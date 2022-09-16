УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16639 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
1 133 3
лікарня (1097) Луганщина (4411) Гайдай_ЛОГА (905)

Через велику кількість поранених окупанти перетворюють лікарні на Луганщині на військові шпиталі, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гайдай,сергій

В окупованих містах Луганщини лікарні переповнені пораненими. У Новоайдарі під військовий шпиталь переобладнали навіть дитячу лікарню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Нічого не повідомляють жителям так званої "республіки" про значні втрати росіян на Слобожанському напрямку. Так, 202-й та 204-й стрілецькі полки 2 армійського корпусу окупаційних військ, що брали участь у бойових діях, спішно виведені та підлягають розформуванню", - зазначає він.

Через велику кількість поранених у Новоайдарі під військові шпиталі терміново перепрофільовують цивільні медичні заклади, зокрема й дитячу лікарню.

Також за його інформацією, окупанти продовжують примусову мобілізацію. Для "полювання" за чоловіками вони використовують мікроавтобуси з написом "продам".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Луганську родини примусово мобілізованих влаштували бунт біля військової частини, окупанти кажуть, що "ситуація під контролем", - Гайдай

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гайдай великий ******, навіщо поширювати якусь хрінь
показати весь коментар
16.09.2022 09:31 Відповісти
Щоб кацапи себе за сраки кусали, коли читають цю новину.
показати весь коментар
16.09.2022 09:52 Відповісти
Лікарі в тих лікарнях лікують рашистів-окупантів та колаборантів, а Зеленський із кишень українців платить їм за це зарплату.

Україна продовжує платити підвищені зарплати медикам на окупованих територіях, - міністр Ляшко.

Джерело: https://biz.censor.net/n3352507
показати весь коментар
16.09.2022 10:11 Відповісти
 
 