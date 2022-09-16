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війна (56124) МВС (2874) Харківщина (4254) Буча (498) Денисенко_Вадим (117)

Кількість жертв російських загарбників на деокупованій Харківщині може бути більшою, ніж у Бучі, - МВС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ізюм

Кількість громадян, які загинули унаслідок дій РФ на вже звільнених від росіян територіях Харківської області, може бути значно більшою ніж, зокрема, у Бучі.

Про це повідомив радник глави МВС Вадим Денисенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щодо поховань, по суті, ми можемо наразі уже говорити, що, на жаль, судячи з усього, це буде значно більше, ніж у Бучі. На цих територіях це буде, напевно, як мінімум. все ж таки вдвічі більше загиблих, ніж у тій же Бучі", - зазначив він.

За словами Денисенка, люди, які пережили окупацію, зокрема, у Ізюмі, розказують, що під завалами різних будинків було знайдено тіла загиблих.

При цьому він заявив, що наразі не хотів би оперувати цифрами, бо ситуація фактично змінюється кожен день. Він, зокрема, нагадав про те, що біля Ізюма було виявлене масове поховання людей із більше 400 могил. Щоб встановити кількість похованих, доведеться робити ексгумацію.

Також дивіться: Бійці харківської тероборони звільнили два села на Харківщині - Великі та Малі Проходи. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+12
І це ми ще Маріуполь та Херсон не визволили...
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16.09.2022 11:14
+11
пам2ятаєте,як ще задовго до війни член Зе-команди Андрєй Портнов хвалився,що він з командою складає списки националістічєсково отрєбья для майбутніх фільтраційних таборів? оце,мабуть,могили людей зі списків...а Андрійка Зе-команда випустила за кордон і маєток його під Києвом взяла під охорону!
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16.09.2022 11:13
+8
"Подякуємо" Zeкоманді, яка зробила все, аби люди не готувалися до війни, а готувалися до шашликів.
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16.09.2022 11:18
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пам2ятаєте,як ще задовго до війни член Зе-команди Андрєй Портнов хвалився,що він з командою складає списки националістічєсково отрєбья для майбутніх фільтраційних таборів? оце,мабуть,могили людей зі списків...а Андрійка Зе-команда випустила за кордон і маєток його під Києвом взяла під охорону!
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16.09.2022 11:13 Відповісти
Так, було таке.
Реально в Харківській області наших закатованих братів і сестер буде більше, ніж в Київській. Київська усього місяць була під окупацією, а Харківська - шість місяців.
Де, цікаво, Амнесті інтернешнл, де ОБСЄ, ООН? Не хочуть приїхати в Ізюм?
Я б на місці нашого МЗС зробив би примусовий тур "борців за демократію і права людини" в Харківську область: або їдете, або Україна припиняє вашу акредитацію....
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16.09.2022 11:28 Відповісти
Слід також пам'ятати , що в Украіну повернувся Портнов при Зеленському і покинув Украіну також при ньому ,
плюс Портнов був кращим другом Бені , навіть проживав на його дачі в Києві !

Портнов постійно говорив , будучи в Украіні , що всіх патріотів і учасників АТО , буде знищено і списки вже готуються !!
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16.09.2022 11:46 Відповісти
Авжеж. Ще й відверто просив допомоги у своїх прихильників, щоб допомогли зі збором інформації по небайдужим...
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16.09.2022 17:01 Відповісти
Може.. Складно уявити скільки українського населення знищено.
І лише зараз влада будує укріплення. Значить можна було це робити. Питання в тому чого не починали з осені 2021.
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16.09.2022 11:14 Відповісти
І це ми ще Маріуполь та Херсон не визволили...
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16.09.2022 11:14 Відповісти
Спілкуюсь з біженцями з Херсону , кажуть що в Херсоні ще гірше ніж в Бучі . Просто місто ще в окупації , тому ще мало відомо про тамтешні події . .
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16.09.2022 11:37 Відповісти
"Подякуємо" Zeкоманді, яка зробила все, аби люди не готувалися до війни, а готувалися до шашликів.
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16.09.2022 11:18 Відповісти
Боже, как это ужасно... Настоящая стена обязательно нужна!
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16.09.2022 11:21 Відповісти
Буде напевно. Кацапня мала більше часу.
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16.09.2022 11:29 Відповісти
Запрошуйте міжнародних експертів
ЦЕ ТРЕЬА НА ВІСЬ СВІТ ВИСВІТЛЮВАТИ - треба лікувати світ від рашисткой зарази
А ТОМУ володарю закладу у Німеччіни , що відмовив гурту ВВ співати под приводом , що українські пісні - фашістскі , треба особисто фотки закатованих вручити в присутності журналістів
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16.09.2022 11:29 Відповісти
ТРЕба таких піддавати прилюдному позору ‼️‼️
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16.09.2022 11:30 Відповісти
Там стіною проблему вже не вирішити. Там треба повноцінні оборонні рубіжи, з протитанковими рвами, мінними полями, артою, беспілотниками, дронами, мобільними групами тероборони для швидкого реагування.
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16.09.2022 11:31 Відповісти
Нацгірше, по кількості жеотв, це Маріуполь.
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16.09.2022 11:43 Відповісти
Ще невідомо , на жаль 😠
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16.09.2022 11:48 Відповісти
Маруполь величезне місто, яке рогромлене і захоплене. Там в дуже багатьох розвалених домах, є жертви. А ще є усілякі катівні. Ця війна вже десь забрала більше 100 тисяч людей.
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16.09.2022 12:40 Відповісти
Треба ж якось інформаційно перебити Бучу.

Бо сталася вона напряму із-за бездіяльності та саботажу оборони ЗЄрмаків.
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16.09.2022 11:57 Відповісти
так перебили інформаційно. як тільки зняли Денісову так і всьо затихло...
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16.09.2022 12:39 Відповісти
Херсонщина, Мариуполь. Господи, скоко ж там убитых и закатованых за стоко времени под кацапами. Скольким людям удалось пережить все эти пытки, изнасилования и боль. Сколько детей погибло и сколько перенесло мук
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16.09.2022 12:43 Відповісти
 
 