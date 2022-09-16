Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 54 050 осіб, 216 гелікоптерів, 2 199 танків, 1 302 артсистеми та 4 690 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
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Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 16 вересня втрати особового складу противника становлять приблизно 54 050 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.09 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 54050 (+200) осіб ліквідовано
танків ‒ 2199 (+6) од,
бойових броньованих машин ‒ 4690 (+8) од,
артилерійських систем – 1302 (+7) од,
РСЗВ – 312 (+1) од,
засоби ППО ‒ 168 (+1) од,
літаків – 250 (+0) од,
гелікоптерів – 216 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 908 (+0),
крилаті ракети ‒ 233 (+0),
кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3550 (+28) од,
спеціальна техніка ‒ 121 (+1).
"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.
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