Вранці по території Краснопільської громади Сумщини прилетіло 4 міни з боку Росії, - Живицький
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Сьогодні, 16 вересня, о 6 ранку росіяни обстріляли Краснопільську громаду.
Про це повідомив у телеграмі голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.
"Ніч була тихою, але о 6 ранку по території Краснопільської громади прилетіло 4 міни зі сторони Росії.
Без жертв та руйнувань", - йдеться в повідомленні.
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