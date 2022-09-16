Ворог окопується, стягує війська та резерви від російського кордону вглиб Луганщини, а колаборанти намагаються втекти, - Гайдай

Російські окупаційні війська готуються до оборони Луганщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Рашисти готуються до оборони від Сватового до Троїцького. Масові втечі з окупованих територій тривають. Окупанти з колаборантами поспіхом з награбованим прямують до Росії. На кордоні ретельні перевірки і чоловіків майже не випускають", - йдеться у повідомленні.

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Гайдай зазначає, що скоро Росія може закрити кордони з так званими "ОРДЛО" взагалі, адже вони їм не потрібні, ані зараз, ані вісім років тому.