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зерно (1225) Одеса (4014) порт (618) експорт (720)

З українських портів вийшло п’ять суден з агропродукцією

Новини Цензор.НЕТ Економіка

зерно,порт

Кораблі йдуть "зерновим коридором" у плановому режимі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter Міноборони Туреччини

"Відвантаження зерна триває в плановому режимі. Станом на сьогодні з українських портів вийшло 5 суден", - йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, з початку роботи "зернового коридору" через порти Великої Одеси експортовано 3,1 млн тонн агропродукції. Загалом з українських портів вийшли 134 судна з агропродукцією для країн Азії, Європи та Африки.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+4
Ну, на кой ляд нам це треба знати? За аміак теж будут звітувати як за збіжжя?
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16.09.2022 10:16
+4
Це основне у Зе- дохід в личку,а війна це побічне питання до речі це не його народ знищують-кацапи.
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16.09.2022 10:16
+2
Вони під словом збіжжя усе,що вивозять з України пишуть,щоб потім не було неприємних запитань.
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16.09.2022 10:20
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Ну, на кой ляд нам це треба знати? За аміак теж будут звітувати як за збіжжя?
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16.09.2022 10:16 Відповісти
Вони під словом збіжжя усе,що вивозять з України пишуть,щоб потім не було неприємних запитань.
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16.09.2022 10:20 Відповісти
Це основне у Зе- дохід в личку,а війна це побічне питання до речі це не його народ знищують-кацапи.
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16.09.2022 10:16 Відповісти
ну и вышло... а каким местом думает зеля со шмугалем, когда в мире прогнозируется голод?
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16.09.2022 10:20 Відповісти
Знаєте чому такий шухер з зерном? Насправді майже все зорно - це приватні агрохолдінги,переважно з власниками з Верховної ради. От Порошенко власник,наприклад.
Це великий і важливий бізнес в Україні. Тому що - це купа робочих місць. Десятки тисяч.Мільйони податків ну і,звісно,хліб,олія для нас. А агрохолдінги зазвичай сплачують немалі зарплати повністю "білі".
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16.09.2022 10:32 Відповісти
Якого чорта Порошенка сюди приплела? Порошенкові колгоспи вирощують цукровий буряк, а заводи роблять цукор.
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16.09.2022 10:38 Відповісти
А спілкуватись адекватно і ввічливо з чужими людьми релігія не дозволяє?
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16.09.2022 14:13 Відповісти
До війни в Україні були тільки чотири потужних джерела надходжень бабла в країну: металургія, агропродукція, ай-ті і гастербайтери. По факту, металургія -всьо, з закритими портами - агропродукція також на нулі, гастербайтери і програмісти не стали більше привозити бабла. Тому відновлення агроекспорту - це можливість зберегти курс гривні до доллара в районі 40, а не 50. А хто з агроекспорту заробляє це вже нікого не має цікавити, бо дохід від паїв отримують всі: і на заході, і на сході, і на півдні України
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16.09.2022 11:13 Відповісти
Так. Тільки програмістів залишилось багато. Хтось в ЗСУ пішов. Але більшість так і платять податки. Десь була інфа,що у воєнний час навіть більше,ніж в довоєнний.
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16.09.2022 12:57 Відповісти
Чому агрохолдинги та меткомбінати стали найбільшими платниками податків лише у 2021 році?
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16.09.2022 11:00 Відповісти
Сам цю маячню придумав?
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16.09.2022 11:15 Відповісти
Аби ляпнути?Умнік,забий в гугл найбільші платники податків України за 2021 і за попередні роки,а потім ляпай.хамло.
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16.09.2022 11:52 Відповісти
Металургія і агропродукція завжди були в топі експортерів і платників податків. До чого тут 2021?!
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16.09.2022 13:21 Відповісти
Де тут металургія і агрохолдинги?Так виглядає топ-20 платників податків України 2020: Укрнафта ー 45,8 млрд грн; Укргазвидобування ー 28,46 млрд; Нафтогаз України ー 18,8 млрд грн; Філіп Морріс Україна ー 18,39 млрд грн; В.А.Т. ー Прилуки ー 16,53 млрд грн. Джей Ті Інтернешнл Україна ー 14,3 млрд; Укрзалізниця ー 13,5 млрд; Оператор ГТС України ー 11,8 млрд грн; Укртатнафта ー 11,5 млрд грн; Енергоатом ー 10,5 млрд грн; АТБ-Маркет ー 8,6 млрд грн; Імперіал Тобакко Продакшн Україна ー 8,1 млрд грн; ПриватБанк (не вказано); Київстар ー 6,7 млрд грн; Винниківська тютюнова фабрика (не вказано); Укртрансгаз ー 3,7 млрд грн; Південний гірничо-збагачувальний комбінат ー 3,5 млрд грн; Укренерго ー 3,3 млрд грн; Нова пошта (не вказано); ВФ Україна (не вказано).

Взято з оригінальної статті на LegalHub: https://legalhub.online/opodatkuvannya/najbilshi-platnyky-podatkiv-v-********-hto-posiv-pershe-mistse-v-rejtyngu-za-2020-j/
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16.09.2022 21:57 Відповісти
 
 