, имеет право на самоопределение (не верите? Спросите коня-Лаврова!), не хотел разгаваривать на белгарадском языке.
Поэтому Белгарад уже 8 лет обстреливает Валуйки...
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16.09.2022 08:39 Відповісти
Белград не посмеет, да и далековато, а вот Белгород те могут, там фашики те еще, ненавидят валуйцев всеми фибрами своих гнилых душонок))
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16.09.2022 12:04 Відповісти
Зелені чоловічки дубасят.
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16.09.2022 08:40 Відповісти
Да как то ***** на них. Уже даже не важно кто кого там обстрелял. Пускай падлы страдают!
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16.09.2022 08:41 Відповісти
Почему бездельничают дипломаты Украины?!
Нужно немедленно выразить крайнее беспокойство по поводу обстрелов на сопредельных территориях!
Как же добрососедские отношения славянского и псевдословянского народов?
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16.09.2022 08:43 Відповісти
Воронеж ...... он такой. Не знаешь где откатит. ☺
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16.09.2022 08:46 Відповісти
На месте обстрела нашли визитку "Красного сектора" с портретом их лидера - лейтенанта Яростного.
Что, безусловно доказывает внутренний гражданский конфликт между ультранационалистическими формированиями россии и умеренной политической оппозицией.
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16.09.2022 08:48 Відповісти
Операция "бей своих чтобы другие боялись" в самом разгаре
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16.09.2022 08:48 Відповісти
То вам ще повезло ! То ви ще не знаєте як може в..бать Україна ! А поки терпіть свої гради і радійте що українці до вас ще не добрались !!!
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16.09.2022 08:51 Відповісти
На жаль цього неможливо було уникнути. У когось же піднялась рука дати залп по своєму ж місту
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16.09.2022 08:55 Відповісти
Та я тебе благаю ,там нема ні чого святого
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16.09.2022 09:07 Відповісти
По большому счёту пох кто обстрелял....живите в страхе,суки...
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16.09.2022 09:04 Відповісти
Хто обстрілює БНР?
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16.09.2022 09:10 Відповісти
НЛО
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16.09.2022 09:12 Відповісти
КАРМА.
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16.09.2022 09:16 Відповісти
восстание началось в Валуйках...
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16.09.2022 09:25 Відповісти
Хто ці добрі люди, які роз'*бали Валуйки, ми точно не знаємо. Але за кожного вбитого українця треба вбивати, як мінімум трьох кацапів, враховуючи пропорцію населення рашки та України 3:1.
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16.09.2022 09:26 Відповісти
В Воронеже паника.
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16.09.2022 09:33 Відповісти
Білгородщина-Україна, тому нічого дивного. мордор обстрілює українську землю
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16.09.2022 09:51 Відповісти
***** решил раз Украину нельзя победить, дай ка я хоть своих попиzжу.
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16.09.2022 10:06 Відповісти
хай там побільше обстріляють своїх електропідстанцій
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16.09.2022 10:16 Відповісти
Ще не одні Валуйки в такому стилі будуть валувати.
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16.09.2022 10:45 Відповісти
Так а что случилось-то? Чего такие невеселые?
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16.09.2022 11:33 Відповісти
Да и пихуй на вас свинособаки лаптестана.........................................
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16.09.2022 11:40 Відповісти
ну так же ж тупо - у кремлёвских старцев, вечных КГБшников-вертухаев, вообще нет фантазии и одна извилина на голове, и та - от фуражки, да и та - на несколько особей
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16.09.2022 12:24 Відповісти
они что, прямой наводкой бьют?
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16.09.2022 12:26 Відповісти
О как в Варшаве польская кацапня всполошилась! Названивают своим в *********, требуют, что бы те сваливали.
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16.09.2022 12:27 Відповісти
Якщо чесно , то плювати , хто по ним стріляє . Наші , або їх недовояки . Головне , щоб вони відчули той жах , в якому живе Україна протягом семи місяців . Вона ж так раділи відльотам по "хохлам" . Нехай тепер порадіють прильотам
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16.09.2022 12:31 Відповісти
От кацапи молодці, завтра обстріляйте москву, кремль
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16.09.2022 13:07 Відповісти
Я по сути склонён к ведению дел по законам. Но за этот год видя что нацисты Путина делает в Украине, уже как то уже пофигу. Жлобьё Мордора в имперском угаре уже давно перешли все возможные красные линии. Жилых домов не трогать, но разхерачите там инфраструктуру к чертям. Пусть вата сидит в темноте и холоде, писаясь от малейшего шороха.
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16.09.2022 13:12 Відповісти
Нічого страшного,кацапи, це всього лиш хлапок і задимлєніє. Неспокійної ночі вам,чорти!
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16.09.2022 14:24 Відповісти
Нічіво нє панятна, но очінь інтірєсна !
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16.09.2022 14:26 Відповісти
Не вірю...Ето же фєйкі.
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16.09.2022 16:18 Відповісти
То плєшивий старичок кабаєв хоче спокутати провину і типу ,- пацани я вам помагаю кацапів бити.
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17.09.2022 18:20 Відповісти
ВАЛУЙКИ - ЦЕ УКРАЇНА !!!
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18.09.2022 10:32 Відповісти
Кацапи у наступний раз обстрілюйте москву, кремль, мавзолей.
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18.09.2022 16:23 Відповісти
Пьяные местные шахтёры накупили в военторге ракет и давай уничтожать бендеровцев. А чё, - дыныры можна, а нам не? Ребята, кончайте херачить боярышник, а то ненароком по мааскве шарехните.
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26.09.2022 08:40 Відповісти
 
 