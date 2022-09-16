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Бельгія готує військову допомогу Україні на 12 млн євро: Нам потрібно підтримувати українців більше, ніж будь-коли

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

гроші

Бельгія планує надати додаткову військову допомогу Україні на 12 мільйонів євро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" з посиланням на видання De Tijd.

Міністерка оборони Людовін Дедондер повідомила, що Бельгія хоче доставити нову партію військової допомоги Україні, яка веде контрнаступальні ідії. Йдеться про великокаліберні кулемети та боєприпаси, а також "нелетальне спорядження" на зиму.

За словами міністерки, за останні тижні українській армії вдалося відвоювати у росіян солідний шмат території, чому можна лише аплодувати.

"Але ми маємо бути обережними, росіяни ще можуть збільшити свою міць. Нам потрібно підтримувати українців більше, ніж будь-коли, і ми продовжимо це робити", - сказала Дедондер.

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У п’ятницю уряд Бельгії затвердить новий пакет військової допомоги у розмірі 12 мільйонів євро на додаток до попередньої допомоги у розмірі 45 мільйонів євро. За словами Дедондер, це необхідно зробити терміново, оскільки зима наближається.

"Наближаються зимові місяці з холодом, брудом та морозом. У таких умовах важко досягти прогресу. Лінія фронту має рухатися. На початку 2023 року Бельгія також надасть машини швидкої допомоги та вантажівки для медичної евакуації", - сказала Дедондер.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав розпорядження про надання Україні близько $600 мільйонів військової допомоги.

До нового пакету допомоги США Україні на суму до $600 млн увійдуть додаткові снаряди для реактивних систем залпового вогню HIMARS та 36 тисяч боєприпасів для 105-міліметрових гармат.

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Автор: Анастасія Потіха
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Нам потрібно підтримувати українців більше, ніж будь-коли

А вот Германия считает, что не на часі. Двум РСЗВ приходится радоваться, и то неизвестно, когда их дадут и сколько к ним будет снарядов.
Чтоб им так НАТО помогало! Кацапская агентура там прочно засела во всех эшелонах, сначала был Шрёдер, потом Меркель, теперь Шольц. Германию во ВМВ не только денацифицировали, но и превратили в сучку россии.
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16.09.2022 13:10 Відповісти
Купите себе мозги....президент Украины ничего никому не должен....вместо ракет асфальт .....разминировал проходы кацапам......сдал города вместе с украинцами.....сдал в плен патриоту-азовцев........а виноваты Шлльц и Германия?((
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16.09.2022 14:33 Відповісти
В разминировании проходов и в отсутствии оборонзаказа Шольц не виноват.
В том, что Шольц загубил все начинания по передаче Украине современного наступательного вооружения (танков, например) - виноват Шольц.
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16.09.2022 19:16 Відповісти
Неужели? А Трамп много наступательного дал за весь срок? Может и США в лице Байдена сейчас виноваты что Абрамсы с F15,16 не даёт....и даже снаряды к хаймерсам на 200 миль зажал старичок.....неужели это они с шольцами на шашлыки ездили и в асфальт ракеты закатывали....впрочем КАКАЯРАЗНИЦА.( Вы уж извините,но в политике ГЛАВА ЛЮБОЙ СТРАНЫ должен думать о СВОЕЙ стране ио тех,кто его выбрал.
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16.09.2022 19:59 Відповісти
Трамп - кремлёвская подстилка.

И интересная логика. Получается, если к врачу придёт пациент, который по собственной глупости почти полностью отрубил себе руку - врач должен обработать рану перекисью и отправить пациента самого проводить остальные процедуры, дескать, сам рубанул - сам пусть и пришивает обратно.

Да, Украина по глупости выбрала такую власть, которая почти полностью отрубила ей военный потенциал (на самом деле, отрубание началось ещё с Кравчука и ненадолго прекратилось, пока был Порошенко). Но с 24.02.2022 Украина показывает полную готовность бороться за себя и с 24.02.2022 молит о помощи тех, кто способен помочь.
Вы в данной ситуации призываете страны НАТО послать Украину нах** только из-за прошлой ошибки в выборе? "Вот у нас склады с хлебом, которого хватит на 10 лет вперёд и у нас есть хлебзаводы, чтобы восполнить любое количество переданного хлеба, но вы, падлы, сдыхайте с голоду, потому что сами себе не заготовили хлеба, а мы вам ничего не обязаны".

И у челика всё это прекрасно укладывается в голове. И таких, походу, там большинство, потому нам вместо современных БМП дали советское барахло, потому вместо современных танков - сами знаете.
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16.09.2022 21:58 Відповісти
Сравнение кремлёвской подстилки Трампа с Шольцем очень символично, кстати
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16.09.2022 22:00 Відповісти
Про Бельгію до речі мало хто говорить,а вони досить непогано нас підтримують і в плані зброї й коштів, і Нідерланди також до речі так само
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16.09.2022 13:25 Відповісти
 
 