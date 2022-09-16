Путін веде війну не лише проти України, а проти усіх демократій Заходу, цю боротьбу він не виграє, - президентка Бундестагу Бас
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Країни "Групи семи" продовжать надавати Україні необмежену підтримку, включаючи військову, у її боротьбі проти РФ за свою територіальну цілісність, суверенітет та незалежність.
Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявила президентка німецького Бундестагу Бербель Бас під час підходу для ЗМІ у Берліні після конференції голів парламентів групи G7 і Європейського парламенту та за участю голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми, партнери по G7, запевнили нашого колегу Руслана Стефанчука у нашій необмеженій підтримці України у її боротьбі за територіальну цілісність, суверенітет та також незалежність. Україна може розраховувати на допомогу та підтримку з нашого боку – у військовій, гуманітарній, фінансовій та політичній сферах", - заявила Бас.
Президентка Бундестагу наголосила, що "мова йде про виживання та незалежність України і про наш безпековий порядок у Європі".
"Путін веде війну проти усіх ліберальних демократій Заходу, і він руйнує при цьому свою власну країну – як морально та економічно, так і політично. І цю боротьбу він не виграє", - додала вона.
Нагадаємо, у Берліні 16 вересня проходить конференція голів парламентів групи G7 і Європейського парламенту на тему "Агресія Росії проти України – наслідки для нової архітектури міжнародної безпеки" та "Зміцнення демократії за допомогою політичної просвітницької роботи". Гість конференції - голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.
Німеччина головує у G7 в 2022 році. Конференції проходять щорічно з 2000 року, а з 2007 року в цій конференції також беруть участь лідери Європейського парламенту.
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А що в Україні при зелених є демократія?
Нинішня влада все підмяла під себе
Олександр Борознюк
28 August, 10:55
В своєму телеграм-каналі П.Порошенко звітує про цю зустріч:
"Кожна зустріч зі справжніми друзями України, послами країн Групи семи та Європейського Союзу - це перш за все просування інтересів України і координація позицій.
Сьогодні ми обговорили останній розвиток подій на фронті, контрнаступ Збройних Сил України. Відзначили безперечну професійність та мужність нашої армії, яка діє за високими стандартами НАТО.
Не втомлююсь підкреслювати, що чим більше буде зброї, передусім важкої, тим швидше закінчиться війна ПЕРЕМОГОЮ України та всього вільного світу.
Ми обговорили шляхи посилення міжнародних санкцій проти росії, а також забезпечення надійних безпекових гарантій для України. Наголосив, що гарантією нацбезпеки України є її членство в НАТО.
Під час зустрічі наголосили на важливості збереження внутрішньої єдності в Україні, зміцнення стійкості та здійснення необхідних реформ.
Йдеться, зокрема, про забезпечення верховенства права та боротьбу з корупцією, недопущення політизації правоохоронних структур, а також свободу слова і ЗМІ."
- Та яка ж вона світова, коли воюють лише дві країни.
- А отака: Московія воює з усім світом, а Україна - за увесь світ.
2 ч.
Один из моих любимых комедийных персонажей понял, что до Валуек, где база 3 МСД и крупный железнодорожный узел, теперь не 100 км, а 35.
Что характерно, никаких американских ракет - привет "Ураганы", "Пионы" и прочие вкусные советские цветы.
Бывает же так, чтобы сначала свет пропадал в Харькове, а потом в Валуйках. Еще со времен вертушек по нефтебазе в Белгороде удивляет вот этот эльфизм дорогих россиян - тут мы не воюем, тут воюем, тут рыбу заворачиваем.
Вставай с тахты, иди копай лопатой цепочку опорников на границе, угроза НАТО.
10 September, 08:12 ·
Ой, а шо таке, вже соромимося?!