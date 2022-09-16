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Масове поховання в Ізюмі - ще один доказ воєнних злочинів РФ в Україні, - президент Естонії Каріс

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ізюм

Президент Естонії Алар Каріс заявив, що масове поховання в Ізюмі Харківської області є черговим воєнним злочином Російської Федерації

Про це він написав у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Жорстокість і нескінченні людські страждання, неможливо передати словами жах, який залишають після себе російські солдати в Україні. Братська могила в Ізюмі є ще одним доказом воєнних злочинів. Наш обов’язок - забезпечити відповідальність, ми не заспокоїмося, поки винні не постануть перед судом", - ідеться в повідомлені.

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Автор: Наталя Джума
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Кацапня генетичні вбивці.
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16.09.2022 11:31 Відповісти
Ще один випуск конвертів з українцем та росіянином що обнімаються та глибока стурбованість.
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16.09.2022 11:49 Відповісти
тому я і не розумію заклики цивілізованого світу до кацапів,припинити війну чи не вивозити на свої території жителів україни і так далі, як можна ще чимось намагатися достукатися до вбивць,гвалтівників і терористів, в той час коли вони коять такі речі? Та вони читаючи ці заклики просто сміються вам в обличчя
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16.09.2022 11:38 Відповісти
Як він правильно сказав : Жорстокість і нескінченні людські страждання,неможливо передати словами жах, який залишають після себе російські солдати в Україні. Джерело: https://censor.net/ua/n3367527

Під завалами домов в Бучі Ірпені Маріуполі були жинки діти старики . Не всі вони гибли в момент ракетного удару . Багато було придавлено бетоном і без можливості вибратись і медленно погибали . ЦЕ СТРАШНІ СМЕРТІ
ХУТІНУ ГААГУ ‼️‼️‼️‼️ Ніяких перемовин з дьяволом
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16.09.2022 11:39 Відповісти
 
 