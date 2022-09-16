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боєприпаси (1691) Пентагон (1076) допомога (5007) США (14432) HIMARS (216)

До нового пакету допомоги США Україні на суму до $600 млн увійдуть снаряди для HIMARS, 1000 високоточних 155-мм артснарядів та протиартилерійські радари, - Пентагон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

himars

Новий пакет допомоги США Україні на суму до $600 млн міститиме, зокрема, додаткові снаряди для реактивних систем залпового вогню HIMARS та 36 тисяч боєприпасів для 105-міліметрових гарматних артилерійських знарядь.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це йдеться в повідомленні Пентагону.

Пакет допомоги також передбачає 1000 високоточних 155-міліметрових артилерійських снарядів та чотири протиартилерійські радари.

Крім того, Україна отримає чотири вантажівки та вісім причепів для перевезення важкої техніки, протибезпілотні повітряні системи, обладнання для розмінування, протипіхотні міни Claymore, підривні заряди, стрілецьку зброю та боєприпаси, прилади нічного бачення, зимову форму.

Загалом Сполучені Штати виділили Україні приблизно 15,8 млрд доларів допомоги в галузі безпеки з моменту початку роботи адміністрації Байдена, з них понад 15,1 млрд доларів від початку вторгнення Росії 24 лютого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна вразила системами HIMARS понад 400 російських цілей, – Міллі

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
От що трапляється коли кловани чи співаки чи актьори лізуть в політику.
Взагалі в нас дуже мало Людей у тій сфері, самі тупі хвойди.
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16.09.2022 08:53
+8
Ой,дураааак.🤦
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16.09.2022 09:49
+6
Ну а про остальное знать не надо. А то ещё "красная линия" пересечётся. Манька захерова расстроится.
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16.09.2022 09:48
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Всё тихо - никто не пишет на снарядах "На Крымский мост !"
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16.09.2022 08:43 Відповісти
не тільки міст
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16.09.2022 08:50 Відповісти
Єдине чого тут не вистачає це Хаймарс. Хоча б ще 4 машини.
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16.09.2022 08:50 Відповісти
А краще б сотеньку таких машинок з відповідним боєкомплектом різної дальності.
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16.09.2022 09:45 Відповісти
Не жаднічайте, Хаймарсів і їх гусеничних родичів достатньо! Тепер надважливо це все забезпечити ************!
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16.09.2022 10:27 Відповісти
От що трапляється коли кловани чи співаки чи актьори лізуть в політику.
Взагалі в нас дуже мало Людей у тій сфері, самі тупі хвойди.
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16.09.2022 08:53 Відповісти
Ой,дураааак.🤦
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16.09.2022 09:49 Відповісти
ну тогда запишите в дураки и правительство США. Завтра в Армению прилетает Нэнси Пэлоси, чтобы выразить поддержку США Армении
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16.09.2022 12:04 Відповісти
Что за чушь?
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16.09.2022 13:04 Відповісти
... а истребительную авиацию , как Тайвань... рашка будет поднимать, чтобы напугать Нэнси, как это делали братушки смердячх, китайозы? И странно!! О поддержке Нэнси Армении кроме RU никто не заикается! Скорее всего Пашиняну дадут понять, на какую лошадку надо ставить, чтобы в будущем не быть полными изгоями. Русская лошадка уже не тянет...а того гляди и издохнет .... Или у Вас мнение, что США начнут помогать армяшкам в борьбе с Азербайджаном?)))))))))))))))))
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16.09.2022 21:12 Відповісти
Так він зовсім хоче покинути Україну. Учора було з його сторінки про зміну амплуа і країни.
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16.09.2022 10:05 Відповісти
Це той, що ото хтиво співає "давай ******* любовью"? Та й хрін з ним, невелика буде "втрата" для культури...
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16.09.2022 14:59 Відповісти
ще одна "какаяразніца" - колега zеленого зрадника по "цеху" ...
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16.09.2022 12:05 Відповісти
Воно настільки тупе, що не розуміє, що текст, написаний на плакаті, читається як "Макс БарскіГ".
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16.09.2022 15:12 Відповісти
Ну а про остальное знать не надо. А то ещё "красная линия" пересечётся. Манька захерова расстроится.
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16.09.2022 09:48 Відповісти
Олег Шарп: "Содержание нового пакета военной помощи Украине на сумму 600 миллионов долларов пока не раскрывается, но журналисты утверждают, что в нём присутствуют две номенклатурные позиции, которых не было в предыдущих пакетах".
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16.09.2022 12:54 Відповісти
ATACMS??
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16.09.2022 14:15 Відповісти
ЕRМАКS - ? Sorry, no.
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16.09.2022 15:27 Відповісти
це реторичне питаня,по релізу не видно їх ,вони коштовні і якби їх включили у допомогу то інших високоточних снарядів у 600 млн небуло б,хоча,ну нехай буде сюрпрайз)
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16.09.2022 16:02 Відповісти
Противобеспилотные воздушные системы,..Это как понимать.?.Stinger что ли?Или для истребителей ракеты типа"воздух-воздух"для уничтожения БПЛА?
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16.09.2022 14:24 Відповісти
Ракеты для БПЛА против БПЛА
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16.09.2022 15:26 Відповісти
БПЛА против БПЛА
...
Ліл, цю ситуацію я сприймаю приблизно так:

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16.09.2022 19:42 Відповісти
А почему Россия показана здесь более высокотехнологичной чем Украина?
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16.09.2022 19:51 Відповісти
Це ще як подивитися - Т-800 настільки крутий і брутальний, що у сухому залишку натягує усіх рідкометалевих і нанотехнологічних на свій титановий болт
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16.09.2022 20:40 Відповісти
Это да, а всё-же сверхсовременной, жидкометаллической и нанотехнологической здесь представлена Россия, как ни крути, хотя ею она абсолютно не является.. )
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16.09.2022 20:48 Відповісти
Насправді аналогія була не настільки глибокою, просто ситуація "машини проти машин" )) Але за бажанням тут можна побачити сарказм на тему "нанотехнологічного" Сколково )))))))
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16.09.2022 22:31 Відповісти
Нефиг выкручиваться, ) так и скажите - не получилось как хотелось.. )
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16.09.2022 22:52 Відповісти
Це точно - принаймні не розраховував, що в аналогії буде побачено "порочащий намёк" 🙃
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16.09.2022 23:11 Відповісти
 
 