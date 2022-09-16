Під петицією щодо припинення тиску на мера Чернігова Атрошенка поставили підписи понад 25 тисяч людей
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Петиція з вимогою припинити політичний тиск на мера Чернігова Владислава Атрошенка, розміщена на сайті Президента України, за два місяці зібрала понад 25 тисяч голосів. Тепер її має розглянути голова держави.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Шановний Володимире Олександровичу! Сьогодні центральна та місцева влада мають працювати разом для прискорення нашої перемоги та відновлення зруйнованих, як Чернігів, міст. Цього вимагає суспільство. Цього потребує країна. Чернігівці чекають на Ваше неупереджене та зважене рішення. Чекають, що Ви залишитесь з людьми та не пристанете на політичні інтриги підлеглих. Сьогодні як ніколи потрібна єдність. Центральна та місцева влада спільно мають відповідати на виклики, перед якими стоїть держава. Воювати потрібно не один проти одного, а за Україну!" - йдеться в петиції.
Приводом для подання петиції стала інформація про наміри відсторонити Атрошенка від керування містом.
Автор петиції, секретар Чернігівської міської ради Олександр Ломако подякував українцям за підтримку петиції.
"Дякую за вашу громадянську позицію! Понад 25 тисяч голосів – це більш, ніж потужний сигнал до центральної влади про важливі речі. Про те, що Чернігівська громада обурена політичними переслідуваннями Владислава Атрошенка. Громада обурена, що відбивши напад рашистів, змушена відбивати напади "чекістів", яким з печерських пагорбів спустили вказівку "зайнятися Черніговом", бо там дуже самостійне місцеве самоврядування. Обурена тим, що спецслужбісти бігають по фітнес-клубах, щоб створити фейк-сенсацію зі Скабєєвою, замість того, щоб боронити нашу землю. Обурена, тим що зараз утиски та переслідування йдуть з боку тих, хто відсиджувався в європейських або західноукраїнських "котлах", поки Чернігів воював з орками", - написав Ломако.
Раніше повідомлялося, що влітку мера Чернігова, попри наявність усіх дозвільних документів, не випустили з України до Польщі, де він мав підписувати угоду про надання Чернігову допомоги на відновлення після війни. На початку вересня, за інформацією ЗМІ, співробітники СБУ влаштували провокацію в одному з фітнес-клубів Чернігова, включивши по телевізору у спортзалі ролік з виступом російської пропагандистки Скабєєвої і намагаючись звинуватити у цьому керівництво міста. 15 вересня представники НАЗК у міській раді вручили Владиславу Атрошенку адмінпротокол через те, що водій міського голови під час війни перетнув державний кордон на автівці Атрошенка, маючи офіційний дозвіл, і повернувся. Вони вбачають у цьому конфлікт інтересів.
Будь ласка, зачекайте...
Багато допомогла така петиція у випадку з Корбаном? - ну, ладно, вона ще нещодавно була подана і підписана... А чи багато допомогла петиція про повернення до Т2 проуцраїнських продержавницьких патріотичних телеканалів 5-го, Прямого та Еспресо?
Ото ж бо воно.
Потрібно спочатку вирішувати головну проблему; і вже потім - її наслідки.
А так це просто рекламні канали Порошенка.
І що ти розумієш під рекламою політичних діячіів?
"
№22/141456-еп
Про відновлення трансляції телеканалів "Еспресо", "Прямий" та "5 канал" у цифровій мережі Т2
259
голосів з
25000 необхідних
Не підтримано
Архівна
Збір підписів завершено"
Основна петиція, яка започатковувалась журналістами - голоси набрала. Її навіть розглянули, але в кабміні, шмигаль давав пояснення (хоча насправді то була відписка ні про що)
А Вам що заважає написати номер петиції з сайту президента, яка набрала голоси?
Тому і не наводитиму.
Я скажу більше, 5-й і Прямий до 2021 офіційно були у власності Порошенка Можете накидувати на вентилятор
Еспресо зараз у Жеваго, не впевнений в заангажованості до Порошенка
Через петиції...
Внизу демократія, наверху бздур самозакоханий 😕
Ввечері 17 вересня 2004 року Владислав Атрошенко, рухаючись за кермом «Mercedes-Benz W140», збив на смерть 69-річного мешканця села Красне. ДТП сталася за 25 метрів від пішохідного переходу, чоловік помер на місці пригоди. За словами Атрошенка, він рухався зі швидкістю 70-80 км/год, ділянка дороги була погано освітлена та не мала попереджувальних знаків, а пішохід з'явився раптово[6][7]. У лютому 2005 кримінальна справа проти Атрошенка була закрита, проти чого протестувала громадянська партія «Пора»
На парламентських виборах 2012 року був обраний депутатом Верховної Ради України VII скликання по виборчому округу № 206. За результатами голосування отримав перемогу набравши 40,63 % голосів виборців
16 січня 2014 року голосував у складі фракції Партії регіонів за диктаторські закони, які обмежували свободу та Конституцію України. Пізніше надіслав заяву з проханням вважати, що він не голосував
2015 року висунутий кандидатом в мери міста Чернігова від партії Блок Петра Порошенка «Солідарність» на місцеві вибори, що відбулися 25 жовтня.
Зайняв друге місце за кількістю голосів після чинного мера Олександра Соколова і пройшов у другий тур, який відбувся 15 листопада 2015 року. Атрошенка звинувачують у підкупі виборців через власний благодійний фонд «Поліський оберіг»[15][16][17]. Матеріальну допомогу від фонду роздавали через 4 офіси у Чернігові[18]. Роздавали 300 гривень.[19] Біля офісів збиралися черги у сотні людей. У прес-релізі фонд повідомив, що роздав матеріальної допомоги 12 834 мешканцям Чернігова, що більше за кількість чернігівців, які отримали допомогу у Соколова[20]. На виборах 15 листопада Комітет виборців України зафіксував значну кількість виборців із паспортами зі штрих-кодами. Чернігівський «Пік» це пов'язує із підкупом Атрошенком виборців. Гроші обіцяли заплатити тим, у кого буде штрих-код[21][22][23]. 14 листопада поліція відкрила 2 справи щодо підкупу виборців
Сюр
Але проблема тут в іншому: запросто так по беспредєлу пресувати навіть злочинця не можна.
До речі, "в часи бариги" аналогічна ДТП була "з-за участі" олігарха Димінського. Через ту ж саму "інформацію у вільному доступі" про деталі не нагадуватиму... Але ж яка різниця в становищі одного та іншого олігархів!
Салтикова-Щедрина
потрібними справами. Методи розправи влади з "опонентами" виглядають потворними.
Одного не впустили, бо він уже не громадянин України, другого - не випустили, бо
призивного віку. Здається, ЗеОПівська влада готує для держави такий сценарій, після
реалізації якого доведеться визнати, що "Україна не відбулась". Менше сварімся,
відділяємо зерна від сміття. Слава Україні!