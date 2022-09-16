В Умані обмежили доступ до району паломництва хасидів та встановили низку заборон

В Умані обмежили доступ до району паломництва брацлавських хасидів та запровадили низку заборон з 19 до 30 вересня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила представниця міжнародного благодійного фонду імені Раббі Нахмана Ірина Рибницька.

За словами Ірини Рибницької, із 00:00 15 вересня 2022 року доступ до району паломництва брацлавських хасидів в Умані обмежено.

Зі слів Ірини Рибницької, паломників додатково інформують про небезпеку перебування в Україні:

"У нас є окремий сайт, де ми інформуємо про правила безпеки й про обмеження, які діють наразі на території України: заборона скупчення людей, масові заходи, комендантська година, необхідність носити документи. Тобто всі обмеження, які є в Україні, стосуються і паломників. Паломники попереджені про небезпеку, більш того існує реєстрація, де вони підписують, що поінформовані про ситуацію в Україні.

Слід відзначити, що приїдуть найбільш релігійні паломники, тож святкування не буде таким, як минулих років. Ми очікуємо, що цього року паломництво буде більш релігійним, тобто це не святкування, оскільки перш за все для них Рош га-Шана - це молитва", - пояснила Рибницька.

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Також із 19 вересня діятиме низка заборон, які ухвалила Черкаська обласна військова адміністрація

В місті Умань з 19 по 30 вересня року заборонено:

продаж алкогольних, слабоалкогольних напоїв, піротехнічних виробів, а також пневматичної зброї, ножів та іграшок, які імітують зброю;

вихід паломників за межі паломницького району на період дії комендантської години.

Порядок переміщення та прибуття паломників до міста Умань:

Під час комендантської години переміщення автомобільним транспортом — заборонено.

Переміщення під час комендантської години (з 23:00 до 05:00) можливе лише у супроводі патрульної поліції від пунктів пропуску через державний кордон до міста Умань (тел. (050) 4070303)

В'їзд до міста Умань буде здійснюватися лише в одному місці (вулиця Визволителів).

Поверхнева перевірка і огляд особистих речей та багажу на фільтраційному пункті.

На в’їзді до міста Умань (вулиця Визволителів) проводитимуть перевірку паломників на наявність заборонених предметів за допомогою технічних засобів.

У разі супроводження паломників патрульною поліцією вказаний огляд на фільтраційному пункті не проводиться.

Паломники повинні неухильно виконувати вимоги представників правоохоронних органів.

У тому числі вимоги щодо дотримання комендантської години, встановленої в місті Умань, а також реагування на сигнали "Повітряна тривога" та "Ракетна небезпека".

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Ірина Рибницка зазначила, що максимальний наплив паломників очікується 20-22 вересня, надалі приїзд припиниться, виїжджати з України хасиди будуть після 27 вересня.