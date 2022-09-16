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Вранці по території Краснопільської громади Сумщини прилетіло 4 міни з боку Росії, - Живицький

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина

Сьогодні, 16 вересня, о 6 ранку росіяни обстріляли Краснопільську громаду.

Про це повідомив у телеграмі голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

"Ніч була тихою, але о 6 ранку по території Краснопільської громади прилетіло 4 міни зі сторони Росії.

Без жертв та руйнувань", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби росіяни обстріляли 5 громад Сумщини, - Живицький

Автор: Наталя Джума
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то відправляти їм назад такі самі міни
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16.09.2022 10:21 Відповісти
нечем и некому.
Все заняты на фронтах.
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16.09.2022 11:22 Відповісти
 
 