З українських портів вийшло п’ять суден з агропродукцією
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Кораблі йдуть "зерновим коридором" у плановому режимі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter Міноборони Туреччини.
"Відвантаження зерна триває в плановому режимі. Станом на сьогодні з українських портів вийшло 5 суден", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, з початку роботи "зернового коридору" через порти Великої Одеси експортовано 3,1 млн тонн агропродукції. Загалом з українських портів вийшли 134 судна з агропродукцією для країн Азії, Європи та Африки.
Топ коментарі
+4 Старый зольдат
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+4 Влад Казарецький
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+2 Валентина Саюн c856325a
показати весь коментар16.09.2022 10:20
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Це великий і важливий бізнес в Україні. Тому що - це купа робочих місць. Десятки тисяч.Мільйони податків ну і,звісно,хліб,олія для нас. А агрохолдінги зазвичай сплачують немалі зарплати повністю "білі".
Взято з оригінальної статті на LegalHub: https://legalhub.online/opodatkuvannya/najbilshi-platnyky-podatkiv-v-********-hto-posiv-pershe-mistse-v-rejtyngu-za-2020-j/