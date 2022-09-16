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Новини Політика України
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петиція (261) Атрошенко (88)

Під петицією щодо припинення тиску на мера Чернігова Атрошенка поставили підписи понад 25 тисяч людей

Новини Цензор.НЕТ Політика України

атрошенко

Петиція з вимогою припинити політичний тиск на мера Чернігова Владислава Атрошенка, розміщена на сайті Президента України, за два місяці зібрала понад 25 тисяч голосів. Тепер її має розглянути голова держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Шановний Володимире Олександровичу! Сьогодні центральна та місцева влада мають працювати разом для прискорення нашої перемоги та відновлення зруйнованих, як Чернігів, міст. Цього вимагає суспільство. Цього потребує країна. Чернігівці чекають на Ваше неупереджене та зважене рішення. Чекають, що Ви залишитесь з людьми та не пристанете на політичні інтриги підлеглих. Сьогодні як ніколи потрібна єдність. Центральна та місцева влада спільно мають відповідати на виклики, перед якими стоїть держава. Воювати потрібно не один проти одного, а за Україну!" - йдеться в петиції.

Під петицією щодо припинення тиску на мера Чернігова Атрошенка поставили підписи понад 25 тисяч людей 01

Приводом для подання петиції стала інформація про наміри відсторонити Атрошенка від керування містом.

Автор петиції, секретар Чернігівської міської ради Олександр Ломако подякував українцям за підтримку петиції.

"Дякую за вашу громадянську позицію! Понад 25 тисяч голосів – це більш, ніж потужний сигнал до центральної влади про важливі речі. Про те, що Чернігівська громада обурена політичними переслідуваннями Владислава Атрошенка. Громада обурена, що відбивши напад рашистів, змушена відбивати напади "чекістів", яким з печерських пагорбів спустили вказівку "зайнятися Черніговом", бо там дуже самостійне місцеве самоврядування. Обурена тим, що спецслужбісти бігають по фітнес-клубах, щоб створити фейк-сенсацію зі Скабєєвою, замість того, щоб боронити нашу землю. Обурена, тим що зараз утиски та переслідування йдуть з боку тих, хто відсиджувався в європейських або західноукраїнських "котлах", поки Чернігів воював з орками", - написав Ломако.

Раніше повідомлялося, що влітку мера Чернігова, попри наявність усіх дозвільних документів, не випустили з України до Польщі, де він мав підписувати угоду про надання Чернігову допомоги на відновлення після війни. На початку вересня, за інформацією ЗМІ, співробітники СБУ влаштували провокацію в одному з фітнес-клубів Чернігова, включивши по телевізору у спортзалі ролік з виступом російської пропагандистки Скабєєвої і намагаючись звинуватити у цьому керівництво міста. 15 вересня представники НАЗК у міській раді вручили Владиславу Атрошенку адмінпротокол через те, що водій міського голови під час війни перетнув державний кордон на автівці Атрошенка, маючи офіційний дозвіл, і повернувся. Вони вбачають у цьому конфлікт інтересів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На початку війни ці "воїни" служили в "батальйоні Монако", а тепер тиснуть на Атрошенка, - міськрада Чернігова

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+17
допоки на Банковій хазяйнуватиме головка ЄрZе і зелена прислуга урода-наркомана - доти всі такі петиції можете повішати в нужнику.
Багато допомогла така петиція у випадку з Корбаном? - ну, ладно, вона ще нещодавно була подана і підписана... А чи багато допомогла петиція про повернення до Т2 проуцраїнських продержавницьких патріотичних телеканалів 5-го, Прямого та Еспресо?

Ото ж бо воно.
Потрібно спочатку вирішувати головну проблему; і вже потім - її наслідки.
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16.09.2022 13:54
+12
Там зелені хотвли бачити свою людину , а народ обрав Атрошенка , от і Банкова давно точить зуби проти нього 😠
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16.09.2022 13:54
+9
и фигли с этой вашей петиции толку? демократические методы с этой властью исчерпаны.....
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16.09.2022 13:55
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допоки на Банковій хазяйнуватиме головка ЄрZе і зелена прислуга урода-наркомана - доти всі такі петиції можете повішати в нужнику.
Багато допомогла така петиція у випадку з Корбаном? - ну, ладно, вона ще нещодавно була подана і підписана... А чи багато допомогла петиція про повернення до Т2 проуцраїнських продержавницьких патріотичних телеканалів 5-го, Прямого та Еспресо?

Ото ж бо воно.
Потрібно спочатку вирішувати головну проблему; і вже потім - її наслідки.
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16.09.2022 13:54 Відповісти
"проуцраїнських продержавницьких патріотичних телеканалів 5-го, Прямого та Еспресо" - це лише Ваша думка.
А так це просто рекламні канали Порошенка.
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16.09.2022 14:03 Відповісти
ну-ка, подлячний ти ботяра, спростуй моє твердження, що телеканали 5-й, Прямий та Еспресо є "проукраїнськими, продержавницькими патріотичними"?!

І що ти розумієш під рекламою політичних діячіів?
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16.09.2022 14:13 Відповісти
"подлячний ти ботяра" - це прихильники Порошенка?

"

№22/141456-еп
Про відновлення трансляції телеканалів "Еспресо", "Прямий" та "5 канал" у цифровій мережі Т2

259
голосів з
25000 необхідних

Не підтримано
Архівна

Збір підписів завершено"
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16.09.2022 15:07 Відповісти
це петиція, яка була організована твоєю ОПою паралельно, щоб відволікти голоси. Традиційна технологія.
Основна петиція, яка започатковувалась журналістами - голоси набрала. Її навіть розглянули, але в кабміні, шмигаль давав пояснення (хоча насправді то була відписка ні про що)
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16.09.2022 15:39 Відповісти
Аааа... Танцюристу я... заважають.

А Вам що заважає написати номер петиції з сайту президента, яка набрала голоси?
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16.09.2022 16:50 Відповісти
де я чимось прохопився, що петиція була на сайті президента?
Тому і не наводитиму.
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16.09.2022 18:43 Відповісти
"А так це просто рекламні канали Порошенка."

Я скажу більше, 5-й і Прямий до 2021 офіційно були у власності Порошенка Можете накидувати на вентилятор

Еспресо зараз у Жеваго, не впевнений в заангажованості до Порошенка
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16.09.2022 14:21 Відповісти
А цк значно гірше, чим Г+Г у власноті Бородатої бабусі
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16.09.2022 16:28 Відповісти
Вєсєло живьом!
Через петиції...

Внизу демократія, наверху бздур самозакоханий 😕
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16.09.2022 14:23 Відповісти
Там зелені хотвли бачити свою людину , а народ обрав Атрошенка , от і Банкова давно точить зуби проти нього 😠
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16.09.2022 13:54 Відповісти
Атрошенко Владислав Анатолійович
Ввечері 17 вересня 2004 року Владислав Атрошенко, рухаючись за кермом «Mercedes-Benz W140», збив на смерть 69-річного мешканця села Красне. ДТП сталася за 25 метрів від пішохідного переходу, чоловік помер на місці пригоди. За словами Атрошенка, він рухався зі швидкістю 70-80 км/год, ділянка дороги була погано освітлена та не мала попереджувальних знаків, а пішохід з'явився раптово[6][7]. У лютому 2005 кримінальна справа проти Атрошенка була закрита, проти чого протестувала громадянська партія «Пора»
На парламентських виборах 2012 року був обраний депутатом Верховної Ради України VII скликання по виборчому округу № 206. За результатами голосування отримав перемогу набравши 40,63 % голосів виборців
16 січня 2014 року голосував у складі фракції Партії регіонів за диктаторські закони, які обмежували свободу та Конституцію України. Пізніше надіслав заяву з проханням вважати, що він не голосував

2015 року висунутий кандидатом в мери міста Чернігова від партії Блок Петра Порошенка «Солідарність» на місцеві вибори, що відбулися 25 жовтня.

Зайняв друге місце за кількістю голосів після чинного мера Олександра Соколова і пройшов у другий тур, який відбувся 15 листопада 2015 року. Атрошенка звинувачують у підкупі виборців через власний благодійний фонд «Поліський оберіг»[15][16][17]. Матеріальну допомогу від фонду роздавали через 4 офіси у Чернігові[18]. Роздавали 300 гривень.[19] Біля офісів збиралися черги у сотні людей. У прес-релізі фонд повідомив, що роздав матеріальної допомоги 12 834 мешканцям Чернігова, що більше за кількість чернігівців, які отримали допомогу у Соколова[20]. На виборах 15 листопада Комітет виборців України зафіксував значну кількість виборців із паспортами зі штрих-кодами. Чернігівський «Пік» це пов'язує із підкупом Атрошенком виборців. Гроші обіцяли заплатити тим, у кого буде штрих-код[21][22][23]. 14 листопада поліція відкрила 2 справи щодо підкупу виборців

Сюр
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16.09.2022 13:55 Відповісти
і Корбан, ("однопартієць" Атрощенка і бені ще в 2015-му) - сидів "не за так".

Але проблема тут в іншому: запросто так по беспредєлу пресувати навіть злочинця не можна.
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16.09.2022 14:07 Відповісти
Проблема в тому що він має сидіти, а не займати цю посаду. Це сюр
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16.09.2022 14:12 Відповісти
засуди, і буде сидіти. Тільки - по Закону. По всій процедурі.
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16.09.2022 14:14 Відповісти
Тобто якщо пішохід порушивши правила др загинув, то обов'язково треба сажати водія, який не встиг зреагувати?
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16.09.2022 16:58 Відповісти
Ще раз повторюю. Я не суддя і не прокурор. А інші факти з життя атрошенка вас не бентежать?
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16.09.2022 17:13 Відповісти
Я не знаю про інші факти. Якщо "не суддя і не прокурор" каже "Проблема в тому що він має сидіти", то хто ви тоді як не п..н?
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16.09.2022 19:02 Відповісти
Я мав на увазі дтп. Сидіти він має за голосування за диктаторські закони. Вам варто задуматися чому ви захищаєте такого чорта.
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16.09.2022 19:15 Відповісти
тоді і писати треба конкретніше і з посиланням на факти, якщо такі заяви робите. я думав що малося на увазі дтп тільки. про закони що?
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16.09.2022 19:24 Відповісти
А що не зрозуміло про диктаторські закони?
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16.09.2022 19:25 Відповісти
не про закони самі по собі. Якби ти написав нормально - за що по-твоєму потрібно сажати Атрощенка, з посиланнями на факти. Бо серйозні закидони передбачають якісь серйозні аргументи. А так як ти пишеш просто якісь возгласи, то тільки срач починається тоді.
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16.09.2022 19:38 Відповісти
Ааа, все ясно. Ти з тих людей що кричать про зраду в омані.
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16.09.2022 19:48 Відповісти
Звідки злямзяв цю дезу? У ОПі Дермака? Або, чи не ти той чекіст з фітнес-клубу?Тут через слово правда- неправда
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16.09.2022 14:16 Відповісти
В тебе опа замість голови. Ця інформація є у вільному доступі вже багато років. Для початку це навіть на всратій вікіпедії є. Але можеш провести власне дослідження, якщо спростуєш щось я вибачусь.
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16.09.2022 14:19 Відповісти
так у вільному доступі є інформація про нещодавню ДТП "з-за участі" (зрозуміло, чому в лапках) зі смертю потерпілого від олігарха Ярославського. То що, сидить винуватець?

До речі, "в часи бариги" аналогічна ДТП була "з-за участі" олігарха Димінського. Через ту ж саму "інформацію у вільному доступі" про деталі не нагадуватиму... Але ж яка різниця в становищі одного та іншого олігархів!
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16.09.2022 14:43 Відповісти
Диминській здається втік з України. Я не є суддя або прокурор. Я показую за яку людину збирають підписи. З таким успіхом можна почати збирати за медведчука. Це сумно що в нас люди такі дурні, їх меншає але вони ще є.
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16.09.2022 14:47 Відповісти
Опа в тебе замість чоловічої гідності. Я живу в Чернігові, і знаю , що Атрощенко зробив для нашого міста. Рівних йому мерів не було, і підтримки такої, як в нього, ні в кого не було Чому таке однобоке викривлення інформації? Один негатив, нічого позитивного? Чому таке намагання переконати всіх в його злодійствах? Сидиш на сайті під цим постом півдня, як на роботі, всіх намагаєшся переконати, відповіді строчиш на захист дій зелених гнид.
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16.09.2022 14:51 Відповісти
Мені переконувати не треба нікого. Все що написав це факт. Як ви думаєте Садовий хороший мер?
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16.09.2022 15:08 Відповісти
и фигли с этой вашей петиции толку? демократические методы с этой властью исчерпаны.....
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16.09.2022 13:55 Відповісти
Бубачка продовжує розправу на опонентами.
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16.09.2022 13:57 Відповісти
Вірніше над тими хто вистояв
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16.09.2022 13:58 Відповісти
Поки що "зе" збирає український жар, котрий обов'язково буде жарити "зелених зрадників" України і її народу. Нікуди їм від цього не дітися
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16.09.2022 14:26 Відповісти
от странные какие-то... С Корбаном прекрасно же всё получилось, можно было и с Атрощенко такое провернуть.
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16.09.2022 13:59 Відповісти
Бубочка продолжает читать с суфлера что ему напишут.
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16.09.2022 14:01 Відповісти
Органчик...

Салтикова-Щедрина
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16.09.2022 14:28 Відповісти
Патріотів якщо московські воші не загризли, то малороські гниди закусають....
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16.09.2022 14:27 Відповісти
ваЗЕлиновская Мразь пошел на Х..Й в месте мо своим Гнилым чаусом!!!
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16.09.2022 14:43 Відповісти
Тиснути треба не тільки на Атрошенко, а й на всіх, включно з Зеленським...а то вони вуздечкі попутали зовсім, думають, що вони богі...
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16.09.2022 15:17 Відповісти
Треба розділити "хто який був" і "хто який є". І Корбан, і Атрошенко зараз займаються
потрібними справами. Методи розправи влади з "опонентами" виглядають потворними.
Одного не впустили, бо він уже не громадянин України, другого - не випустили, бо
призивного віку. Здається, ЗеОПівська влада готує для держави такий сценарій, після
реалізації якого доведеться визнати, що "Україна не відбулась". Менше сварімся,
відділяємо зерна від сміття. Слава Україні!
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16.09.2022 15:52 Відповісти
Зелена банда прирекла країну на сотні тисяч жерт, розоріння, але продовжує переслідувати своїх опонентів. Їм насрати на зруйновані будинки чернігівчан, де люди будуть взику жити. Не дали виїхати за кордон до партнерів, домовитися про відновлення міста. Їм головне Атрощенка і далі переслідувати незаконно. Зате крадіям гуманітарки і зрадникам - ордени.
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16.09.2022 16:03 Відповісти
 
 