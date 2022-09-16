"Генпрокурора "ЛНР" Горенка та його "заступницю" Стегленко знищено в результаті вибуху в окупованому Луганську. ВIДЕО (оновлено)

У тимчасово окупованому Луганську пролунав вибух у будівлі "генпрокуратури "ЛНР".

Про це повідомляє пропагандистське видання РИА Новости, інформує Цензор.НЕТ.

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Зазначається, що місце вибуху оточили. Роспропаганда повідомляє про жертви внаслідок вибуху.

ЗМІ РФ з посиланням на джерела повідомили, що вибух стався у кабінеті генерального прокурора.

РБК повідомляє, що "генпрокурора" Сергія Горенка знищено внаслідок вибуху. Інформацію також підтвердив так званий "помічник глави МВС".

Повідомляється, що ліквідовано також "заступницю генпрокурора" Катерину Стегленко.

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