Вранці по території Краснопільської громади Сумщини прилетіло 4 міни з боку Росії, - Живицький

Сьогодні, 16 вересня, о 6 ранку росіяни обстріляли Краснопільську громаду.

Про це повідомив у телеграмі голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

"Ніч була тихою, але о 6 ранку по території Краснопільської громади прилетіло 4 міни зі сторони Росії.



Без жертв та руйнувань", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби росіяни обстріляли 5 громад Сумщини, - Живицький