Під петицією щодо припинення тиску на мера Чернігова Атрошенка поставили підписи понад 25 тисяч людей

Петиція з вимогою припинити політичний тиск на мера Чернігова Владислава Атрошенка, розміщена на сайті Президента України, за два місяці зібрала понад 25 тисяч голосів. Тепер її має розглянути голова держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Шановний Володимире Олександровичу! Сьогодні центральна та місцева влада мають працювати разом для прискорення нашої перемоги та відновлення зруйнованих, як Чернігів, міст. Цього вимагає суспільство. Цього потребує країна. Чернігівці чекають на Ваше неупереджене та зважене рішення. Чекають, що Ви залишитесь з людьми та не пристанете на політичні інтриги підлеглих. Сьогодні як ніколи потрібна єдність. Центральна та місцева влада спільно мають відповідати на виклики, перед якими стоїть держава. Воювати потрібно не один проти одного, а за Україну!" - йдеться в петиції.

Приводом для подання петиції стала інформація про наміри відсторонити Атрошенка від керування містом.

Автор петиції, секретар Чернігівської міської ради Олександр Ломако подякував українцям за підтримку петиції.

"Дякую за вашу громадянську позицію! Понад 25 тисяч голосів – це більш, ніж потужний сигнал до центральної влади про важливі речі. Про те, що Чернігівська громада обурена політичними переслідуваннями Владислава Атрошенка. Громада обурена, що відбивши напад рашистів, змушена відбивати напади "чекістів", яким з печерських пагорбів спустили вказівку "зайнятися Черніговом", бо там дуже самостійне місцеве самоврядування. Обурена тим, що спецслужбісти бігають по фітнес-клубах, щоб створити фейк-сенсацію зі Скабєєвою, замість того, щоб боронити нашу землю. Обурена, тим що зараз утиски та переслідування йдуть з боку тих, хто відсиджувався в європейських або західноукраїнських "котлах", поки Чернігів воював з орками", - написав Ломако.

Раніше повідомлялося, що влітку мера Чернігова, попри наявність усіх дозвільних документів, не випустили з України до Польщі, де він мав підписувати угоду про надання Чернігову допомоги на відновлення після війни. На початку вересня, за інформацією ЗМІ, співробітники СБУ влаштували провокацію в одному з фітнес-клубів Чернігова, включивши по телевізору у спортзалі ролік з виступом російської пропагандистки Скабєєвої і намагаючись звинуватити у цьому керівництво міста. 15 вересня представники НАЗК у міській раді вручили Владиславу Атрошенку адмінпротокол через те, що водій міського голови під час війни перетнув державний кордон на автівці Атрошенка, маючи офіційний дозвіл, і повернувся. Вони вбачають у цьому конфлікт інтересів.

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