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війна (56124) Генштаб ЗС (4472) ліквідація (1925) техніка (1319) втрати (3817)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 54 050 осіб, 216 гелікоптерів, 2 199 танків, 1 302 артсистеми та 4 690 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

генштаб

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 16 вересня втрати особового складу противника становлять приблизно 54 050 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.09 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 54050 (+200) осіб ліквідовано 

танків ‒ 2199 (+6) од,

бойових броньованих машин  ‒ 4690 (+8) од,

артилерійських систем  – 1302 (+7) од,

РСЗВ  – 312 (+1) од,

засоби ППО  ‒ 168 (+1) од,

літаків – 250 (+0) од,

гелікоптерів – 216 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 908 (+0),

крилаті ракети  ‒ 233 (+0),

кораблі /катери  ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3550 (+28) од,

спеціальна техніка  ‒ 121 (+1).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 54 050 осіб, 216 гелікоптерів, 2 199 танків, 1 302 артсистеми та 4 690 броньовані машини 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Автор: Анастасія Потіха
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ювілейні літачки та скоро будуть ювілейні "хорошіє рускіє", на жаль це не зупиняє кацапів... та наших баранів з окупованих територій...
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16.09.2022 09:48 Відповісти
еще бы видео как сначала симоняны с пометами удовлетворенно прогнозировали 2-3 дня(если три - то это значит неуважение у "войскам" параши) и Ермак убежит. А теперь - ыыыы, ну так мы же против НАТО, вон, видели негра на танке и авианосец в Ингульце. А зато теперь у нас новые братья - Эритрея, Камерун и еще славянские страны Африки некоторые.
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16.09.2022 09:50 Відповісти
У Абдуллы очень много людей.. (с)

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16.09.2022 11:03 Відповісти
остання фраза зведення показує, де зараз найгарячіше... Там касапи штурмують...
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16.09.2022 11:57 Відповісти
 
 