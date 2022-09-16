Уночі ворог завдав ракетних ударів по Харкову та смт Золочів, - Синєгубов
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Протягом минулої доби ворог масовано обстрілював нещодавно звільнені населені пункти Харківщини в Харківському, Куп’янському та Ізюмському районах. Зруйновані житлові будинки та постраждалі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов
"У Слобідському районі Харкова ракета влучила в землю поряд з 2-поверховим житловим будинком. Частково пошкоджений будинок, зруйновано 5 гаражів, згоріло авто. Легкі ушкодження отримали 4 людей, в тому числі 2 дітей 5 та 17 років.
В Київському районі ракета влучила в одноповерхову нежитлову будівлю. На щастя, без втрат", - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, в смт Золочів близько 3:30 ночі 2 ракети окупантів влучили в асфальт неподалік закладу освіти. В будівлі вибито вікна. Попередньо - без втрат.
За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби в Куп'янському районі 10 людей зазнали поранення, в тому числі 2 дітей 12 та 13 років. Ще 1 поранена жінка в Ізюмському районі, та 1 – в Харківському.
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