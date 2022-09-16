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Ворог окопується, стягує війська та резерви від російського кордону вглиб Луганщини, а колаборанти намагаються втекти, - Гайдай
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупаційні війська готуються до оборони Луганщини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Рашисти готуються до оборони від Сватового до Троїцького. Масові втечі з окупованих територій тривають. Окупанти з колаборантами поспіхом з награбованим прямують до Росії. На кордоні ретельні перевірки і чоловіків майже не випускають", - йдеться у повідомленні.
Гайдай зазначає, що скоро Росія може закрити кордони з так званими "ОРДЛО" взагалі, адже вони їм не потрібні, ані зараз, ані вісім років тому.
Топ коментарі
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...Деокупація близько...
...Кожен сантиметр луганської землі відвойовується...
...Він зазначив, що окупанти похапцем покидають Луганщину. Повторюється історія 24-25 лютого, тільки навпаки..."
Молчал бы уже, клоун.
сколько тебе Пасечник платит за обливание грязью НАСТОЯЩЕГО руководителя Луганщины? который организовывал доставку воды, еды, эвакуацию, и все это - под вашими обстрелами?
Организовывал доставку продовольствия, эвакуацию - молодец, пусть продолжает. А про успехи ВСУ расскажет Генштаб.
А когда всюду мерещатся пасечники и ботяры - надо
креститьсялечиться.
Украинские защитники уничтожили еще одно место сосредоточения российских войск в Луганской области. При этом оккупанты свозят раненых в больницы Новоайдара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Луганскую ОВА.
ВСУ атаковали опорный пункт оккупантов в Перевальске, также есть попадание в казарму в Лисичанске.
"В результате эффективных высокоточных ударов в районе Перевальска трупы российских солдат вывозили в переполненных грузовиках. Зафиксировано попадание и в казарму в Лисичанске", - говорится в сообщении.
Российские войска массово свозят раненых из Слобожанского направления в городские больницы Новоайдара. Все медицинские учреждения города перепрофилируют в военные госпитали, в том числе и детскую больницу.
Кроме того, оккупанты выключают мобильный и кабальный интернет в области, но продолжают выпускать пропагандистские ролики о якобы "контролируемой ситуации".
Также оккупационные власти так называемой "ЛНР" продолжают забирать мужчин на войну против Украины.
"Жители городов Луганськой области ежедневно видят охоту на мужчин. Из последних уловок оккупантов - использование гражданских микроавтобусов с надписью "Продам", которые не вызывают чувство опасности, пока оттуда не выходят за тобой военные", - добавили в ОВА.
Напомним, ранее о больших потерях оккупантов на Слобожанском направлении сообщал Генштаб. Российских солдат выводятся на территории Луганской области.
То, что Луганщину не бросают и будут освобождать - это ВАЖНО. потому что в Лугандоне ходят активные слухи, что Лугандон ВСУ трогать не будут - остановятся на границе.
и постоянное напоминание Гайдаем, что Луганщину освобождать обязательно БУДУТ - это пугает и орков, которые оттуда реально валом повалили и тем патриотическим местным жителям, чтобы они не думали чот их бросили.
а тебе ИДИОТУ в ОЧЕРЕДНОЙ раз ткну носом - что флаг в Кременной видели ВСЕ. и орки тоже. И без Гайдая бы искали того кто флаг повесил.
А публичное заявление Гайдая об украинском флаге узнали по всему миру, что в Луганской области ЕСТЬ украинское сопротивление и партизаны и Украину там ЖДУТ.
А то что его пытают - ну не надо было вешать флаг, знал на что шел. Или вы думаете -если бы Гайдай про флаг не написал, то орки бы флаг и не заметили?
сколько у нас дебилов, это капец. Если не будет таких новостей - потом вы же орать будете - ой а в Луганской области все сплошь сепары и нет там украинцев и Украину та не ждут и.т.д.
тьфу. мерзко.
То есть, орки передбрасываются, окапываются и ждут нас ровно там, где анонсировано большое продвижение. Теперь их куча в Луганской области. Внимание, вопрос: помогло ли наступлению ВСУ в Луганской области то, что Гайдай во всю глотку орал об огромном продвижении, деоккупации части Лимана и нахождении ВСУ на окраинах Лисичанска? Там, где информацию держали в секрете и где не ожидали удар, ВСУ продвинулись на 100 с чем-то километров всего за несколько дней. Там, где Гайдай орёт про огромное продвижение, орки укрепились и ждут, а ВСУ в них упёрлись. Помогло это освобождению Луганской области? Нет, совсем наоборот, орков теперь не удаётся отодвинуть от реки Оскол.
И ты путаешь хронологию и из-за этого - причинно-следственную связь. Сначала Гайдай преждевременно объявил о том, что тут вот-вот будет ВСУ, потом патриот поднял украинский флаг, потом оккупанты схватили патриота. Причина - заявление Гайдая, из-за которого патриот поднял наш флаг, следствие - у Украины одним свободным патриотом на Луганщине меньше, остальные теперь сто раз подумают, прежде чем снова поднимать наш флаг.
Поднятие флага - действие символическое, но ВСУ бы в миллион раз больше помогло, если бы тот патриот тайно передавал информацию о расположении орков.
Гайдай хорош в действиях, пусть ими и занимается, а вот в словах он лізе поперед батька в пекло и это подставило нашего патриота, теперь даже не хочется представлять, что орки с ним сделают.
більше орків то жирніші цілі для хімарса