55 388 181
"Генпрокурора "ЛНР" Горенка та його "заступницю" Стегленко знищено в результаті вибуху в окупованому Луганську. ВIДЕО (оновлено)
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У тимчасово окупованому Луганську пролунав вибух у будівлі "генпрокуратури "ЛНР".
Про це повідомляє пропагандистське видання РИА Новости, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що місце вибуху оточили. Роспропаганда повідомляє про жертви внаслідок вибуху.
ЗМІ РФ з посиланням на джерела повідомили, що вибух стався у кабінеті генерального прокурора.
РБК повідомляє, що "генпрокурора" Сергія Горенка знищено внаслідок вибуху. Інформацію також підтвердив так званий "помічник глави МВС".
Повідомляється, що ліквідовано також "заступницю генпрокурора" Катерину Стегленко.
Топ коментарі
+77 Garry Grant
показати весь коментар16.09.2022 12:17
+49 Яр Холодний
показати весь коментар16.09.2022 13:20
+42 5 копійок
показати весь коментар16.09.2022 12:17
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Брові. ...адські.
Телеграмм-каналы распространяют видео,
на котором гауляйтер Херсонщины стремоусов рыдает после удара по зданию администрации оккупантов.
https://t.me/FastFocus/31843
живучая падла...
(ну первое предупреждение уже есть.... или "черная метка")))
Кишки развесив по кустах
Её разорванная дупа
Три дня внушала птичкам страх
Вересень 2022: "прокурора" стрєльнули самого ув Луганську
https://t.me/operativnoZSU/42143
А справедлива і невідворотна кара як? Грабували, гвалтували, і в світле майбутнє кудись під рАААстов? Не буде цього!
Работали. Отработались...
🖍 Все правда. Погиб, но это мелочи. Примечательно, что оторвало ту самую правую руку,в которую ракетчики ВСУ и целились. Отметим, что этой рукой горенко подписывал приговоры «азовцам» и добровольцам из Европы и Америки. Правда, и оторванная, рука прокурора долго ползала по кабинету, везде ставя подписи.
Невзоров
@nevzorovtv
Та й проти корупції ніби нічого, підійшов би.
С прокурором этим, больше похоже на ликвидацию ненужных свидетелей. Может сбежать собирался. Или опять спектакль
сьогодні просто празник якийсь....
У Бердянську вбито заступника голови «адміністрації» міста та його дружину, повідомляють окупанти
.ка.##ятьНі, це не колхоз звірів, і не тераріум, навіть не парк Юрського періоду. Це щось значно гірше.