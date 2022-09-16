Путін веде війну не лише проти України, а проти усіх демократій Заходу, цю боротьбу він не виграє, - президентка Бундестагу Бас

Країни "Групи семи" продовжать надавати Україні необмежену підтримку, включаючи військову, у її боротьбі проти РФ за свою територіальну цілісність, суверенітет та незалежність.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявила президентка німецького Бундестагу Бербель Бас під час підходу для ЗМІ у Берліні після конференції голів парламентів групи G7 і Європейського парламенту та за участю голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми, партнери по G7, запевнили нашого колегу Руслана Стефанчука у нашій необмеженій підтримці України у її боротьбі за територіальну цілісність, суверенітет та також незалежність. Україна може розраховувати на допомогу та підтримку з нашого боку – у військовій, гуманітарній, фінансовій та політичній сферах", - заявила Бас.

Президентка Бундестагу наголосила, що "мова йде про виживання та незалежність України і про наш безпековий порядок у Європі".

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"Путін веде війну проти усіх ліберальних демократій Заходу, і він руйнує при цьому свою власну країну – як морально та економічно, так і політично. І цю боротьбу він не виграє", - додала вона.

Нагадаємо, у Берліні 16 вересня проходить конференція голів парламентів групи G7 і Європейського парламенту на тему "Агресія Росії проти України – наслідки для нової архітектури міжнародної безпеки" та "Зміцнення демократії за допомогою політичної просвітницької роботи". Гість конференції - голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

Німеччина головує у G7 в 2022 році. Конференції проходять щорічно з 2000 року, а з 2007 року в цій конференції також беруть участь лідери Європейського парламенту.

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