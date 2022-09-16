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Підрозділи окупантів на Херсонщині не можуть забезпечити себе питною водою та тікають через Дніпро на вкрадених моторках, - ГУР

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Підрозділи ЗС РФ, які досі знаходяться на тимчасово окупованих територіях Херсонської області, відрізані від налагодженого постачання їжі та питної води.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГУР МО України.

Зокрема, командування десантно-штурмового підрозділу повітряно-десантних військ ЗС РФ, який розташований неподалік Каховки, не може вирішити проблему забезпечення особового складу на передових позиціях питною водою та боєприпасами. Місцеве населення відмовляється забезпечувати окупантів продовольством навіть під примусом. Наразі поповнення запасів води і боєкомплекту здійснюється винятково вночі цивільним автотранспортом, викраденим у найближчих населених пунктах.

"Низка підрозділів окупаційної армії в Херсонській області отримала наказ про виведення особового складу на лівий берег Дніпра, використовуючи для цього маломірні плавзасоби – моторні човни, викрадені у навколишніх селах.

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Поблизу місця паромної переправи через Дніпро зафіксовано появу кількох груп беззбройних рашистів по 10-20 чоловік. Ці військовослужбовці відмовились брати участь у бойових діях. В результаті, командири підрозділів зняли їх з усіх видів постачання, вилучили зброю та відпустили "на вільні хліба". Наразі вони вимушені жебракувати у місцевих жителів та шукають можливості повернутися додому", - йдеться у повідомленні.
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Топ коментарі
+13
Нехай п"ють з Дніпра.
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16.09.2022 11:47
+11
Так топите этих ссук
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16.09.2022 11:48
+11
дивно... біля річки і не мають води... от балувані козломоріді тварюки...
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16.09.2022 11:49
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Нехай п"ють з Дніпра.
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16.09.2022 11:47 Відповісти
З Дніпра не то. З калюжі в самий раз. Благо їх зараз багато
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16.09.2022 12:35 Відповісти
Так топите этих ссук
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16.09.2022 11:48 Відповісти
дивно... біля річки і не мають води... от балувані козломоріді тварюки...
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16.09.2022 11:49 Відповісти
А я про це "пророчив" ще після перших ударів по мостах! Дід розказував, що німці під Сталінградом між собою билися з труп убитого коня Приходили на "нейтралку" і пробували рубать промерзлу тушу А мінометчики місце пристріляли і били навіть по темноті Так не один "сверхчелавек" землі "наївся"
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16.09.2022 11:50 Відповісти
Помогти ім бігти швидше.
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16.09.2022 12:04 Відповісти
ночная логистика на моторках и понтонах - увлекательное, и часто прибыльное занятие. Практически безопасное, пока акватория Каховского водохранилища находится вне досягаемости октокоптеров.
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16.09.2022 12:09 Відповісти
І скільки втекло? Десять чи двадцять? ГУР займається хернею.
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16.09.2022 12:11 Відповісти
Якщо це так, то росармія приречена. А ще зима попереду. В них зовсім розвалена дисципліна і бойовий дух нижче 0. Скоро почнуть тікати й ті з них, хто цих прогнав.
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16.09.2022 12:26 Відповісти
Ничего, с ними экипаж крейсера поделится-они много водички выпили
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16.09.2022 12:55 Відповісти
Це те саме ГУР Буданова який казав що не буде нападу росії?
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16.09.2022 14:15 Відповісти
Після того як Червоненко і любитель білоруського президента Шевченко в ГУР, до ГУР довіри нема
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16.09.2022 14:43 Відповісти
ГУР часто вигадує і несе х*єргу, наприклад, що азовців в Оленівці підірвали, щоб приховати розкрадання коштів. В такі версії навіть олігофрени навряд повірять.
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16.09.2022 14:48 Відповісти
 
 