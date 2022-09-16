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Умань (220) хасиди (167)

В Умані обмежили доступ до району паломництва хасидів та встановили низку заборон

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

хасиди

В Умані обмежили доступ до району паломництва брацлавських хасидів та запровадили низку заборон з 19 до 30 вересня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила представниця міжнародного благодійного фонду імені Раббі Нахмана Ірина Рибницька.

За словами Ірини Рибницької, із 00:00 15 вересня 2022 року доступ до району паломництва брацлавських хасидів в Умані обмежено.

Зі слів Ірини Рибницької, паломників додатково інформують про небезпеку перебування в Україні:

"У нас є окремий сайт, де ми інформуємо про правила безпеки й про обмеження, які діють наразі на території України: заборона скупчення людей, масові заходи, комендантська година, необхідність носити документи. Тобто всі обмеження, які є в Україні, стосуються і паломників. Паломники попереджені про небезпеку, більш того існує реєстрація, де вони підписують, що поінформовані про ситуацію в Україні.

Слід відзначити, що приїдуть найбільш релігійні паломники, тож святкування не буде таким, як минулих років. Ми очікуємо, що цього року паломництво буде більш релігійним, тобто це не святкування, оскільки перш за все для них Рош га-Шана - це молитва", - пояснила Рибницька.

Читайте також: В Умані для паломників підготували укриття

Також із 19 вересня діятиме низка заборон, які ухвалила Черкаська обласна військова адміністрація

В місті Умань з 19 по 30 вересня року заборонено:

  • продаж алкогольних, слабоалкогольних напоїв, піротехнічних виробів, а також пневматичної зброї, ножів та іграшок, які імітують зброю;
  • вихід паломників за межі паломницького району на період дії комендантської години.

Порядок переміщення та прибуття паломників до міста Умань:

  • Під час комендантської години переміщення автомобільним транспортом — заборонено.
  • Переміщення під час комендантської години (з 23:00 до 05:00) можливе лише у супроводі патрульної поліції від пунктів пропуску через державний кордон до міста Умань (тел. (050) 4070303)
  • В'їзд до міста Умань буде здійснюватися лише в одному місці (вулиця Визволителів).

Поверхнева перевірка і огляд особистих речей та багажу на фільтраційному пункті.

  • На в’їзді до міста Умань (вулиця Визволителів) проводитимуть перевірку паломників на наявність заборонених предметів за допомогою технічних засобів.
  • У разі супроводження паломників патрульною поліцією вказаний огляд на фільтраційному пункті не проводиться.
  • Паломники повинні неухильно виконувати вимоги представників правоохоронних органів.
  • У тому числі вимоги щодо дотримання комендантської години, встановленої в місті Умань, а також реагування на сигнали "Повітряна тривога" та "Ракетна небезпека".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прибуття до 10 тис. паломників-хасидів очікується в Умані на святкування Рош га-Шана цього року, - Черкаська ОВА

Ірина Рибницка зазначила, що максимальний наплив паломників очікується 20-22 вересня, надалі приїзд припиниться, виїжджати з України хасиди будуть після 27 вересня.

 

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
Ну то заберите своего Бога к себе и там празднуйте)
Зачем ежегодно Умань загаживаете?)
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16.09.2022 10:31
+6
Ви мене заспокоіли, двумя паперцями. Головне шоб не прилітіло, а як шо прилитіть то шоб кнесет ознайомився з двумя паперцями тай не волав шо Україна винна. До речі, бачів я колись у вересні хасидів в Умані та "Софіївке", так я маю вам сказати, шо навіть діти так не сміттяь на вулиці та себе так нахабно не поводять, як це роблять вони. Нічого особистого, тількі власні спостереження.
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16.09.2022 10:43
+5
замість фінансування проектів КБ Луч де розробили Нептун, який до речі незважаючи на критику деяких горе-експертів типу це копія радянського зразка, виявився ефективним - фінансували асфальт. КБ Луч ще років пять тому заявив що здатен за три роки розробити і запустити в серію комплекси зенітних ракет. але ж...
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16.09.2022 10:29
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А "Залізний купол" Ізраіль там не встановив? Ні? А чому ні?
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16.09.2022 10:17 Відповісти
Пишуть,що сенсу не має в Україні. Десь було тут. Десь на днях туди орки шмальнули. Цікаво по Умані чи ні,бо Кропивницький писав,що летіло в ту сторону. Ізраїль мовчить
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16.09.2022 10:22 Відповісти
не зовсім так, посол Ізраілю в Росії зустрівся із замміністра міс рашки про гарантії безпеки паломників, ті відмовили
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16.09.2022 10:27 Відповісти
Пов'язано з передачею Росії Олександрівського Подвір'я (будинок та двір у центрі Єрусалиму). Коли два роки тому захопили заручницю в московському аеропорту, Ізраїль пообіцяв віддати це подвір'я в обмін на її звільнення. Заручницю відпустили. А зараз вони наполягають - передавайте. І саме це питання порушили в МЗС Росії - безпеку паломників в Умані в обмін на передачу подвір'я
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16.09.2022 10:33 Відповісти
Так я ж не за неньку, а тількі за Умань кажу.
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16.09.2022 10:30 Відповісти
А сенсу дійсно я вважаю нема. Розмір не той.
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16.09.2022 10:31 Відповісти
А можна мені відповісти питанням на запитання (мені якраз можна).
Чому це Ізраїль має дбати про безпеку неба України?
Він дбає про своє небо.
А "Залізний Купол" нехай проектує, розробляє, будує та встановлює сама Україна. В Ізраїлю є "Кіпат Барзель" і йому цього достатньо.
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16.09.2022 10:25 Відповісти
Ви не уважні. Я чітко напісав - ТАМ, а не по всій Україне. Та ні, не треба за Україну, за своїх громадян-хасидів нехай потурбуется. В Умані. Прилетить від кацапів по хасидам, а кнесем заволае - куди це дивилась Україна.
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16.09.2022 10:29 Відповісти
Тим людям чітко і зрозуміло було сказано - їхати цього року не можна.
Йде війна
Вони наполягають.
Тому й підписують два папери про те, що вони поінформовані та повністю беруть відповідальність на себе - при виїзді з Ізраїлю та при в'їзді в Україну. Не діти, повинні розуміти
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16.09.2022 10:38 Відповісти
Ви мене заспокоіли, двумя паперцями. Головне шоб не прилітіло, а як шо прилитіть то шоб кнесет ознайомився з двумя паперцями тай не волав шо Україна винна. До речі, бачів я колись у вересні хасидів в Умані та "Софіївке", так я маю вам сказати, шо навіть діти так не сміттяь на вулиці та себе так нахабно не поводять, як це роблять вони. Нічого особистого, тількі власні спостереження.
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16.09.2022 10:43 Відповісти
Наш співбесідник не дасть збрехать - хасиди і в Ізраїлі ведуть себе не краще! Це "люмпени", що паразитують на суспільстві, прикриваючись своїми "релігійними переконаннями" А коли щось зміниться і вони втратять "кормушку халявну"(допомогу від держави та міжнародних релігійних організацій) - більшість забуде про "хасидизм" Вони ж ховаються за "хасидзмом", як можливістю уникнуть служби в армії - в першу чергу
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16.09.2022 13:49 Відповісти
Так. Я за то знаю від самих мешканців Ізраілю.
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16.09.2022 14:01 Відповісти
в цивілізованому світі немає такого - кожен сам за себе, потрібна допомога - допомагають, згадай 2 світову
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16.09.2022 10:31 Відповісти
Ну то заберите своего Бога к себе и там празднуйте)
Зачем ежегодно Умань загаживаете?)
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16.09.2022 10:31 Відповісти
Уманьчани не проти.
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16.09.2022 10:53 Відповісти
Дурна, хасіди - це туристи. Вони везуть з собою бабло, яке витрачають в Україні.
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16.09.2022 11:05 Відповісти
А чому це Україна, під час війни, має пускати їх на паломництво? Га?
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16.09.2022 10:31 Відповісти
Я тут учора вступила в дискусію відносно зброї Німеччини для України. Там був сенс дискусії наразі бачу тільки ваш егоїзм.
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16.09.2022 10:35 Відповісти
замість фінансування проектів КБ Луч де розробили Нептун, який до речі незважаючи на критику деяких горе-експертів типу це копія радянського зразка, виявився ефективним - фінансували асфальт. КБ Луч ще років пять тому заявив що здатен за три роки розробити і запустити в серію комплекси зенітних ракет. але ж...
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16.09.2022 10:29 Відповісти
Тому що цей "купол" - то шматок лайна. Жиди це чудово знають, тому "категорично нікому не продають", щоб не вскрилося фуфло. Скільки крилатих ракет збив цей "купол"? 0 (нуль). Скільки гіперзвукових? 0 (нуль). Скільки бомбардувальників, штурмовиків, винищувачів (навіть з числа ще радянського барахла)? 0 (нуль). Межа (стеля) цього "купола" - саморобні пітарди палестинців зроблені з каналізаційних труб. Та й то не всі...
Хвалений Ізраїль усрався би через дві години після такого нападу, що зазнала Україна. А через тиждень максимум від нього не залишилося б мокрого місця.
навіть за широкою спиною дядька Джо
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16.09.2022 12:36 Відповісти
Купол предназначен для перехвата и уничтожения реактивных снарядов от РСЗО БМ -21 "Град". На большее он не способен. При чём арабы запускают ограниченное число боеприпасов и не с самой БМ-21, а с одиночных труб. При залпе БМ-21 он перехватит мизер боеприпасов. А если отработает батарея или тем более дивизион, то его эффективность крайне мала. Поэтому он нам и даром не нужен.
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16.09.2022 13:13 Відповісти
т.е. хотят собрать их в одном месте???? (точно "купол" Израиль подогнал))) ибо тогда зачем???
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16.09.2022 10:26 Відповісти
Вопрос об эксгуцамии и переноса останков в Израиль тормозится именно с украинской стороны (бизнес интересами определеной группы лиц)!
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16.09.2022 10:53 Відповісти
А тобі яка різниця, москалячий виродок? Іди сраки мий чорношкірим хазяєвам.
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16.09.2022 11:07 Відповісти
ЇХ би взагалі відгородити,шоб в місті не появлялись
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16.09.2022 11:01 Відповісти
Я не зрозумів, а що в Україні не має військогового стану, а що зібрання дозволені. Напередодні СБУ написало що не можна збиратись бажаючим переходити до Укоаїнської церкви, з мп до Київського патріархату. ЦЕ ЯК???????
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16.09.2022 11:09 Відповісти
А то для гоїв, а то для Богом вибраних.
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16.09.2022 11:19 Відповісти
Ну і нахрена, питається? В нас мало проблем, нам ще хасидів треба! Мало того, що Ізраїль відсторонюєтьтся від наших проблем, їм ґендель з рашкою дорожчий, так ми ще їхніми ідотами маємо перейматись? Ну що за влада в нас така, курва?! Та ж війна, закрити в`їзд і нахер!
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16.09.2022 11:18 Відповісти
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16.09.2022 11:40 Відповісти
Хасидам можна святкувати, «паломникам» московського сатанату можна влаштовувати хресні ходи. А УКРАЇНЦЯМ проводити збори про перехід у свою, українську Православну Церкву України - ЗАБОРОНЕНО.

Перехід церковних громад від УПЦ до ПЦУ "створює передумови для дестабілізації суспільно-політичної ситуації", - СБУ
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16.09.2022 12:10 Відповісти
Оно то не по морали--- та наоборот надо, куда лезут и чем больше тем.... . А с нами по морали???
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16.09.2022 13:06 Відповісти
З якого це переляку Ізраїль зробився "батьківщиною" для цадика Нахмана і дехто тут його вимагають там перепоховати? Нахман народився, виріс, досяг популярності, помер, заповідав бути похованим і був похований у нашій рідній з ним українській землі. Цадик Нахман є нашим великим співвітчизником. і його прах буде покоїтися у нашій рідній з ним українській землі. Його юдейське походження тут немає жодного значення : велика частина знаменитих людей країн і народів світу не відносилися до корінного етносу цих країн, але це не заважає цим народам пишатися їхніми досягненнями і піклуватися про їхні могили.
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16.09.2022 13:07 Відповісти
 
 