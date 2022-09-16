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Експорт металу через порти дасть змогу підприємствам відновити роботу, а Україні - отримати валюту, - експерт

Новини Цензор.НЕТ Економіка

порт

Відкриття портів для експорту українського металу до завершення 2022 року дозволить українським виробникам втримати бізнес на плаву, адже інакше українські компанії, які до агресії Росії майже всю свою продукцію експортували морем, змушені будуть повністю призупинити своє виробництво в Україні. Це призведе до непоправних наслідків для вітчизняної металургії, яка і так постраждала від агресії окупантів.

Про це розповів комерційний директор Національної мережі металоцентрів Vartis Сергій Коваленко, передає Цензор.НЕТ.

"Представники металургійної галузі дуже очікують на відкриття портів. Адже на кону – існування та відновлення діяльності компаній, особливо – виробників. Усі вони зіткнулися з вагомою проблемою, адже морська логістика за об’ємами та вартістю перевезень є незамінною. Крім того, це забезпечило б країну валютною виручкою. Експерти говорять про прогнозований приплив до країни $600 млн щомісяця, що значно допоможе стабілізувати курс гривні", - зауважив Коваленко.

Він зазначив: відкриття портів України надасть можливість металургійній галузі знову вийти на експортні ринки з пропозицією товару у довоєнних об’ємах. Йдеться про продаж сировини, напівфабрикатів (слябів, заготовок), а також готової продукції, яка дасть більше надходжень валюти в країну, ніж експорт сировини. Проте експорт сировини – це важливий фактор для відновлення виробництва українських компаній.

"Запуск процесу продажів металургійного комплексу здешевить виробництво кожної виробленої тонни готової продукції, що дозволить заводам-виробникам на якусь певну частку знизити ціну для українського ринку", - вважає Коваленко.

Якщо відкриття портів не відбудеться до кінця року, то українські підприємства опиняться під загрозою зупинки: залізнична логістика не замінить транспортування морем, адже не може забезпечити великих об’ємів перевезень та має високі тарифи, наголосив Коваленко.

Раніше залізорудні комбінати України також звернулися до президента Володимира Зеленського із закликом посприяти в розблокуванні морських портів для експорту металопродукції. Як сказано в їхньому відкритому листі, відновлення експорту принесе у бюджет мінімум 5 млрд грн щомісяця у вигляді податків і зборів, а також країна отримуватиме понад 600 мільйонів доларів валютної виручки щомісяця.

Також читайте: Керівники залізорудних комбінатів України закликали Зеленського посприяти в розблокуванні експорту металу через порти: щомісячний позитивний ефект для бюджету +5 млрд грн

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
оцей експерт сергій коваленко = ворожий агент впливу.

вони не допомогти Україні хочуть а знати санкції з російського металу як вони зняли санкції з російського зерна коли дурник зеленський погодився на зернову угоду.
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16.09.2022 13:12
+4
металурги покажуть одні збитки, як завжди... і бюджет отримає від них шляпу... лише олігархи витягнуть своє бабло, яке зараз зависло в них залишках металу...
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16.09.2022 13:20
+4
А чому експерт не пише що це дасть Путлеру, та Московії ?
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16.09.2022 13:33
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16.09.2022 13:10 Відповісти
У нас теж тривога.
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16.09.2022 13:12 Відповісти
оцей експерт сергій коваленко = ворожий агент впливу.

вони не допомогти Україні хочуть а знати санкції з російського металу як вони зняли санкції з російського зерна коли дурник зеленський погодився на зернову угоду.
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16.09.2022 13:12 Відповісти
а кацапы пишут что им не разрешили экспорт минеральных удобрений по зерновому договору..
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16.09.2022 15:22 Відповісти
для цього потрібно якщо не перемогти касапів (щоб вони капітулювали і погодилися виконуватипоставлені перед ними умови) - то хоча би знищити їхній весь ВМФ в Азовському і Чорному морі включно з Новоросійською та Севастопольською (і кримськими) базами.
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16.09.2022 13:15 Відповісти
Експортувати метал треба в ті країни, котрі дають нам озброєння, причому експортувати в рвхунок майбутніх постачань зброї, бо зелені дуже воровиті, а так хоч користь буде для Армії. Якщо хтось мені скаже, що транспортування теж чогось вартує, то і доставка нам зброї теж мабуть не безкоштовна.
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16.09.2022 13:15 Відповісти
металурги покажуть одні збитки, як завжди... і бюджет отримає від них шляпу... лише олігархи витягнуть своє бабло, яке зараз зависло в них залишках металу...
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16.09.2022 13:20 Відповісти
І ще й попросять уряд відшкодувати їм збитки...
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16.09.2022 13:22 Відповісти
Зеля знову 60 міліардов злодіям пробачить !
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16.09.2022 13:35 Відповісти
А чому експерт не пише що це дасть Путлеру, та Московії ?
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16.09.2022 13:33 Відповісти
потому что этот псевдо эксперт консерва ермаковская кремлевская или просто тупой
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16.09.2022 15:23 Відповісти
И откроют их по договорняку или по милости Путина,который их в любой момент закрыть сможет.
Это ещё война???
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16.09.2022 14:18 Відповісти
Украине металла надо будет выше крыши, когда начнем восстанавливаться... Фермы мостов, конструкции зданий, катанка в бетон и т.д.. Пусть готовятся на нашу экономику работать, а не экспортный НДС мыть...
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16.09.2022 14:45 Відповісти
тут вопрос такой какой еще експорт через зону боевых действий что за бред вообще торгаши обнаглели
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16.09.2022 15:25 Відповісти
 
 