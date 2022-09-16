Бельгія готує військову допомогу Україні на 12 млн євро: Нам потрібно підтримувати українців більше, ніж будь-коли
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Бельгія планує надати додаткову військову допомогу Україні на 12 мільйонів євро.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" з посиланням на видання De Tijd.
Міністерка оборони Людовін Дедондер повідомила, що Бельгія хоче доставити нову партію військової допомоги Україні, яка веде контрнаступальні ідії. Йдеться про великокаліберні кулемети та боєприпаси, а також "нелетальне спорядження" на зиму.
За словами міністерки, за останні тижні українській армії вдалося відвоювати у росіян солідний шмат території, чому можна лише аплодувати.
"Але ми маємо бути обережними, росіяни ще можуть збільшити свою міць. Нам потрібно підтримувати українців більше, ніж будь-коли, і ми продовжимо це робити", - сказала Дедондер.
У п’ятницю уряд Бельгії затвердить новий пакет військової допомоги у розмірі 12 мільйонів євро на додаток до попередньої допомоги у розмірі 45 мільйонів євро. За словами Дедондер, це необхідно зробити терміново, оскільки зима наближається.
"Наближаються зимові місяці з холодом, брудом та морозом. У таких умовах важко досягти прогресу. Лінія фронту має рухатися. На початку 2023 року Бельгія також надасть машини швидкої допомоги та вантажівки для медичної евакуації", - сказала Дедондер.
Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав розпорядження про надання Україні близько $600 мільйонів військової допомоги.
До нового пакету допомоги США Україні на суму до $600 млн увійдуть додаткові снаряди для реактивних систем залпового вогню HIMARS та 36 тисяч боєприпасів для 105-міліметрових гармат.
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А вот Германия считает, что не на часі. Двум РСЗВ приходится радоваться, и то неизвестно, когда их дадут и сколько к ним будет снарядов.
Чтоб им так НАТО помогало! Кацапская агентура там прочно засела во всех эшелонах, сначала был Шрёдер, потом Меркель, теперь Шольц. Германию во ВМВ не только денацифицировали, но и превратили в сучку россии.
В том, что Шольц загубил все начинания по передаче Украине современного наступательного вооружения (танков, например) - виноват Шольц.
И интересная логика. Получается, если к врачу придёт пациент, который по собственной глупости почти полностью отрубил себе руку - врач должен обработать рану перекисью и отправить пациента самого проводить остальные процедуры, дескать, сам рубанул - сам пусть и пришивает обратно.
Да, Украина по глупости выбрала такую власть, которая почти полностью отрубила ей военный потенциал (на самом деле, отрубание началось ещё с Кравчука и ненадолго прекратилось, пока был Порошенко). Но с 24.02.2022 Украина показывает полную готовность бороться за себя и с 24.02.2022 молит о помощи тех, кто способен помочь.
Вы в данной ситуации призываете страны НАТО послать Украину нах** только из-за прошлой ошибки в выборе? "Вот у нас склады с хлебом, которого хватит на 10 лет вперёд и у нас есть хлебзаводы, чтобы восполнить любое количество переданного хлеба, но вы, падлы, сдыхайте с голоду, потому что сами себе не заготовили хлеба, а мы вам ничего не обязаны".
И у челика всё это прекрасно укладывается в голове. И таких, походу, там большинство, потому нам вместо современных БМП дали советское барахло, потому вместо современных танков - сами знаете.