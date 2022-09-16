Масове поховання в Ізюмі - ще один доказ воєнних злочинів РФ в Україні, - президент Естонії Каріс
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Президент Естонії Алар Каріс заявив, що масове поховання в Ізюмі Харківської області є черговим воєнним злочином Російської Федерації
Про це він написав у твіттері, передає Цензор.НЕТ.
"Жорстокість і нескінченні людські страждання, неможливо передати словами жах, який залишають після себе російські солдати в Україні. Братська могила в Ізюмі є ще одним доказом воєнних злочинів. Наш обов’язок - забезпечити відповідальність, ми не заспокоїмося, поки винні не постануть перед судом", - ідеться в повідомлені.
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Під завалами домов в Бучі Ірпені Маріуполі були жинки діти старики . Не всі вони гибли в момент ракетного удару . Багато було придавлено бетоном і без можливості вибратись і медленно погибали . ЦЕ СТРАШНІ СМЕРТІ
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